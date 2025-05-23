比利时财政部是比利时联邦政府的财政部门，负责管理该国的海关、财政和税收。网络税务服务是支持税务周期和处理敏感财务数据的关键系统。海关应用程序对于支持欧洲经济区货物的进出口和转口至关重要。

某政府部门此前频繁遭遇支撑在线税务平台的数据库计划外宕机与不可用问题，导致额外成本支出，并影响公民与企业按时提交纳税申报。该部门亟需一套高可用、高可靠且高性能的系统，以实现税务申报数据的及时处理与高效管理。