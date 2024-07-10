IBM® Decision Optimization 代表了一系列优化软件，可提供规范性分析功能，帮助您做出更好的决策并提供改进的业务成果。
通过在 IBM Cloud Pak® for Data 上运行这些产品，获得额外的部署灵活性。IBM Cloud Pak® for Data 是一个容器化数据和 AI 平台，可让您在云端和本地的任何位置构建和运行优化模型。
使用集成开发环境、强大的优化求解器以及对多种优化建模方法的支持来加速优化建模。
将优化和机器学习结合在一个统一的环境中，为您提供注入 AI 的优化建模功能。
使用 GUI、协作工具、“假设”分析、应用程序数据模型支持和灵活的部署架构选项来构建和部署端到端决策支持应用程序。
使用 IBM z/OS® 上的 IBM CPLEX® Optimizer 引擎来解决 MIP/MIQCP 等数学编程模型，并使用 C 和 C++ API 进行建模。
ÇimSA 使用 IBM 的优化软件快速运行复杂的“假设”场景，优化业务决策以改善客户服务并降低成本。
了解 Decision Optimization 模型如何能帮助将粘土混合过程从几天缩短到几秒钟。
FleetPride 通过分析转变其供应链管理，行动更快，花费更少。
加入 Decision Optimization 社区，让世界各地的专家为您解答问题。
使用 IBM Decision Optimization for IBM Watson Studio 和 IBM Cloud Pak for Data 进行预测和优化。
探索更好的决策流程，例如运营、战略规划和排程。
利用 IBM Watson Studio 中的决策优化功能。
学习如何在 IBM Cloud Pak for Data 中使用 Decision Optimization，包括为新用户设置环境。
查看流行的 IBM Decision Optimization 文档来回答与决策优化相关的问题。