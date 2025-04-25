IBM Telum II 处理器内置低延迟数据处理单元 (DPU)，可加速 I/O，提高效率，实现下一代片上 AI 加速。借助跨 4 个互连集群的 32 个内核和 10 个二级缓存1，它可以增强缓存一致性和性能。其虚拟三级和四级缓存已增加 40%2，分别达到 360 MB 和 2.8 GB，可加速数据处理并提高可扩展性。