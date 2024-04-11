主页 存储 FlashSystem FlashSystem 9500 IBM Storage FlashSystem 9500
现已推出全新 FCM4。勒索软件威胁检测速度得到提升，以实现网络弹性、性能和能效。
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IBM Storage FlashSystem 9500 产品图片
高端性能，适用于要求苛刻的工作负载

IBM Storage FlashSystem 9500 结合了 IBM FlashCore 模块、NVMe 架构和 AI 驱动的功能，实现无与伦比的性能。作为 FlashSystem 系列的一部分，9500 可为最苛刻的企业工作负载提供极致速度和简约性。它还能保护您的企业运营，通过 IBM Cyber Vault 促进安全性，通过 IBM HyperSwap 促进业务连续性。

可上门提供免费试用机（参见国家或地区列表）
咨询热线：400-810-1818 转 6216（工作日 9:00-17:00）

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功能 高性能冗余

在高效的 4U 存储机柜中，有效数据存储高达 4.5 PB，并在 3 个站点上进行基于网络的复制，以防止单点故障。

 可扩展，适用于任何规模的环境

自我优化型智能解决方案，易于管理，帮助企业在发展过程中克服各类存储难题。

价格合理的高价值解决方案

价格合理的高密度闪存存储层，内含压缩技术、新型 QLC 闪存技术，以及由人工智能技术支持的预测分析能力。

敏捷集成

通过完全集成的系统管理、应用程序感知型数据服务，以及高价值功能（例如 FIPS 140-3 1 级加密、完全热插拔、强大高效的内联压缩功能），实现数据迁移。

已启用混合云

得益于混合云存储功能，可提高业务灵活性。

 核心网络弹性

由 FlashCore 模块 4 (FCM4) 支持的新技术，旨在使用机器学习模型持续监控从各个 I/O 收集的统计数据，从而在不到一分钟的时间内检测到勒索软件等异常情况1

 强大的安全性

专有的 IBM FlashCore 模块提供高容量存储，实现更大的空间和处理效率，以及更强的安全性。

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规格
  1. 2 个控制器模块
  2. 每个机柜有 12 个 PCIe G4 接口卡插槽：32 Gb 和 16 Gb FC、25 Gb 以太网和 10 Gb 以太网端口，可用于 FC 和 iSCSI 连接，可选的 12 Gb SAS 端口用于主机连接和扩展机柜连接
  3. RJ45 管理端口
  4. 可热插拔、多机架 PSU 电池

最大带宽（读取）：每秒 100 GB
响应时间（读取）：< 50 微秒
单个机柜内的有效最大容量*：7.9 PBe（4U 机柜）
处理器/PCIe 代数：英特尔 Ice Lake，第 4 代 PCIe
最大前端主机端口数：48
支持的 FlashCore 模块容量：4.8、9.6、19.2 和 38.4 TB
支持的存储类内存驱动器容量：1.6 TB

用例：

  • SAP
  • Oracle
  • 服务器及桌面虚拟化
  • 生产数据库
  • 容器
  • 内存数据库
快速、智能、经济实惠的混合云存储解决方案。 利用企业级嵌入式软件和操作系统，为原有的企业存储系统注入新活力，并防患于未然，保护企业免受网络攻击。适用于空间受限的边缘位置的紧凑设计。一致的本地和混合功能。非常适合边缘存储、虚拟和容器化环境。 了解配置和价格

用例

存储可持续性

投资节能、高密度的数据存储，从而有所作为。 FlashSystem 设备利用具有计算存储压缩功能的 IBM FlashCore 模块，提供存储整合和功率效率差异化。随着数据的增长，确保减少能源消耗。

 节能数据中心

集中查看所有数据，并依靠 AI 驱动的数据分层。FlashSystem 由 IBM Storage Virtualize 提供技术支持，可以轻松管理所有系统中的数据，同时实现原有存储功能的现代化。

 更强的网络弹性

发生网络攻击时，不间断地快速恢复数据。IBM Storage FlashSystem 使用 IBM Safeguarded Copy 和 IBM Cyber Vault 创建数据的气隙式副本，并迅速恢复生产。

 存储数据分析

加快存储分析和获取洞察的速度。利用闪存存储分析构建的工具，以闪电般的速度在本地或云端处理数据，并获得更深入的洞察。
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探索最常见闪存产品的功能和用例。

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产品规格

IBM Storage FlashSystem 7300

IBM Storage FlashSystem 9500

最大带宽（读取）

每秒 50 GB

每秒100 GB

响应时间（读取）

< 50 微秒

< 50 微秒

单个机柜内的有效最大容量*

2.2 PBe（2U 机箱）

7.9 PBe（4U 机箱）

处理器 / PCIe 代数：

英特尔 Cascade Lake，第 3 代 PCIe

英特尔 Ice Lake，第 4 代 PCIe

最大前端主机端口数

24

48

可支持的 FlashCore 模块容量

4.8、9.6、19.2 和 38.4 TB

4.8、9.6、19.2 和 38.4 TB

用例

- SAP 
- Oracle
- 服务器和桌面虚拟化
- 生产数据库
- 容器
- 内存数据库

- SAP 
- Oracle
- 服务器和桌面虚拟化
- 生产数据库
- 容器
- 内存数据库

 探索 IBM Storage FlashSystem 7300

* 假设数据压缩率 5:1

所有 FlashSystem 产品还支持行业标准 NVMe 模块和 SAS 连接的传统 HDD
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脚注

1 IBM Research 的内部实验表明，在勒索软件开始加密过程后的 1 分钟内，即可检测到勒索软件。该实验在配备 6 个 FCM 且已加载 4.1 固件的 FlashSystem 5200 上完成。5200 已加载 8.6.3GA 级软件。连接 5200 的主机当时运行的是采用 XFS 文件系统的 Linux。此特定案例使用了名为 WannaLaugh 的 IBM 勒索软件模拟器。基础系统必须与 FCM4.1 兼容，并加载版本 8.6.3GA 级软件，以便接收获得的结果。