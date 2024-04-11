IBM ILOG CPLEX Optimation Studio 是一款规范性分析解决方案，它支持使用数学和约束规划来快速开发和部署 Decision Optimization 模型。借助此 Decision Optimization 技术，您可以：
全新的企业工作室，结合了传统机器学习与由基础模型提供支持的新生成式 AI 功能。
将业务问题转化为优化模型，并使用经验证的优化求解器来进行求解。
使用 CPLEX Optimizer 和 CP Optimizer 等强大的求解器来发现数学规划、约束规划和基于约束的模型。
在本地、云和混合部署选项中进行选择，通过数学规划和约束规划成功提供预防性分析。
使用 IBM ILOG CPLEX Optimization Studio 更好地分配重要信息，从而帮助降低运营成本。
如果您是学术界人士，则可通过 IBM Academic Initiative 获得免费且无限制的 IBM ILOG CPLEX Optimization Studio 版本。
利用 IBM 工具和资源，帮助您熟练掌握数学建模。
通过此免费研讨会向学生介绍 IBM ILOG CPLEX Optimization Studio。
允许用户将引擎搜索之外（例如模拟软件）评估的外部函数纳入约束和目标中。
相较于在最佳解决方案和可行解决方案之间寻找平衡的默认功能，解决方案的时间提高了一倍。
借助 JDBC 驱动程序，使用集成开发环境 (IDE) 中的语言构造连接到 ODBC、MySQL 和 CSV，而无需编写代码。通过内部动态库将定制连接器用于其他数据源。
利用预防性分析的强大功能，并使用机器学习和优化来构建解决方案。
帮助员工通过分析决策支持应用程序来解决问题。
训练、验证、调整和部署生成式 AI 模型。开始构建 AI 应用程序。
借助直观的拖放式数据科学工具，提高投资回报率并加速实现价值的时间。
使用您的 IBM ID 登录，以便在“我的产品和服务”中获取下载权限。无需授权代码。
使用 eCustomer Care 来查找针对软件下载问题以及访问和注册问题的解答。
Fix Central 提供系统软件、硬件和操作系统的修复程序和更新。
探索多个版本的 IBM ILOG CPLEX Optimization Studio 的产品信息和资源。
访问受支持版本的 IBM ILOG CPLEX Optimization Studio 的详细系统要求。
跟踪 IBM ILOG CPLEX Optimization Studio 的支持生命周期。
通过强大的优化解决方案转变业务决策。