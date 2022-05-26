AI 在 IBM LinuxONE 上的应用

内置可扩展、高能效且安全可靠的 AI 系统
观看 AI 在 Linux 上的应用 开启 AI on LinuxONE 之旅
Telum II 处理器芯片

AI 驱动的性能和创新

人工智能 (AI) 正在重塑产业格局，企业亟需能高效安全处理 AI 工作负载的基础设施。基于  IBM Telum 处理器的 IBM LinuxONE 系统，将 AI 加速功能直接集成到芯片中，支持多 AI 模型的实时推理并实现毫秒级延迟。这项高级功能与预测性 AI 和大语言模型相结合，使企业能够就地分析数据，为高级欺诈检测、风险分析和医学成像等任务关键型应用程序提供更快速、更深入的洞察分析。

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实时 AI 洞察分析

片上 AI 加速器支持低延迟推理，并在交易发生时分析数据。内存一致性和直接结构访问消除了无缝 AI 执行的瓶颈。
提高 AI 吞吐量

在 IBM  LinuxONE  Emperor 5 上运行 OLTP 工作负载时，单个集成式 AI 加速器的推理吞吐量可媲美 13 核远程 X86 Server。1
提升 AI 性能

借助信用卡欺诈检测深度学习模型，IBM  LinuxONE  Emperor 5 每日可处理高达 4500 亿次推理操作，响应时间仅 1 毫秒。2
可扩展性不受影响

借助信用卡欺诈检测深度学习模型，IBM  LinuxONE  Emperor 5 每秒可处理高达 500 万次推理操作，响应时间低于 1 毫秒。3

借助 IBM LinuxONE，释放行业领先的安全性与 AI 的强大潜能——美国东部时间 5 月 13 日上午 10 点，与我们共同探讨真实成功案例与专家洞察！

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适用于 IBM LinuxONE 的 AI 软件及解决方案

AI Toolkit for IBM LinuxONE
专为 IBM LinuxONE Integrated Accelerator for AI 优化的精选 AI 框架套件，搭配 IBM Elite Support，提供增强型性能解决方案。
IBM 合成数据集
一系列人工生成的数据集，可增强 AI 模型训练和 LLM，帮助 IBM LinuxONE 在财务领域快速访问丰富且相关的 AI 计划数据。
IBM Cloud Pak for Data
一个模块化平台，可简化数据组织和 AI 部署，帮助企业跨混合云环境连接孤立的数据。
ONNX
一种可移植的模型格式，支持跨框架兼容性，允许 AI 开发人员构建一次模型并将其部署到各种运行时、工具和编译器中。
TensorFlow
一个强大的开源框架，用于模型开发、训练和推理，并提供针对 LinuxONE 优化的丰富生态系统。
IBM SnapML
专为高速机器学习训练与推理设计，借助 IBM Integrated Accelerator for AI 提升随机森林、极端随机树与梯度提升模型的性能。
Triton Inference Server
开源模型服务器专为 Linux on Z 优化，支持 CPU 与 GPU 推理，同时利用 SIMD 和 IBM Integrated Accelerator for AI。
IBM Z Deep Learning Compiler
一种简化 IBM Z 上深度学习模型部署的工具，使数据科学家能够针对任务关键型环境优化 AI 模型。

ISV 应用程序

IBM 正与 IBM LinuxONE 生态系统合作，帮助 ISV 提供解决方案，以应对当今的 AI、可持续发展网络安全挑战。

深入了解专为金融和医疗保健机构量身定制的两个创新解决方案：用于实时预防欺诈的 Clari5 Enterprise Fraud Management on IBM LinuxONE 4 Express，以及用于大规模高级 AI 解决方案的 Exponential AI 的 Enso Decision Intelligence Platform on LinuxONE。

 深入了解 Clari5 深入了解 Exponential AI
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脚注

1 免责声明： 免责声明：性能结果基于 IBM 在 9175 型 IBM Systems Hardware 平台上开展的内部测试。OLTP 应用程序 与 PostgreSQL 均部署于该 IBM Systems Hardware 平台。信用卡欺诈检测 (CCFD) 组合式 AI 架构包含 LSTMTabFormer 两个模型。在 IBM Systems Hardware 上，在本地运行采用 IBM Z Deep Learning Compiler (zDLC) 编译的 JAR 文件并搭载 IBM Z Accelerated for NVIDIA Triton Inference Server 的 OLTP 应用程序，通过处理器核心与集成式 AI 加速器执行 AI 推理运算——与之对比的是，本地运行 OLTP 应用程序，同时在配备支持 AMX 的 CPU、运行基于 OpenVINO 运行时后端的 NVIDIA Triton Inference Server 的 X86 Server 上执行远程 AI 推理操作。两种场景均采用 Apache JMeter 5.6.3 工具模拟 64 个并发用户实施压力测试。IBM Systems Hardware 配置：单个 LPAR 运行 Ubuntu 24.04 系统，配备 7 个专用处理器核心 (SMT)、256 GB 内存及 IBM FlashSystem 9500 存储设备。网络适配器专用于 Linux 上的 NETH。X86 Server 配置：单台 X86 Server 运行 Ubuntu 24.04 系统，搭载 28 个主频 2.20 Emerald Rapids Intel Xeon Gold CPUs（启用超线程技术），配备 1 TB 内存、本地 SSD，启用 UEFI 极致性能模式，同时禁用 CPU P-State Control 与 C-States。结果可能有所不同。

2, 3  免责声明： 性能结果基于 IBM 在 9175 型 IBM Systems Hardware 平台上开展的内部测试推断得出。基准测试采用单线程运行本地推理操作，通过基于 LSTM 的合成信用卡欺诈检测模型调用 Integrated Accelerator for AI。测试批量大小为 160。IBM Systems Hardware 配置：单个 LPAR 运行 Red Hat Enterprise Linux 9.4 系统，配备 6 个处理器核心 (SMT) 及 128 GB 内存。结果可能有所不同。