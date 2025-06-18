IBM LinuxONE

在混合云环境中释放任务关键型 Linux 服务器的潜能。
什么是 LinuxONE？
单个 IBM LinuxONE 5 存储面板呈拱形排列

AI 与网络弹性的全新定义

IBM LinuxONE 是一款企业级 Linux 服务器系列，由 IBM Telum 处理器驱动，融合了 IBM 在构建任务关键型系统方面的丰富专业知识，以及 Linux 操作系统的开放性。IBM LinuxONE 为混合云和 AI 应用程序提供了具备网络弹性的发展平台，还可通过工作负载整合帮助降低总拥有成本。

 从 Moor Insights & Strategy 中阅读有关 IBM LinuxONE 5 的信息
IBM LinuxONE Emperor 5 head on 1-frame configuration IBM LinuxONE Emperor 5 服务器

新品来袭！IBM LinuxONE Emperor 5

IBM LinuxONE Emperor 5 能够为 Linux 工作量（包括混合云和 AI 应用程序）提供最高水平的企业安全性、性能和可扩展性。LinuxONE 5 由搭载多个片上 AI 加速器的IBM Telum II 处理器驱动，同时配备机密容器、高可用性架构以及数据共置的 AI 推理能力。
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One frame IBM LinuxONE Emperor 4, front facing, on gray background to match LinuxONE Next homepage IBM LinuxONE 4 服务器

IBM LinuxONE 4

IBM LinuxONE 4 是一款企业级服务器系列，由突破性的 IBM Telum 处理器驱动。它可提供多项先进功能，例如用于普遍加密的片上加速器、创新型量子安全技术以及能效表现。
深入了解 IBM LinuxONE 4 服务器
优势
实时洞察

内置硬件加速器可优化 AI 工作负载，加快模型推理速度。

 深入了解 AI 加速
增强安全性

先进的加密技术和机密计算能够为 AI 应用程序提供端到端的数据保护。

 深入了解安全特性
IT 优化

资源高效型设计可优化电力使用效率，从而降低运营成本并减少碳足迹。

 深入了解可持续发展

成功案例

LinuxONE 专为满足企业任务关键型工作负载的需求而设计。
Co-workers in a meeting
提升应用程序的可靠性和性能

了解 IBM LinuxONE 如何帮助比利时财政部将非计划性停机降至最低，并为公民提供稳定可靠的税务处理服务。

 阅读成功案例
IBM Manufacturing facility
实现 IT 基础架构现代化

阅读了解巴塞罗那港如何通过 IBM LinuxONE 和 Red Hat OpenShift 提升核心 IT 系统性能与敏捷性。

 阅读成功案例
IBM Z Processor development director, Susan Eikhoff with a Telum II wafer
加快研究

观看深度讨论，聆听伦敦大学学院高级研究计算中心的 Owain Kenway 讲述利用 IBM LinuxONE 加速生物科学工作量。

 观看成功案例
This is part of the IBM Brand Library
提供机密计算

通过 IBM LinuxONE 的"可信执行环境"技术，确保客户正在使用的数据获得更高级别的安全保障。

 阅读成功案例

资源

IBM LinuxONE Emperor 5 简介

从设计 IBM LinuxONE 5 的专家那里了解更多信息——IBM LinuxONE 5 是为您的数据、应用程序和可信 AI 构建的高性能 Linux 计算平台。
Red Hat OpenShift Virtualization

探索 IBM LinuxONE 上可用的 Red Hat OpenShift Virtualization 技术预览。
Unified Key Orchestrator for Containers

通过集中化管理容器化工作负载的硬件加密密钥，在 LinuxONE 平台上获得增强的安全保障。
IBM 合成数据集

生成真实数据的同时保护敏感信息，实现安全、隐私合规的 AI 与分析应用。
Telum II 赋能 IBM LinuxONE 的 AI 扩展能力

通过 IBM Telum II 处理器探索新一代企业级 AI 计算技术。
经过验证的开放式源代码软件

深入了解经 IBM 验证的一系列开源应用程序。
采取下一步行动

了解如何将任务关键型应用程序和数据安全快速地迁移至混合云。安排与 IBM LinuxONE 代表进行 30 分钟的免费会议。

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