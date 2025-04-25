IBM Telum 处理器可驱动 IBM LinuxONE 4，为任务关键型工作量提供 AI 加速、安全保障和卓越性能。其后继产品 Telum II 是 IBM LinuxONE 5 的基础，可增强性能、内存容量和 AI 功能。这些处理器旨在提升可扩展性，可优化银行、金融和医疗保健等行业的 AI、云和交易应用程序，同时提高速度、可靠性和能效。
IBM Telum 处理器是一款 7 纳米芯片，专为大容量事务工作量中的 AI 驱动型洞察分析而打造。它配备 8 个主频超过 5GHz 的内核、32MB 私有二级缓存、256MB 虚拟三级缓存和 2GB 四级缓存。Telum 处理器的单核缓存比上一代增加了 1.5 倍，性能得到显著提升，能够通过实时 AI 推理快速响应复杂事务。
Telum 采用片上 AI 进行实时欺诈检测和风险分析。 Telum II 可增强 IBM LinuxONE 上的 AI，具备 4 倍算力、高速 DPU 和深度学习能力，从而支持更复杂的模型并加快处理速度。3
Telum 旨在实现 99.999999% 的正常运行时间，可通过自我修复和自动故障转移功能确保持续运行。 Telum II 则可增强系统冗余，最大限度地减少任务关键型环境的停机时间。
Telum 配备 8 个内核，每个内核 16 个线程，最高可实现 5.5 GHz 的并行处理。Telum II 则扩展了缓存，引入了用于加速 I/O 的 DPU，并进一步降低了数据密集型应用程序的延迟。6
Telum 是云原生处理器，可支持 Kubernetes、Red Hat OpenShift 和主要的云供应商。Telum II 则扩展了整合功能，并优化了混合和多云环境中的工作量可移植性。7
IBM Spyre Accelerator 是一款 75W PCIe Gen 5x AI 加速器，配备 128 GB LPDDR5 内存，针对生成式 AI 和多模态 LLM 进行了优化。8Spyre 搭载 32 个 (+2) 内核，每个内核 2 MB 暂存器，内核利用率 >55%，通过卡片和抽屉进行扩展，可支持企业在企业应用程序中高效执行复杂的 AI 推理。