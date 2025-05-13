Linux on IBM Z 作为企业级计算平台，结合了开源 Linux 的灵活性与 IBM 大型机卓越的性能、可靠性和安全性。该解决方案支持组织高效运行现代应用程序、数据库和容器化工作量，同时简化 IT 架构复杂度。
Linux on IBM Z（IBM 大型机架构）具有独特的优势，对于企业工作负载尤其如此：
通过 IBM z17 for Linux 工作量获取新的洞察分析，提升速度、弹性和一致性，助您实施混合云方法。
提供可持续性发展、可扩展性、安全性以及卓越性能，以满足各种数据服务需求。
将物理服务器划分为逻辑分区 (LPAR)，并提供经过 EAL5+ 认证的保护。
在单个系统上托管数千个虚拟机，并具有可扩展性、系统管理和性能。
使用熟悉的工具和开源 KVM 管理程序创建和管理虚拟机。
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及时了解已由 IBM 报告或验证的开源软件包。
了解可以在 IBM Z 企业服务器上运行的 Linux 发行版（例如 Red Hat、SUSE 和 Ubuntu）。
¹ IBM 内部测试表明，运行 WebSphere 和 Db2 工作量时，IBM z16 多机架所需的核心数量比 x86 服务器少 16 倍。若将其扩展到完整的 IT 解决方案，IBM z16 Max 125 可完成相当于 x86 服务器约 2000 个核心的工作。
免责声明：这是一项 IBM 内部研究，旨在复制市场上典型的 IBM 客户工作量使用情况。结果可能有所不同。核心整合研究针对以下服务器的比较：IBM Machine Type 3931 Max 125 系统由三个包含 125 个可配置处理器单元 (IFL) 的 CPC 抽屉和两个支持网络和外部存储的 I/O 抽屉组成。Lenovo ThinkSystem SR650 (2U) 配备两个 2.1 GHz 第二代 Intel® Xeon Platinum 处理器，每个 CPU 有 16 个核心。两种解决方案均可访问同一个存储阵列。工作负载由运行在 WebSphere Application Server 上的事务性应用程序和模拟核心网上银行功能的 IBM Db2 组成。实际测试结果是使用 IDC QPI 指标和 IBM 规模调整方法外推到上述 x86 服务器而得出的，并对使用 x86 服务器的银行客户典型 IT 环境进行了如下假设：生产 IT 环境中有 16 台 x86 服务器，平均使用率为 50%。非生产 IT 环境中有 48 台 x86 服务器：开发（4 个环境，每个环境 2 台服务器，共 8 台服务器）、开发测试环境（4 台服务器）、系统集成测试环境（8 台服务器）、性能测试环境（16 台服务器）、用户验收测试环境（4 台服务器）、生产修复测试环境（8 台服务器）。在所有非生产环境中，典型的平均 CPU 使用率为 7%。等效的 IBM Machine Type 3931 解决方案则采用单台 Max 125 服务器，以 85% 的平均使用率在使用 LPAR 技术分隔的所有 IT 环境中运行。