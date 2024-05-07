排队总是很无聊。尽管移动应用程序和在线门户网站减少了我们排队咨询银行柜员的需要，但牙买加的许多银行业务仍然需要当面办理。但若有一家银行能优先考虑客户的时间呢？这能让银行业务变得不再麻烦呢？
“与所有金融实体一样，我们所处的环境也充满激烈竞争，”Sagicor Bank Jamaica IT 副总裁 Mark Clarke 解释道，“因此，我们一直在寻找机会使自己脱颖而出，为客户创造更多价值。但为了推进我们想要增加的这些价值层，我们需要拥有合适的技术。”
Sagicor 尤其希望更新核心银行应用程序。近十年来，该银行一直依赖 IBM 合作伙伴 Temenos AG 提供的 Temenos 核心银行解决方案实例。尽管该软件每年都会推出新版本，但 Sagicor 一直在沿用最初版本。
“我们仍在使用他们的 R14 系列，”Clarke 补充道，“当然，该系列非常好用，在为我们效力的过程中从而遭到投诉。但早在人们开始谈论容器化或多云等技术之前，我们就部署了这项技术。而且重要的是，我们投资并采用的技术不仅能让我们优化核心银行业务，还能帮助我们推动数字化转型并向云技术发展。”
与此同时，底层硬件基础架构也在老化，执行常见任务的时间过长。日终结算通常需要六个多小时才能完成，这意味着有时银行早上开门营业时还在处理前一天的结算工作，导致清早的业务办理速度十分缓慢。
“对银行客户来说，一大清早光是为了存钱就要排很长时间的队，这是非常烦人的，”Clarke 补充道，“更糟糕的是，柜员也没办法。他们只能等待技术处理完任务。于是，排队的人越来越多，客户也越来越心塞。这不是我们想要看到的情况。”
将日终结算时间缩短了 50% 左右，现在只需不到 3 个小时即可完成以前需要 6 个多小时才能完成的工作
估计每年可减少 100 万美元的成本，3 至 4 年就能实现全额投资回报
由于对选择 Temenos 作为自己的银行技术充满信心，Sagicor 开始评估新的硬件来支持更新后的银行环境，并很快将重点放在了 IBM 技术上。
“我认为 IBM 是我们值得信赖的资源提供商，”Clarke 指出，“当我考虑战略时，IBM 是我最先联系的公司之一。他们会花很多时间和精力去了解我的需求。他们会坐下来与我们交谈，给我们介绍广大市场的情况以及他们能给我们提供的帮助。他们不只是在推销产品。”
Temenos 拉丁美洲和加勒比地区总监 Enrique O’Reilly 补充道：“我听说很多人把更换或升级银行核心系统比作心脏手术。它往往非常复杂。你需要安全性，需要灵活性和数据完整性，需要可扩展性——尤其是当您要处理成千上万笔交易时。虽然 Temenos 与平台无关，但我们看到 IBM 一次又一次地实现了这种性能水平。”
经过初步讨论后，IBM 团队提议进行概念验证 (POC)，其中涉及一台独立的 IBM LinuxONE 服务器，该服务器部署在 Sagicor 总公司，运行的是 Red Hat Enterprise Linux（ibm.com 外部链接）。
“他们对我们说：‘耳听为虚，眼见为实，所以我们会证明给你们看，’”Clarke 回忆道，“他们免费向我们提供了原型，然后配置并优化了 Temenos Transact 的设置。实际上，我们在这台 LinuxONE 上运行了几个月的并行核心银行流程，而且这次 POC 超过了我们的每一项成功参数。它让我们能够轻松地向利益相关者和企业领导者展示成功的业务案例。”
在管理层的支持下，Sagicor 开始配合 IBM 团队制定整个解决方案（包括恢复环境和配套存储空间）。联合团队将已部署的 LinuxONE 服务器迁移到了该银行的恢复站点，同时在公司的主数据中心安装了新的 LinuxONE 平台作为生产环境。
这两个系统都利用开源的 Kernel-based Virtual Machine (KVM) 技术来实现跨平台的多个虚拟环境。目前，这些服务器在生产环境和恢复环境中分别运行着 8 台和 18 台 Linux 集成设备 (IFL)。与此同时，IBM 和 Sagicor 还部署了一对 IBM FlashSystem 7200 存储设备（每个站点一台）来存储由更新后银行系统管理的相应帐户数据。
“Temenos 解决方案是银行金融系统的基石，”O’Reilly 解释道，“因此它需要处理大量数据。用户可以通过它监督并管理客户、往来帐户、投资、借贷资金——几乎涵盖了用户的所有核心功能。如果某项操作的对象是客户，它很可能会通过 Temenos 来完成。”
“在与负责人交谈时，我最在意的一件事就是向他们解释，我们现在处理的不再是 IT ‘成本’问题，”Clarke 指出，“我一直在小心翼翼地改变他们的思维方式，让他们不再使用这个词语，而是将 IT 说成是‘投资’。现在我们已经投资了 Temenos 和 LinuxONE，我们正在引领行业，开始我们的数字化之旅。”
Sagicor 尤其希望扩大服务范围，为顾客提供更多数字和移动银行解决方案。同样，人工智能驱动的聊天机器人也有助于为银行客户提供更快捷的全天候服务。
“一切皆有可能，”Clarke 解释道，“我梦想着未来会怎样。它会变得灵活起来。在我的设想中，客户将不再需要实体店，他们可以在虚拟空间中获享我们的所有服务，你也可以将这个空间称为金融元宇宙。无论身在何处，他们都能享受到流畅的银行体验。”
为了促进这些可用服务的创建和扩展，该银行打算利用 Temenos 平台提供的 API。“我们的架构提供了多个内置 API，使 Sagicor 不仅能与企业内部的不同平台集成，还能与外部平台集成，”O’Reilly 解释说，“因此，它能够组合并创建其他工具——支付发起工具、分析工具以及他们想要的任何工具。”
Clarke 继续说道：“我们将能引入新的收入来源——新的业务模式——这对我们来说是一大优势。当我们采取后续措施时，也就是向多云混合云过渡时，LinuxONE 将能轻松应对。”
Sagicor（ibm.com 外部链接）是一家领先的全服务型金融机构，通过遍布牙买加的 16 个分支机构开展业务。该公司总部位于牙买加金斯敦，隶属于专门经营人寿健康保险产品的金融服务集团 Sagicor Group Jamaica。
IBM 合作伙伴 Temenos（ibm.com 外部链接）是一家软件开发经销商，其旗舰解决方案是一个领先的开放式可组合银行平台，每天可为全球超过 12 亿用户创造各种机会。Temenos 为 150 多个国家或地区的 3,000 多家银行提供服务，协助他们打造全新的银行服务和一流的客户体验。
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2023 年 1 月在美国制作。
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