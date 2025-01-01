IBM LinuxONE 5

IBM LinuxONE Emperor 5 结合最高水平的企业安全性、性能和可扩展性，支持 Linux 和开源工作量，包括混合云与 AI 应用程序。LinuxONE 5 由搭载多个片上 AI 加速器的IBM Telum II 处理器驱动，同时配备机密容器、高可用性架构以及数据共置的 AI 推理能力。