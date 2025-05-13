Linux on IBM Z 大型机

一个可扩展、安全和可持续的企业平台，将 Linux 的灵活性与 IBM 大型机的性能可靠性相结合
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几何形状和一个人使用笔记本电脑的图形插图

Linux on IBM Z 作为企业级计算平台，结合了开源 Linux 的灵活性与 IBM 大型机卓越的性能、可靠性和安全性。该解决方案支持组织高效运行现代应用程序、数据库和容器化工作量，同时简化 IT 架构复杂度。

Linux on IBM Z（IBM 大型机架构）具有独特的优势，对于企业工作负载尤其如此：

  • 节约能源和资源：通过单系统整合多达 2000 个 x86 核心工作量，能够有效降低能耗和成本。
  • 高级数据安全性：每天加密多达 190 亿笔交易，从而帮助确保隐私和合规性。
  • 增强性能：通过优化工作负载主机托管，将延迟降低 4.7 倍并提高吞吐量。
  • 无与伦比的可扩展性：在单个高效系统上扩展数千个虚拟机或容器。
  • 可靠且经济高效：实现 99.999% 的正常运行时间，同时通过整合降低运营成本。

Linux 服务器平台

IBM Z IBM LinuxONE
Linux 服务器虚拟化 LPAR 虚拟化

将物理服务器划分为逻辑分区 (LPAR)，并提供经过 EAL5+ 认证的保护。

 探索 LPAR IBM 管理程序

在单个系统上托管数千个虚拟机，并具有可扩展性、系统管理和性能。

 探索 IBM z/VM 打开管理程序

使用熟悉的工具和开源 KVM 管理程序创建和管理虚拟机。

 探索 KVM
Linux 认证的测试平台 从我们的分销合作伙伴处获取有关经过认证和 IBM 测试的 Linux 平台的信息。 探索 Linux 平台 Linux 文档

查看有关 Linux on IBM Z 和 IBM LinuxONE 的最新技术信息和指南。

 浏览产品文档 开源软件

及时了解已由 IBM 报告或验证的开源软件包。

 深入了解经过验证的开源软件 Linux 发行版

了解可以在 IBM Z 企业服务器上运行的 Linux 发行版（例如 Red Hat、SUSE 和 Ubuntu）。

 深入了解 Linux 发行版
混合云软件 容器和 Kubernetes
构建和实现应用程序现代化并根据客户需求将其部署在任何地方。
基础架构即服务
通过使用 OpenStack 兼容的 API，简化工作量管理并与混合云无缝整合。
Hybrid cloud
通过在任何环境中加快构建和实现现代化，提供混合云体验。
Linux 上的 z/OS 开发和测试
在生产环境中实施之前，先构建大型机应用程序，测试代码和环境更改。
网络弹性软件 弹性集群技术
通过统一控制，支持任意距离的复制、高可用性和灾难恢复。
用于实现弹性的存储软件
大规模管理数据，在没有瓶颈的情况下就地执行存档和分析。
执行服务器重定位以提高可用性
将 Linux Guest 从一个 z/VM 系统移动到单系统映像集群中的另一个 z/VM 系统。

资源

了解 Linux 综合设施：IBM Z 上用于 Linux 工作量的专用处理器。

保护您的数据（每天运行多达 190 亿笔完全加密交易）并管理数据隐私。

通过 Linux 和其他工作负载的托管，将延迟减少 4.7 倍并提高吞吐量。

收集 IBM Z 上 IBM 软件和产品的合规性数据，以简化审计，节省时间和精力。

单个 IBM z16 多机架可以完成多达 2000 个 x86 核心的工作，进而实现可持续的 IT 基础架构。¹

探索 IBM 的最新 Linux 与开源课程。搜索 “Linux on Z” 查看相关培训资源。

采取下一步行动

了解如何充分利用大型机的优势。

 深入了解配置信息
更多探索方式 Documentation 支持 支持与服务
脚注

¹ IBM 内部测试表明，运行 WebSphere 和 Db2 工作量时，IBM z16 多机架所需的核心数量比 x86 服务器少 16 倍。若将其扩展到完整的 IT 解决方案，IBM z16 Max 125 可完成相当于 x86 服务器约 2000 个核心的工作。

免责声明：这是一项 IBM 内部研究，旨在复制市场上典型的 IBM 客户工作量使用情况。结果可能有所不同。核心整合研究针对以下服务器的比较：IBM Machine Type 3931 Max 125 系统由三个包含 125 个可配置处理器单元 (IFL) 的 CPC 抽屉和两个支持网络和外部存储的 I/O 抽屉组成。Lenovo ThinkSystem SR650 (2U) 配备两个 2.1 GHz 第二代 Intel® Xeon Platinum 处理器，每个 CPU 有 16 个核心。两种解决方案均可访问同一个存储阵列。工作负载由运行在 WebSphere Application Server 上的事务性应用程序和模拟核心网上银行功能的 IBM Db2 组成。实际测试结果是使用 IDC QPI 指标和 IBM 规模调整方法外推到上述 x86 服务器而得出的，并对使用 x86 服务器的银行客户典型 IT 环境进行了如下假设：生产 IT 环境中有 16 台 x86 服务器，平均使用率为 50%。非生产 IT 环境中有 48 台 x86 服务器：开发（4 个环境，每个环境 2 台服务器，共 8 台服务器）、开发测试环境（4 台服务器）、系统集成测试环境（8 台服务器）、性能测试环境（16 台服务器）、用户验收测试环境（4 台服务器）、生产修复测试环境（8 台服务器）。在所有非生产环境中，典型的平均 CPU 使用率为 7%。等效的 IBM Machine Type 3931 解决方案则采用单台 Max 125 服务器，以 85% 的平均使用率在使用 LPAR 技术分隔的所有 IT 环境中运行。