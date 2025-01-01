IBM LinuxONE 5

IBM LinuxONE Emperor 5 结合最高水平的企业安全性、性能和可扩展性，支持 Linux 和开源工作量，包括混合云与 AI 应用程序。LinuxONE 5 由搭载多个片上 AI 加速器的IBM Telum II 处理器驱动，同时配备机密容器、高可用性架构以及数据共置的 AI 推理能力。
保护静态、传输中和使用中的数据。采用量子安全加密技术，为您的业务“保驾护航”。
通过将工作量回迁至可用性高达 99.999999% 1 的本地加速计算平台，实现成本优化。
在混合云环境中部署和扩展 AI 模型，实现数据与应用程序的共置推理，同时提升能源利用效率。
提供全面集成的软硬件解决方案，为混合多云环境中的工作量运行奠定基础。
搭载高度可靠、可扩展且安全的服务器操作系统，专为支持任务关键型工作量而设计。
基于开源平台构建，确保卓越性能与效率，助力数据中心和混合云实现技术与经济的双重可扩展性。
通过 3D 演示，深入探索 IBM LinuxONE Emperor 5 的实际应用场景。
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了解 LinuxONE Emperor 5 如何帮助企业识别减少温室气体排放的机会。
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