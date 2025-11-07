“强大的零费率银行业务是银行的新常态。”Bank Zero 首席技术官 (CTO) 兼首席战略官 (CSO) Jay Prag 表示，“我们希望引领这样的变革。我们的愿景是创建一家零费率、无网点的银行，为企业和个人提供同样出色的体验。”
近年来，南非的智能手机普及率急剧上升，从 2016 年的 43.5% 上升到 2019 年的 91.2% 据估计，该国现在有超过 5000 万手机用户。Bank Zero 看到了通过应用程序驱动模式为新的客户群体提供银行服务的机会。
“我们发现了个人和企业银行业务生态系统的市场空白，打造提升金融包容性的社区。”Prag 解释道，“为此，我们希望推出一家真正的数字银行，从身份验证到日常交易，一切程序都通过易于使用的现代应用程序进行处理。从零开始创建一家银行绝非易事，但我们组建了一支出色的团队来迎接挑战。”
即将突破 100,000 名客户，实现收支平衡
亚毫秒级响应时间
为了将其应用程序驱动的创新模式变为现实，Bank Zero 团队开始关注一些细节。公司旨在通过低接触模式为用户提供高水平的控制力和透明度。
Prag 说：“我们希望可以看到银行每一分钱的流入流出。我们是自筹银行资金，没办法花数百万美元构建现有的核心银行软件套件。我们希望经济高效地自行构建一个基于开源软件的平台，其功能在安全性、可用性和透明度方面达到世界一流水平。”
Bank Zero 的首要任务：选择 IT 基础设施来支持这个全新的银行业务平台。公司怀着远大的抱负，开始寻找能够提供专业知识、规模和性能且有价格优势的供应商专家。
“我们的目标是覆盖南非所有的个人和中小企业。”Prag 解释道，“因此，我们需要能够轻松扩展的 IT 基础设施。为了为客户提供零费率、低费率的服务，我们必须最大限度地提高内部效率，因此我们正在寻找易于管理且非常稳定的解决方案。客户体验对我们至关重要，因此性能是另一个优先事项。最后一点：安全。应用程序驱动的模式取决于用户的信任，相信我们在发生各种可能的事件时都能够保护他们的数据。”
在选择与 IBM 合作之前，Bank Zero 对不同的 IT 供应商进行了严格的评估。Prag 评论道：“当我们联系到 IBM 团队时，我们就知道他们是正确的选择，可以帮助我们实现愿景。他们安排了各种技术专家来解答我们的每一个问题，这是我们前所未有的体验。我们与重要的 IBM 联系人建立了深厚的关系，全力推进 Bank Zero 的使命。”
该银行对 IBM 技术进行了全面测试，以评估其性能。Prag 回忆道：“我们将 IBM LinuxONE 与分布式服务器方法进行了比较，编写代码来准确分解每个产品的 CPU 如何处理不同的任务。结果令人信服：IBM LinuxONE 独特的内存架构意味着您可以用微秒而不是分布式服务器提供的毫秒来衡量性能。当您并行处理大量交易时，这些数字很快就会累加起来！”
Bank Zero 团队下定决心，选择了运行 Ubuntu 的 IBM® LinuxONE Rockhopper II 平台。该解决方案托管该银行的开源堆栈，其中包括 Docker、Kubernetes、Wildfly、Java 等。
Prag 说道：“事实证明，结合使用 Ubuntu 和 IBM LinuxONE 对我们来说极具成本效益。我们现在已经围绕 Ubuntu 构建了专有的安全功能，能够持续了解哪些人拥有我们环境中各部分的 root 访问权限。”
为了进一步缩短响应时间，银行还部署了 IBM FlashSystem® 存储系统。Prag 补充道：“我们之前的磁盘子系统无法满足我们的性能要求。为了确保存储不会成为性能瓶颈，我们选择了 IBM 的 NVME 加速全闪存阵列。”
为了保护数据，Bank Zero 利用了 IBM LinuxONE 安全功能，包括针对银行卡交易的全面加密和 EKMF 企业密钥管理。该银行还与 IBM Labs 合作开发了新的加密功能。
Prag 表示：“通过与 IBM 合作，我们采用了多层安全方法，将 IBM 加密 API 嵌入到我们的整个环境中。不良行为者必须逃过从安全协议到防火墙等多种措施，才能接近我们的数据。IBM LinuxONE 的优点在于其安全的设计：秘密武器实际上内置在电路中，因此极其难以受到威胁。我们必须感谢 IBM 团队，他们非常专业。
Bank Zero 将客户体验作为其价值主张的核心，因此非常希望确保安全不会影响性能或运营效率。
“我们利用 IBM 技术开发了强大的网络弹性策略，因此不需要大量专业技能或注意力来进行管理。”Prag 评论道，“通过结合使用 IBM LinuxONE、IBM FlashSystem 和 Ubuntu，我们能够自动加密数据，并为客户提供额外的保护，而不影响服务水平。”
自几个月前推出以来，Bank Zero 的客户群迅速增长。公司相信自己有能力满足不断增长的需求。
Prag 表示：“在 IBM 和开源技术的支持下，Bank Zero 正在获得市场的关注。我们的目标是在达到 100,000 名客户时实现收支平衡，即使卡交易量翻倍、应用程序登录量增加了十倍，我们仍然维持着亚毫秒级响应时间。得益于高度可扩展的 IBM 基础架构，我们确信无需进行任何重大更改即可应对两到三百万客户的需求。”
Bank Zero 能够适应快速增长，同时保持 IT 团队相对精简，这是公司维持零费率模式的关键因素。IBM 技术提供的内置自动化和直接管理大大提高了其内部效率。
“IBM LinuxONE 平台为数千人提供银行业务服务，但我们只有两个人管理这个平台。”Prag 评论道，“选择 IBM 技术让我们能够专注于以全新的方式影响南非银行业。我们有更多时间专注于客户开发，并为我们的应用程序提供令人兴奋的新功能。”
在智能手机和相关银行技术的推动下，Bank Zero 正在银行业的前沿占据一席之地。
Prag 总结道：“我们是世界上第一家在 IBM LinuxONE 上运行开源银行业务平台的银行，也是南非第一家完全没有银行业务服务网点的银行。通过结合 IBM 的最佳技术和开源技术，Bank Zero 正在引领一场银行业务革命，我们相信这将提高南非及其他地区的金融自由度。我们与 IBM 的关系对实现这一变革至关重要。”
Bank Zero是一家应用程序驱动的现代银行，面向企业和个人用户，为用户提供控制力和透明度。Bank Zero 于 2018 年 1 月宣告成立，提供零费率和低费率服务、一个先进的应用程序、一张专利卡和电子邮件聊天服务。公司总部位于南非约翰内斯堡，专注于解决客户每天遇到的银行业务问题。
