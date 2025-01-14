海上运输是物流的支柱，而巴塞罗那港则是地中海南部的主要基础设施。每天，有 38,000 人在此开展工作，且每年需处理 7,100 万吨的货物、350 万个集装箱以及 390 万名乘客。整个物流生态系统由 500 多家公共与私营公司组成，并由巴塞罗那港进行管理。此外，其 IT 基础设施需保证港口及其利益相关者的正常每日运营。

这些公司会通过港口社区系统 (PORTIC) 相互连接，这是一个已有 10 多年历史的电子信息交换平台。巴塞罗那港需适应当前的工作节奏，并实现更高的效率、灵活性以及更可持续且基于软件的 IT 基础设施。此外，执行期间需足够快速且有效。作为一家上市公司，巴塞罗那港开展了招标流程，以寻找供应商来实施这一转型，并最终与 IBM 合作伙伴 SEIDOR 建立了合作关系。