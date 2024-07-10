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通过强大的优化解决方案转变业务决策
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坐在办公桌前分析软件业务解决方案的人
为什么选择决策优化？

IBM® Decision Optimization 代表了一系列优化软件，可提供规范性分析功能，帮助您做出更好的决策并提供改进的业务成果。

通过在 IBM Cloud Pak® for Data 上运行这些产品，获得额外的部署灵活性。IBM Cloud Pak® for Data 是一个容器化数据和 AI 平台，可让您在云端和本地的任何位置构建和运行优化模型。

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主要产品 IBM® ILOG® CPLEX® Optimization Studio

使用集成开发环境、强大的优化求解器以及对多种优化建模方法的支持来加速优化建模。

 了解更多信息 IBM Decision Optimization for IBM Watson® Studio

将优化和机器学习结合在一个统一的环境中，为您提供注入 AI 的优化建模功能。

 了解更多信息 IBM Decision Optimization Center

使用 GUI、协作工具、“假设”分析、应用程序数据模型支持和灵活的部署架构选项来构建和部署端到端决策支持应用程序。

 了解更多信息 IBM CPLEX® Optimizer for IBM z/OS®

使用 IBM z/OS® 上的 IBM CPLEX® Optimizer 引擎来解决 MIP/MIQCP 等数学编程模型，并使用 C 和 C++ API 进行建模。

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用例

金融 使用决策智能软件简化复杂的决策，准确、及时地提供金融服务。了解规范性分析如何帮助提供更好的金融服务。 阅读博客文章
旅行和运输行业 帮助更准确地为意外情况做好准备。通过路线优化缩短整体旅行时间并改善客户体验。 观看视频 (04:39)
制造业 在遇到不断变化的生产条件时减少不确定性。使用决策分析优化结果并为未来做好更好的准备。 阅读博客文章
零售业 了解 IBM 客户如何使用决策优化来简化零售流程。 阅读成功案例
医疗保健 使用规范性技术评估数百万个“假设”场景以评估影响，帮助降低成本。获取指导，为患者做出更好的决策。 阅读博客文章
能源和公用事业 使用规范性分析和机器学习技术来改进资源规划和调度。采取行动，帮助减少或消除罚款，利用智能电网推动更好的业务成果。
客户成功案例 降低制造、仓储和配送成本

ÇimSA 使用 IBM 的优化软件快速运行复杂的“假设”场景，优化业务决策以改善客户服务并降低成本。

利用规范性分析加速制造过程

了解 Decision Optimization 模型如何能帮助将粘土混合过程从几天缩短到几秒钟。

 FleetPride 加速库存周转，增加收入

FleetPride 通过分析转变其供应链管理，行动更快，花费更少。

资源 向其他用户寻求帮助

加入 Decision Optimization 社区，让世界各地的专家为您解答问题。

 ESG 技术验证

使用 IBM Decision Optimization for IBM Watson Studio 和 IBM Cloud Pak for Data 进行预测和优化。

 IBM ILOG CPLEX Optimization Studio

探索更好的决策流程，例如运营、战略规划和排程。

 做出更明智决策的更好方法

利用 IBM Watson Studio 中的决策优化功能。

IBM Cloud Pak® for Data 中的 Decision Optimization 入门

学习如何在 IBM Cloud Pak for Data 中使用 Decision Optimization，包括为新用户设置环境。

 IBM Decision Optimization 支持时事通讯

查看流行的 IBM Decision Optimization 文档来回答与决策优化相关的问题。

采取后续步骤

快速入门教程开始，了解如何构建和运行 Decision Optimization 模型，或预约 IBM 专家咨询会议，讨论优化软件如何帮助交付改进的业务成果。