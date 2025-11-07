在选择与 IBM 合作之前，Bank Zero 对不同的 IT 供应商进行了严格的评估。Prag 评论道：“当我们联系到 IBM 团队时，我们就知道他们是正确的选择，可以帮助我们实现愿景。他们安排了各种技术专家来解答我们的每一个问题，这是我们前所未有的体验。我们与重要的 IBM 联系人建立了深厚的关系，全力推进 Bank Zero 的使命。”

该银行对 IBM 技术进行了全面测试，以评估其性能。Prag 回忆道：“我们将 IBM LinuxONE 与分布式服务器方法进行了比较，编写代码来准确分解每个产品的 CPU 如何处理不同的任务。结果令人信服：IBM LinuxONE 独特的内存架构意味着您可以用微秒而不是分布式服务器提供的毫秒来衡量性能。当您并行处理大量交易时，这些数字很快就会累加起来！”

Bank Zero 团队下定决心，选择了运行 Ubuntu 的 IBM® LinuxONE Rockhopper II 平台。该解决方案托管该银行的开源堆栈，其中包括 Docker、Kubernetes、Wildfly、Java 等。

Prag 说道：“事实证明，结合使用 Ubuntu 和 IBM LinuxONE 对我们来说极具成本效益。我们现在已经围绕 Ubuntu 构建了专有的安全功能，能够持续了解哪些人拥有我们环境中各部分的 root 访问权限。”

为了进一步缩短响应时间，银行还部署了 IBM FlashSystem® 存储系统。Prag 补充道：“我们之前的磁盘子系统无法满足我们的性能要求。为了确保存储不会成为性能瓶颈，我们选择了 IBM 的 NVME 加速全闪存阵列。”