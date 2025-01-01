IBM LinuxONE 5
利用 IBM LinuxONE Emperor 5 解锁 Linux 和 AI 的强大潜力
了解有关 IBM LinuxONE 5 的更多信息

推动业务增长的创新引擎

IBM LinuxONE Emperor 5 结合最高水平的企业安全性、性能和可扩展性，支持 Linux 和开源工作量，包括混合云与 AI 应用程序。LinuxONE 5 由搭载多个片上 AI 加速器的IBM Telum II 处理器驱动，同时配备机密容器、高可用性架构以及数据共置的 AI 推理能力。

 阅读产品简介
优势
行业领先的网络安全性

保护静态、传输中和使用中的数据。采用量子安全加密技术，为您的业务“保驾护航”。
优化 IT 架构，实现节能降本

通过将工作量回迁至可用性高达 99.999999% 1 的本地加速计算平台，实现成本优化。
内置 AI 助力卓越表现

在混合云环境中部署和扩展 AI 模型，实现数据与应用程序的共置推理，同时提升能源利用效率。

借助 IBM LinuxONE，释放行业领先的安全性与 AI 的强大潜能——美国东部时间 5 月 13 日上午 10 点，与我们共同探讨真实成功案例与专家洞察！

立即注册，观看网络直播

功能

高级安全性 使用机密容器和量子安全加密技术，保护您的数据和应用程序安全。 深入了解高级安全功能
经济高效的计算方案 借助 IBM LinuxONE 提升数据中心效率，实现工作量整合。 探讨如何利用 IBM LinuxONE 实现可持续发展
加速 AI 推理进程 通过内置 AI，增强、扩展和保护推理能力。 深入了解 LinuxONE 的内置 AI
可用操作系统 Red Hat Enterprise Linux (RHEL)

提供全面集成的软硬件解决方案，为混合多云环境中的工作量运行奠定基础。

 SUSE Linux Enterprise Server (SLES)

搭载高度可靠、可扩展且安全的服务器操作系统，专为支持任务关键型工作量而设计。

 Canonical Ubuntu 服务器

基于开源平台构建，确保卓越性能与效率，助力数据中心和混合云实现技术与经济的双重可扩展性。

混合云和 AI 软件

Red Hat OpenShift Container Platform

利用具备网络弹性、可扩展且经济高效的基础架构，助力企业完成应用程序整合与现代化转型。

 了解应用程序现代化实施策略 深入了解 Red Hat OpenShift on IBM LinuxONE and IBM Z
Red Hat Ansible Automation Platform

统一的战略性自动化解决方案，集成了跨领域扩展自动化所需的安全性、功能性与灵活性。

 了解有关 Red Hat Ansible Automation Platform 的更多信息
AI Toolkit for IBM Z and LinuxONE

提供多种主流开源 AI 框架，针对 Telum 的片上集成 AI 加速器进行了优化。

 了解有关 AI Toolkit for IBM Z and LinuxONE 的更多信息
加速 AI 应用落地

利用高质量数据进行安全测试、训练和创新，同时确保隐私保护并降低合规风险。

 了解有关 IBM 合成数据集的更多信息
IBM Unified Key Orchestrator for Containers

集中管理加密密钥，提升安全性并简化混合云环境中的合规流程。

 了解有关 IBM Unified Key Orchestrator for Containers 的更多信息
Red Hat OpenShift Container Platform

利用具备网络弹性、可扩展且经济高效的基础架构，助力企业完成应用程序整合与现代化转型。

 了解应用程序现代化实施策略 深入了解 Red Hat OpenShift on IBM LinuxONE and IBM Z
Red Hat Ansible Automation Platform

统一的战略性自动化解决方案，集成了跨领域扩展自动化所需的安全性、功能性与灵活性。

 了解有关 Red Hat Ansible Automation Platform 的更多信息
AI Toolkit for IBM Z and LinuxONE

提供多种主流开源 AI 框架，针对 Telum 的片上集成 AI 加速器进行了优化。

 了解有关 AI Toolkit for IBM Z and LinuxONE 的更多信息
加速 AI 应用落地

利用高质量数据进行安全测试、训练和创新，同时确保隐私保护并降低合规风险。

 了解有关 IBM 合成数据集的更多信息
IBM Unified Key Orchestrator for Containers

集中管理加密密钥，提升安全性并简化混合云环境中的合规流程。

 了解有关 IBM Unified Key Orchestrator for Containers 的更多信息

资源

3D 导览

通过 3D 演示，深入探索 IBM LinuxONE Emperor 5 的实际应用场景。

 技术库

深入了解 IBM LinuxONE Redbooks，获取有关企业工作量部署、优化和保护 LinuxONE 的专业指南。

 碳足迹报告

了解 LinuxONE Emperor 5 如何帮助企业识别减少温室气体排放的机会。

 规格表

了解处理器配置、内存、加密功能和操作系统兼容性等规格信息。
采取后续步骤

了解如何充分发挥 Linux 和 AI 的潜力。安排与 IBM LinuxONE 代表进行 30 分钟的免费会议。

 立即开始您的 LinuxONE 之旅
更多探索方式 产品文档 支持 全生命周期服务和支持 社区