人工智能 (AI) 正在重塑产业格局，企业亟需能高效安全处理 AI 工作负载的基础设施。基于 IBM Telum 处理器的 IBM LinuxONE 系统，将 AI 加速功能直接集成到芯片中，支持多 AI 模型的实时推理并实现毫秒级延迟。这项高级功能与预测性 AI 和大语言模型相结合，使企业能够就地分析数据，为高级欺诈检测、风险分析和医学成像等任务关键型应用程序提供更快速、更深入的洞察分析。