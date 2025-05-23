比利时财政部是比利时联邦政府的财政部门，负责管理该国的海关、财政和税收。网络税务服务是支持税务周期和处理敏感财务数据的关键系统。海关应用程序对于支持欧洲经济区货物的进出口和转口至关重要。
某政府部门此前频繁遭遇支撑在线税务平台的数据库计划外宕机与不可用问题，导致额外成本支出，并影响公民与企业按时提交纳税申报。该部门亟需一套高可用、高可靠且高性能的系统，以实现税务申报数据的及时处理与高效管理。
比利时财政部携手 IBM 应对计划外停机挑战，提升在线税务服务整体可用性。通过两阶段转型计划，该部首先采用 IBM LinuxONE Rockhopper II 实现系统现代化改造，获得高可用性与可靠性提升。
“基于 Rockhopper II 所获得的经验，我们彻底重新设计了新平台的实施方法，”比利时财政部 Db2 和 LinuxONE 的服务经理 Gamal Khaldi 说。
六年后，当财政部希望更新和扩展系统时，它再次与 IBM 合作，实施了使用 IBM LinuxONE Emperor 4 服务器、IBM® Db2 数据库和 IBM® FlashSystem 存储的解决方案。
Khaldi 介绍了 IBM Storage FlashSystem 9500 带来的性能改进，并表示“全新的 FlashSystem 9500 提供了令人难以置信的性能。我们习惯于在 IBM FlashSystem A9000R 上获得出色性能，白天的 OLTP 平均为 160,000 IOPS。使用新系统后，我们的运行速度持续超过 400,000 IOPS，且仍远未达到系统极限。”
后续选用 IBM LinuxONE Emperor 4 服务器，因其具备高可用性、扩展能力及网络安全防护能力，完美契合财政部需求。该解决方案还包括迁移到 Red Hat Enterprise Linux 平台。
凭借逐步扩展容量与性能的能力，该部现在可以高效管理日益增长的工作负载并拓展平台应用范围。“我们已将处理 I/O 密集型工作负载的能力提升至曾难以企及的高度。最值得称道的是，新架构灵活度极高，一经部署几乎成为‘一劳永逸’的解决方案。系统灵活性使性能管理所需时间近乎为零。”Khaldi 解释道。
Khaldi 认为，优点是显而易见的。“得益于新架构的实施，财政部已经实现了第一批重大改进。在我们运行的 28 个主要应用程序中，我们发现数据库响应时间缩短了 250% 到 800%。LOAD 和 ETL 的批处理时间平均缩短了 3 倍。
财政部还在探索将 MariaDB 等其他工作负载整合到 LinuxONE 上，以进一步增强数据管理功能。
展望未来，该部计划继续与 IBM 合作，进一步优化 IT 基础设施，并探索 Red Hat OpenShift 等新兴增长机遇。
比利时财政部 （当地称 FOD Financiën/SPF Finances）是比利时联邦政府的财政管理机构。该部门负责税收征管与追缴，确保国家财政与公共债务在资产法律交易框架下的平衡。它还通过提供资产数据保障法律确定性，监管进出口货物流动，并在职权范围内预防和打击欺诈及犯罪行为。
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