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在 OPL IDE 和甘特显示中进行日程安排 为解决 CPLEX Optimization Studio 中的调度问题，OPL 语言提供众多特定于调度的语言构造。用户还可使用 IDE 内的甘特图显示结果。

OPL IDE 中的代码辅助 在集成开发环境 (IDE) 中，优化编程语言 (OPL) 经过抽象语法树增强，支持搜索、替换和识别作为文本或具有特定属性的给定元素。