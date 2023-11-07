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计算和服务器
LinuxONE
从学习基础概念到整合工作负载和报告能源使用情况，与 LinuxONE 一同踏上可持续发展的向导旅程。
聆听 IDC 关于可持续发展以及 LinuxONE 的作用的看法。
了解 LinuxONE 如何协助企业实现可持续性、安全性和可扩展性目标。
了解分区级别的电力监控功能（得益于 IBM 长期在可持续设计领域的领导地位）如何帮助您实现可持续发展目标。
Phoenix Systems 采用 IBM LinuxONE 将数据中心占地面积减少了 8 倍，显著削减了能耗和维护工作。
Gruppo Boero 部署了 IBM LinuxONE，在不牺牲性能、安全性、开放性和可靠性的情况下，进行有效整合，显著节省成本。
Plastic Bank 采用 IBM LinuxONE 来清洁海洋，并支持沿海社区发展。
Newlight Technologies 在 IBM LinuxONE 中采用区块链技术，验证将温室气体转化为高性能生物材料的新工艺。
IBM LinuxONE 作为 IBM 全栈可持续计算解决方案的组成部分，跻身世界互联网大会 2023 年 13 个杰出案例之一，为共同构建更可持续发展、更繁荣的网络空间做出贡献。5
IBM LinuxONE 组织荣膺 The Open Group 颁发的“2023 年亚太地区环境、社会和治理架构优异奖”，以表彰其对环境、社会和治理因素的关注，以及积极推动相关企业决策和运营的整合和实施，从而在可持续发展、社会责任和良好治理、创新解决方案以及环境、社会和治理标准的实践方面表现出不凡的领导力。6
IBM LinuxONE Emperor 4 荣获 2022 年 SEAL 可持续发展产品大奖，该奖项旨在表彰专为可持续未来量身定制的、创新而有影响力的产品。7
¹ IBM 内部测试表明，在运行 WebSphere 和 Db2 工作负载时，IBM LinuxONE Emperor 4 所需的内核数量比进行对比的 x86 服务器减少 16 倍。如将其扩展到完整的 IT 解决方案，便意味着在运行相同工作负载之时，IBM LinuxONE Emperor 4 Max 125 将完成对比的 x86 服务器约 2000 个内核的工作。
免责声明：这是一项 IBM 内部研究，旨在复制市场上典型的 IBM 客户工作负载使用情况。结果可能有所不同。核心整合研究针对以下 IBM LinuxONE 和 x86 服务器的比较：IBM LinuxONE Emperor 4 Max 125 系统由三个包含 125 个可配置处理器单元（IFL）的 CPC 抽屉和两个支持网络和外部存储的 I/O 抽屉组成。Lenovo ThinkSystem SR650 (2U) 配备两个 2.1 GHz 第二代 Intel® Xeon® Platinum 处理器，每个 CPU 有 16 个内核。基于 x86 的解决方案和 LinuxONE 解决方案均可访问同一个存储阵列。工作负载由运行在 WebSphere Application Server 上的事务应用程序和模拟核心网上银行功能的 IBM Db2 组成。实际测试结果是使用 IDC QPI 指标和 IBM 规模调整方法外推到上述 x86 服务器而得出的，并对使用 x86 服务器的银行客户典型 IT 环境进行了如下假设：生产 IT 环境有 16 台 x86 服务器，平均利用率为 50%。非生产 IT 环境中有 48 台 x86 服务器：开发（4 个环境，每个环境 2 台服务器，共 8 台服务器）、开发测试环境（4 台服务器）、系统集成测试环境（8 台服务器）、性能测试环境（16 台服务器）、用户验收测试环境（4 台服务器）、生产修复测试环境（8 台服务器）。在所有非生产环境中，典型的平均 CPU 利用率为 7%。等效的 LinuxONE Emperor 4 解决方案则采用单台 Max 125 服务器，以 85% 的平均利用率在使用 LPAR 技术分隔的所有 IT 环境中运行。
² IBM 商业价值研究院 -“拥有自己的影响力 - 实现可持续发展转型的实用途径”
³ IBM 商业价值研究院 –“作为转型催化剂的可持续发展”
⁴ 通过将 Linux 工作负载整合到 5 个 IBM LinuxONE Emperor 4 系统上，而不是在具有类似条件的 x86 服务器上运行它们，可将能耗降低 75%。此外，它还可节约 50％ 的空间且每年减少 850 公吨以上的碳排放当量。
免责声明：用于比较的 5 台 IBM Machine Type 3931 Max 125 模型由 3 个 CPC 抽屉组成，其中包含 125 个可配置内核（CP、zIIP 或 IFL）和 2 个 I/O 抽屉，以便支持网络与外部存储，而与之对比的则是共有 10,364 个内核的 192 个 x86 系统。IBM Machine Type 3931 的功耗系依据针对备忘录配置的 IBM Machine Type 3931 IBM Power Estimation Tool 的输入数据。x86 功耗基于 7 台 Cascade Lake 和 5 台 Ice Lake 服务器型号的 IDC QPI 功率值（2022 年 3 月），且每台服务器有 32 至 112 个内核。所有用于比较的 x86 服务器都拥有 2 或 4 个套接字服务器。IBM Z 和 x86 全年全天候 (24x7x365) 不间断运行生产工作负载和非生产工作负载。计算能耗节省时，假设电源使用效率 (PUE) 比为 1.57，以计算用于数据中心冷却所消耗的额外电力。PUE 基于 Uptime Institute 2021 年全球数据中心调查的结果 (https://uptimeinstitute.com/about-ui/press-releases/uptime-institute-11th-annual-global-data-center-survey)。基于 EPA GHG 计算器 (https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalency-calculator) 的碳排放当量和其他当量均使用美国国家加权平均值。结果可能会因客户具体使用情况和位置而异。
5 https://cn.wicinternet.org/2023-11/07/content_36950445.htm（ibm.com 外部链接）
6 https://www.opengroup.org/the-open-group-apac-awards-2023（ibm.com 外部链接）
7 https://sealawards.com/sustainability-award-2022（ibm.com 外部链接）