IBM LinuxONE 是一款企业级 Linux 服务器系列，由 IBM Telum 处理器驱动，融合了 IBM 在构建任务关键型系统方面的丰富专业知识，以及 Linux 操作系统的开放性。IBM LinuxONE 为混合云和 AI 应用程序提供了具备网络弹性的发展平台，还可通过工作负载整合帮助降低总拥有成本。