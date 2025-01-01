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计算和服务器
Z
z17
作为关键数据的承载者，IBM z17 将先进的AI融入混合云，同时提供性能优化、安全保障与决策支持。
IBM z17内置AI，根据您的需求打造安全、可靠且富有弹性的环境，以激发创新、赋能新型负载并提高生产力。
将多模型 AI 与大语言模型 (LLM) 相结合，利用安全的生成式 AI，处理高度可信的交易数据，获得实时洞察。
借助 AI 驱动的安全技术，主动识别并降低风险和潜在损害。在全球首个具备量子安全的服务器系列上大显身手。
使用 AI 驱动的工具和自动化技术，规范运营并提升组织效率，加快现代化进程。
借助更强大的可观测性和洞察分析，主动避免服务中断，监控系统和状态，并自动执行报告和管理流程。
采纳这些集成方案，进而发挥全新 IBM z17 的效能。
深入了解此最新版本，充分利用 IBM Z 平台的计算能力，帮助推动业务转型并加速创新。
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将 IBM Z 整合到混合云中，可确保跨平台无缝处理负载，同时提供安全性、弹性和 AI 驱动的洞察分析。
Linux on IBM Z 是一个融合开源灵活性和卓越性能、可靠性、安全性于一体的，强大的企业级平台