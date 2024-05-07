“与所有金融实体一样，我们所处的环境也充满激烈竞争，”Sagicor Bank Jamaica IT 副总裁 Mark Clarke 解释道，“因此，我们一直在寻找机会使自己脱颖而出，为客户创造更多价值。但为了推进我们想要增加的这些价值层，我们需要拥有合适的技术。”

Sagicor 尤其希望更新核心银行应用程序。近十年来，该银行一直依赖 IBM 合作伙伴 Temenos AG 提供的 Temenos 核心银行解决方案实例。尽管该软件每年都会推出新版本，但 Sagicor 一直在沿用最初版本。

“我们仍在使用他们的 R14 系列，”Clarke 补充道，“当然，该系列非常好用，在为我们效力的过程中从而遭到投诉。但早在人们开始谈论容器化或多云等技术之前，我们就部署了这项技术。而且重要的是，我们投资并采用的技术不仅能让我们优化核心银行业务，还能帮助我们推动数字化转型并向云技术发展。”

与此同时，底层硬件基础架构也在老化，执行常见任务的时间过长。日终结算通常需要六个多小时才能完成，这意味着有时银行早上开门营业时还在处理前一天的结算工作，导致清早的业务办理速度十分缓慢。

“对银行客户来说，一大清早光是为了存钱就要排很长时间的队，这是非常烦人的，”Clarke 补充道，“更糟糕的是，柜员也没办法。他们只能等待技术处理完任务。于是，排队的人越来越多，客户也越来越心塞。这不是我们想要看到的情况。”