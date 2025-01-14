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Case Studies
巴塞罗那港
海上运输是物流的支柱，而巴塞罗那港则是地中海南部的主要基础设施。每天，有 38,000 人在此开展工作，且每年需处理 7,100 万吨的货物、350 万个集装箱以及 390 万名乘客。整个物流生态系统由 500 多家公共与私营公司组成，并由巴塞罗那港进行管理。此外，其 IT 基础设施需保证港口及其利益相关者的正常每日运营。
这些公司会通过港口社区系统 (PORTIC) 相互连接，这是一个已有 10 多年历史的电子信息交换平台。巴塞罗那港需适应当前的工作节奏，并实现更高的效率、灵活性以及更可持续且基于软件的 IT 基础设施。此外，执行期间需足够快速且有效。作为一家上市公司，巴塞罗那港开展了招标流程，以寻找供应商来实施这一转型，并最终与 IBM 合作伙伴 SEIDOR 建立了合作关系。
SEIDOR 实施了 IBM LinuxONE，这是一个基于 Kubernetes 且高度可扩展的 Linux 平台，它能在单个系统空间内支持数千个工作负载。该科技采用了异常强大的处理器，可将性能和敏捷性提升到巴塞罗那港所需的水平。
此外，该项目还包括架构和应用程序的转型。为此，它切换到基于 Red Hat OpenShift 的一个容器化模型，其中包括新的软件产品核算技术。
通过实施 LinuxONE，还可提高 PORTIC 的持续消息传递事务容量。为提高安全性，该平台升级可缩短系统时间，而这归功于引入了一个灾难恢复站点，它能在不到两小时的时间内完成整个操作。
最后，LinuxONE 的处理器性能实现了负载整合，从而可大幅降低该平台所包含的许可成本，并有助于减少二氧化碳排放量。
在 10 个月内（这几乎是一项创纪录的时间），巴塞罗那港与 SEIDOR 和 IBM 共同设计出一个高效、可靠且极为安全的平台，从而可确保通过该系统开展运营的各大公司能正确进行通信。该项目优化了信息流，并提高了港务局的决策能力。
新的 IT 平台更具可扩展性，且能在当前的技术标准和模式下正常工作。今后，巴塞罗那港便有能力适应其增长势头，而无需扩大其占地面积或在基础设施层面额外发力。
该平台还有助于巴塞罗那港在未来 5 年内减少其自身业务所产生的碳足迹（超过 175 吨的二氧化碳排放量）。
作为一项附加价值，巴塞罗那港还能在其运营中利用 AI、云和 5G 网络等领域的最新技术进步。
巴塞罗那港（ibm.com 外部链接）是加泰罗尼亚地区的主要交通与服务基础设施，而加泰罗尼亚则是欧洲四大经济驱动地区之一。巴塞罗那港是一个物流港口，它可衔接远至远东和拉丁美洲的各大市场。其货物与乘客量的持续增长使其成为欧洲-地中海地区的一个标准港口。
SEIDOR（ibm.com 外部链接）是一家技术咨询公司，它可提供全面的解决方案和服务组合，其中涵盖 AI、边缘、客户体验、员工体验、ERP、数据、应用程序现代化、云、连接和网络安全。SEIDOR 拥有 9,000 多名高素质的专业人员，并在欧洲、拉丁美洲、北美、中东、非洲和亚洲的 45 个国家或地区直接开展业务。
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。