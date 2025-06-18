IBM LinuxONE 是一款企业级 Linux 服务器系列，由 IBM Telum 处理器驱动，融合了 IBM 在构建任务关键型系统方面的丰富专业知识，以及 Linux 操作系统的开放性。IBM LinuxONE 为混合云和 AI 应用程序提供了具备网络弹性的发展平台，还可通过工作负载整合帮助降低总拥有成本。
IBM LinuxONE Emperor 5 能够为 Linux 工作量（包括混合云和 AI 应用程序）提供最高水平的企业安全性、性能和可扩展性。LinuxONE 5 由搭载多个片上 AI 加速器的IBM Telum II 处理器驱动，同时配备机密容器、高可用性架构以及数据共置的 AI 推理能力。
IBM LinuxONE 4 是一款企业级服务器系列，由突破性的 IBM Telum 处理器驱动。它可提供多项先进功能，例如用于普遍加密的片上加速器、创新型量子安全技术以及能效表现。
内置硬件加速器可优化 AI 工作负载，加快模型推理速度。
先进的加密技术和机密计算能够为 AI 应用程序提供端到端的数据保护。
资源高效型设计可优化电力使用效率，从而降低运营成本并减少碳足迹。
LinuxONE 专为满足企业任务关键型工作负载的需求而设计。
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通过 IBM LinuxONE 的"可信执行环境"技术，确保客户正在使用的数据获得更高级别的安全保障。
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