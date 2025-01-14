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Case Studies

巴塞罗那港

 巴塞罗那港改造其 IT 基础设施
巴塞罗那港、SEIDOR 和 IBM
繁忙港口的鸟瞰图。
面临对其 IT 基础设置进行现代化改造的需求

海上运输是物流的支柱，而巴塞罗那港则是地中海南部的主要基础设施。每天，有 38,000 人在此开展工作，且每年需处理 7,100 万吨的货物、350 万个集装箱以及 390 万名乘客。整个物流生态系统由 500 多家公共与私营公司组成，并由巴塞罗那港进行管理。此外，其 IT 基础设施需保证港口及其利益相关者的正常每日运营。

这些公司会通过港口社区系统 (PORTIC) 相互连接，这是一个已有 10 多年历史的电子信息交换平台。巴塞罗那港需适应当前的工作节奏，并实现更高的效率、灵活性以及更可持续且基于软件的 IT 基础设施。此外，执行期间需足够快速且有效。作为一家上市公司，巴塞罗那港开展了招标流程，以寻找供应商来实施这一转型，并最终与 IBM 合作伙伴 SEIDOR 建立了合作关系。
175 吨 未来 5 年内减少 175 吨的二氧化碳排放量
我们平台的现代化水平至关重要。借助 IBM LinoxONE，我们可优化港口管理、做出更明智的决策并提高可持续性。 David Serral CIO 巴塞罗那港
发展巴塞罗那港的 IT 核心是一项技术挑战

SEIDOR 实施了 IBM LinuxONE，这是一个基于 Kubernetes 且高度可扩展的 Linux 平台，它能在单个系统空间内支持数千个工作负载。该科技采用了异常强大的处理器，可将性能和敏捷性提升到巴塞罗那港所需的水平。

此外，该项目还包括架构和应用程序的转型。为此，它切换到基于 Red Hat OpenShift 的一个容器化模型，其中包括新的软件产品核算技术。

通过实施 LinuxONE，还可提高 PORTIC 的持续消息传递事务容量。为提高安全性，该平台升级可缩短系统时间，而这归功于引入了一个灾难恢复站点，它能在不到两小时的时间内完成整个操作。

最后，LinuxONE 的处理器性能实现了负载整合，从而可大幅降低该平台所包含的许可成本，并有助于减少二氧化碳排放量。
为巴塞罗那港基础设施的数字化转型做出贡献是一个非常有益的项目。通过利用尖端技术，我们与 IBM 携手成功对 PORTIC 进行了现代化改造，并藉此提高了整个港口生态系统的效率、敏捷性和安全性。 Sergi Medina 公共部门商务经理 SEIDOR
更敏捷、可扩展且可持续的服务

在 10 个月内（这几乎是一项创纪录的时间），巴塞罗那港与 SEIDOR 和 IBM 共同设计出一个高效、可靠且极为安全的平台，从而可确保通过该系统开展运营的各大公司能正确进行通信。该项目优化了信息流，并提高了港务局的决策能力。

新的 IT 平台更具可扩展性，且能在当前的技术标准和模式下正常工作。今后，巴塞罗那港便有能力适应其增长势头，而无需扩大其占地面积或在基础设施层面额外发力。

该平台还有助于巴塞罗那港在未来 5 年内减少其自身业务所产生的碳足迹（超过 175 吨的二氧化碳排放量）。

作为一项附加价值，巴塞罗那港还能在其运营中利用 AI、云和 5G 网络等领域的最新技术进步。
巴塞罗那港徽标
关于巴塞罗那港

巴塞罗那港（ibm.com 外部链接）是加泰罗尼亚地区的主要交通与服务基础设施，而加泰罗尼亚则是欧洲四大经济驱动地区之一。巴塞罗那港是一个物流港口，它可衔接远至远东和拉丁美洲的各大市场。其货物与乘客量的持续增长使其成为欧洲-地中海地区的一个标准港口。

 
SEIDOR 徽标
关于 SEIDOR

SEIDOR（ibm.com 外部链接）是一家技术咨询公司，它可提供全面的解决方案和服务组合，其中涵盖 AI、边缘、客户体验、员工体验、ERP、数据、应用程序现代化、云、连接和网络安全。SEIDOR 拥有 9,000 多名高素质的专业人员，并在欧洲、拉丁美洲、北美、中东、非洲和亚洲的 45 个国家或地区直接开展业务。

 解决方案组件 IBM LinuxONE Red Hat OpenShift
IBM LinuxONE

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法律信息

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Red Hat OpenShift 是 Red Hat, Inc. 或其子公司在美国和其他国家或地区的商标或注册商标。

插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。