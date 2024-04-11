是的，您可以使用 IBM Z Security Compliance Center 能够立即执行的数百项技术检查来创建自己的配置文件和控制组。您还可以导入各种预定义映射作为安全程序的基础。

通过此过程，该应用程序可用于帮助组织为最初可用的预定义映射未涵盖的监管框架以及特定于组织的内部要求做好准备。