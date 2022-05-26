人工智能 (AI) 正在重塑产业格局，企业亟需能高效安全处理 AI 工作负载的基础设施。基于 IBM Telum 处理器的 IBM LinuxONE 系统，将 AI 加速功能直接集成到芯片中，支持多 AI 模型的实时推理并实现毫秒级延迟。这项高级功能与预测性 AI 和大语言模型相结合，使企业能够就地分析数据，为高级欺诈检测、风险分析和医学成像等任务关键型应用程序提供更快速、更深入的洞察分析。
片上 AI 加速器支持低延迟推理，并在交易发生时分析数据。内存一致性和直接结构访问消除了无缝 AI 执行的瓶颈。
在 IBM LinuxONE Emperor 5 上运行 OLTP 工作负载时，单个集成式 AI 加速器的推理吞吐量可媲美 13 核远程 X86 Server。1
借助信用卡欺诈检测深度学习模型，IBM LinuxONE Emperor 5 每日可处理高达 4500 亿次推理操作，响应时间仅 1 毫秒。2
借助信用卡欺诈检测深度学习模型，IBM LinuxONE Emperor 5 每秒可处理高达 500 万次推理操作，响应时间低于 1 毫秒。3
IBM 正与 IBM LinuxONE 生态系统合作，帮助 ISV 提供解决方案，以应对当今的 AI、可持续发展和网络安全挑战。
深入了解专为金融和医疗保健机构量身定制的两个创新解决方案：用于实时预防欺诈的 Clari5 Enterprise Fraud Management on IBM LinuxONE 4 Express，以及用于大规模高级 AI 解决方案的 Exponential AI 的 Enso Decision Intelligence Platform on LinuxONE。
1 免责声明： 免责声明：性能结果基于 IBM 在 9175 型 IBM Systems Hardware 平台上开展的内部测试。OLTP 应用程序 与 PostgreSQL 均部署于该 IBM Systems Hardware 平台。信用卡欺诈检测 (CCFD) 组合式 AI 架构包含 LSTM 与 TabFormer 两个模型。在 IBM Systems Hardware 上，在本地运行采用 IBM Z Deep Learning Compiler (zDLC) 编译的 JAR 文件并搭载 IBM Z Accelerated for NVIDIA Triton Inference Server 的 OLTP 应用程序，通过处理器核心与集成式 AI 加速器执行 AI 推理运算——与之对比的是，本地运行 OLTP 应用程序，同时在配备支持 AMX 的 CPU、运行基于 OpenVINO 运行时后端的 NVIDIA Triton Inference Server 的 X86 Server 上执行远程 AI 推理操作。两种场景均采用 Apache JMeter 5.6.3 工具模拟 64 个并发用户实施压力测试。IBM Systems Hardware 配置：单个 LPAR 运行 Ubuntu 24.04 系统，配备 7 个专用处理器核心 (SMT)、256 GB 内存及 IBM FlashSystem 9500 存储设备。网络适配器专用于 Linux 上的 NETH。X86 Server 配置：单台 X86 Server 运行 Ubuntu 24.04 系统，搭载 28 个主频 2.20 Emerald Rapids Intel Xeon Gold CPUs（启用超线程技术），配备 1 TB 内存、本地 SSD，启用 UEFI 极致性能模式，同时禁用 CPU P-State Control 与 C-States。结果可能有所不同。
2, 3 免责声明： 性能结果基于 IBM 在 9175 型 IBM Systems Hardware 平台上开展的内部测试推断得出。基准测试采用单线程运行本地推理操作，通过基于 LSTM 的合成信用卡欺诈检测模型调用 Integrated Accelerator for AI。测试批量大小为 160。IBM Systems Hardware 配置：单个 LPAR 运行 Red Hat Enterprise Linux 9.4 系统，配备 6 个处理器核心 (SMT) 及 128 GB 内存。结果可能有所不同。