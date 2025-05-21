IBM Unified Key Orchestrator for Containers (UKO for Containers) 赋能企业在混合云和多云环境中集中管理加密密钥的完整生命周期。UKO for Containers 旨在满足金融、医疗保健和政府等高度监管行业的现代需求，将密钥管理统一到一个界面下——简化策略执行、提高可见性并降低运营复杂性。
无论密钥存储库的位置或云提供商如何，均可通过共享心智模型，从集中化界面编排密钥的生命周期。
利用 UKO for Containers 的多云就绪架构，在 IBM Cloud、Microsoft Azure、AWS 和 Google Cloud 上推送和管理加密密钥。
通过安全、集中的备份存储库和一键式密钥材料恢复功能，降低密钥丢失的风险。
利用强大的访问治理、详细的审计和即用型集成 API，满足内部政策和监管标准。
通过 UKO for Containers 的单一界面编排完整的密钥生命周期——包括生成、存储、分发、轮换、吊销和销毁。密钥是根据预定义策略模板，使用 IBM LinuxONE Crypto Express 卡创建的。
通过安全的 RESTful API，轻松将 UKO for Containers 集成到您的业务工作流程中。轻松自动化密钥生命周期操作，并与现有的合规性和编排系统集成。
通过基于角色的访问控制、权限分离和保险库隔离，确保细粒度的控制。这些控制措施有助于满足加密系统的企业级安全性和合规性需求。
实时监控密钥管理操作。详细的审计日志会捕获密钥生命周期中的各类事件，支持内部审查和监管审计。
UKO for Containers 允许通过 UKO for z/OS 对 z/OS 密钥进行集中控制。从单一平台管理 IBM Z 和 LinuxONE 上的数据集和密钥材料，简化混合环境中的加密工作。
将 UKO for Containers 与 Advanced Crypto Service Provider (ACSP) 结合使用，实现网络加密。利用 IBM LinuxONE 硬件安全模块 (HSMs) 集中并强化分布式环境的加密操作。