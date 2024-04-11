主页 分析 CPLEX Optimization Studio IBM ILOG CPLEX Optimization Studio
构建并求解复杂的优化模型，以确定可能的最佳操作
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利用数据科学改变您的业务决策

IBM ILOG CPLEX Optimation Studio 是一款规范性分析解决方案，它支持使用数学和约束规划来快速开发和部署 Decision Optimization 模型。借助此 Decision Optimization 技术，您可以：

  • 优化您的业务决策
  • 快速开发和部署优化模型
  • 创建可显著改善业务成果的实际应用软件
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现在可用：watsonx.ai

全新的企业工作室，结合了传统机器学习与由基础模型提供支持的新生成式 AI 功能。
优势 使用开发者选项（可按月和按年订阅），不到 15 分钟即可开始。 查看定价并购买 用事实决策取代直觉

将业务问题转化为优化模型，并使用经验证的优化求解器来进行求解。

 解决一系列优化问题


使用 CPLEX Optimizer 和 CP Optimizer 等强大的求解器来发现数学规划、约束规划和基于约束的模型。

 选择贵企业的部署方案

在本地、云和混合部署选项中进行选择，通过数学规划和约束规划成功提供预防性分析。

 取得更出色的成果

使用 IBM ILOG CPLEX Optimization Studio 更好地分配重要信息，从而帮助降低运营成本。

功能

了解适用于线性规划和混合整数规划的数学问题求解器如何帮助您解决规划和资源分配问题。 深入了解数学规划求解器
用户可使用优化编程语言 (OPL) 来构建模型。打算在 API 中直接建模的用户还可使用 C、C++、Java、C# 或 Python API。 观看演示 (7:40)
了解约束规划技术如何计算针对详细调度问题和组合优化问题的解决方案。 深入了解约束规划求解器
产品图像
在 OPL IDE 和甘特显示中进行日程安排 为解决 CPLEX Optimization Studio 中的调度问题，OPL 语言提供众多特定于调度的语言构造。用户还可使用 IDE 内的甘特图显示结果。
OPL IDE 中的代码辅助 在集成开发环境 (IDE) 中，优化编程语言 (OPL) 经过抽象语法树增强，支持搜索、替换和识别作为文本或具有特定属性的给定元素。
在本地运行 OPL 运行配置 为求解给定模型，用户必须创建一个由模型和数据源组成的运行配置。右键单击该运行配置，并从菜单中选择“运行此项”。
教育资源 免费版本

如果您是学术界人士，则可通过 IBM Academic Initiative 获得免费且无限制的 IBM ILOG CPLEX Optimization Studio 版本。

免费课程

利用 IBM 工具和资源，帮助您熟练掌握数学建模。

 免费研讨会

通过此免费研讨会向学生介绍 IBM ILOG CPLEX Optimization Studio。
CPLEX Optimization Studio 非常敏捷，可以为任何场景提供答案。它能够帮助我们做出更好的决策，为未来做好准备。 Nevzat Çakmak 项目经理 ÇimSA Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 阅读成功案例
最新消息 无需显式建模即可管理约束

允许用户将引擎搜索之外（例如模拟软件）评估的外部函数纳入约束和目标中。

 更快地获得更好的解决方案

相较于在最佳解决方案和可行解决方案之间寻找平衡的默认功能，解决方案的时间提高了一倍。

 轻松连接到数据源

借助 JDBC 驱动程序，使用集成开发环境 (IDE) 中的语言构造连接到 ODBC、MySQL 和 CSV，而无需编写代码。通过内部动态库将定制连接器用于其他数据源。
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 IBM Decision Optimization Center

帮助员工通过分析决策支持应用程序来解决问题。

 watsonx.ai

训练、验证、调整和部署生成式 AI 模型。开始构建 AI 应用程序。

 IBM SPSS Modeler

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资源
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使用 eCustomer Care 来查找针对软件下载问题以及访问和注册问题的解答。

获取帮助 下载修复程序

Fix Central 提供系统软件、硬件和操作系统的修复程序和更新。

深入了解 Fix Central 产品文档

探索多个版本的 IBM ILOG CPLEX Optimization Studio 的产品信息和资源。

阅读文档 系统要求

访问受支持版本的 IBM ILOG CPLEX Optimization Studio 的详细系统要求。

访问系统要求 产品生命周期

跟踪 IBM ILOG CPLEX Optimization Studio 的支持生命周期。

深入了解产品生命周期 Decision Optimization

通过强大的优化解决方案转变业务决策。

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