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z17

 IBM z17 成就更多可能
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全栈式 AI 解决方案
 

作为关键数据的承载者，IBM z17 将先进的AI融入混合云，同时提供性能优化、安全保障与决策支持。

IBM z17内置AI，根据您的需求打造安全、可靠且富有弹性的环境，以激发创新、赋能新型负载并提高生产力。

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先进的AI 激发增长和创新 凭借 IBM Telum® II 处理器，将大型语言模型（LLM）实时应用于主机交易，提升 AI 预测的精准度。 了解更多 AI 加速信息
强大的安全性 守护最重要的数据 利用 AI 驱动的工具，简化安全性与合规流程，加快量子安全转型。 深入了解高级安全功能
运营效率 转型和自动化 借力自动化和 AI 洞察，精简 IT 运营流程，降低复杂性，赋能员工队伍。 计算总体拥有成本
弹性 AI 驱动的网络安全 确保业务持续运营，保护敏感数据，并抵御不断演变的网络威胁。 了解更多服务器和网络灾备信息

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优势

更精确

将多模型 AI 与大语言模型 (LLM) 相结合，利用安全的生成式 AI，处理高度可信的交易数据，获得实时洞察。
更安全

借助 AI 驱动的安全技术，主动识别并降低风险和潜在损害。在全球首个具备量子安全的服务器系列上大显身手。
更高效

使用 AI 驱动的工具和自动化技术，规范运营并提升组织效率，加快现代化进程。
更具弹性

借助更强大的可观测性和洞察分析，主动避免服务中断，监控系统和状态，并自动执行报告和管理流程。

核心集成方案

采纳这些集成方案，进而发挥全新 IBM z17 的效能。
IBM z/OS

深入了解此最新版本，充分利用 IBM Z 平台的计算能力，帮助推动业务转型并加速创新。

IBM® watsonx Code Assistant for Z

采纳这些集成方案，进而发挥全新 IBM z17 的效能。
利用 IBM Z 实现混合云

将 IBM Z 整合到混合云中，可确保跨平台无缝处理负载，同时提供安全性、弹性和 AI 驱动的洞察分析。
Linux

Linux on IBM Z 是一个融合开源灵活性和卓越性能、可靠性、安全性于一体的，强大的企业级平台

资源

深入了解细节，借助 3D 演示探索 IBM z17 的实际应用。
查阅IBM Redbooks® 库，其中包含 IBM z17 的技术介绍、技术指南和配置指南。

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了解全球各地的企业如何以前所未有的方式，利用 AI 和现代大型机的强大功能，解锁超乎预期的优势。

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