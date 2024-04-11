IBM Storage FlashSystem 9500 结合了 IBM FlashCore 模块、NVMe 架构和 AI 驱动的功能，实现无与伦比的性能。作为 FlashSystem 系列的一部分，9500 可为最苛刻的企业工作负载提供极致速度和简约性。它还能保护您的企业运营，通过 IBM Cyber Vault 促进安全性，通过 IBM HyperSwap 促进业务连续性。

