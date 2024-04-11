IBM Storage FlashSystem 9500 结合了 IBM FlashCore 模块、NVMe 架构和 AI 驱动的功能，实现无与伦比的性能。作为 FlashSystem 系列的一部分，9500 可为最苛刻的企业工作负载提供极致速度和简约性。它还能保护您的企业运营，通过 IBM Cyber Vault 促进安全性，通过 IBM HyperSwap 促进业务连续性。
可上门提供免费试用机（参见国家或地区列表）
下载红皮书：IBM Storage FlashSystem 最佳实践和性能指南
利用 IBM® FlashSystem 将存储成本降低 40% 到 90%阅读 ESG 报告
在高效的 4U 存储机柜中，有效数据存储高达 4.5 PB，并在 3 个站点上进行基于网络的复制，以防止单点故障。
自我优化型智能解决方案，易于管理，帮助企业在发展过程中克服各类存储难题。
价格合理的高密度闪存存储层，内含压缩技术、新型 QLC 闪存技术，以及由人工智能技术支持的预测分析能力。
通过完全集成的系统管理、应用程序感知型数据服务，以及高价值功能（例如 FIPS 140-3 1 级加密、完全热插拔、强大高效的内联压缩功能），实现数据迁移。
得益于混合云存储功能，可提高业务灵活性。
由 FlashCore 模块 4 (FCM4) 支持的新技术，旨在使用机器学习模型持续监控从各个 I/O 收集的统计数据，从而在不到一分钟的时间内检测到勒索软件等异常情况。1
专有的 IBM FlashCore 模块提供高容量存储，实现更大的空间和处理效率，以及更强的安全性。
最大带宽（读取）：每秒 100 GB
响应时间（读取）：< 50 微秒
单个机柜内的有效最大容量*：7.9 PBe（4U 机柜）
处理器/PCIe 代数：英特尔 Ice Lake，第 4 代 PCIe
最大前端主机端口数：48
支持的 FlashCore 模块容量：4.8、9.6、19.2 和 38.4 TB
支持的存储类内存驱动器容量：1.6 TB
用例：
投资节能、高密度的数据存储，从而有所作为。 FlashSystem 设备利用具有计算存储压缩功能的 IBM FlashCore 模块，提供存储整合和功率效率差异化。随着数据的增长，确保减少能源消耗。
集中查看所有数据，并依靠 AI 驱动的数据分层。FlashSystem 由 IBM Storage Virtualize 提供技术支持，可以轻松管理所有系统中的数据，同时实现原有存储功能的现代化。
发生网络攻击时，不间断地快速恢复数据。IBM Storage FlashSystem 使用 IBM Safeguarded Copy 和 IBM Cyber Vault 创建数据的气隙式副本，并迅速恢复生产。
加快存储分析和获取洞察的速度。利用闪存存储分析构建的工具，以闪电般的速度在本地或云端处理数据，并获得更深入的洞察。
探索最常见闪存产品的功能和用例。
产品规格
IBM Storage FlashSystem 7300
IBM Storage FlashSystem 9500
最大带宽（读取）
每秒 50 GB
每秒100 GB
响应时间（读取）
< 50 微秒
< 50 微秒
单个机柜内的有效最大容量*
2.2 PBe（2U 机箱）
7.9 PBe（4U 机箱）
处理器 / PCIe 代数：
英特尔 Cascade Lake，第 3 代 PCIe
英特尔 Ice Lake，第 4 代 PCIe
最大前端主机端口数
24
48
可支持的 FlashCore 模块容量：
4.8、9.6、19.2 和 38.4 TB
4.8、9.6、19.2 和 38.4 TB
用例
- SAP
- Oracle
- 服务器和桌面虚拟化
- 生产数据库
- 容器
- 内存数据库
- SAP
- Oracle
- 服务器和桌面虚拟化
- 生产数据库
- 容器
- 内存数据库
* 假设数据压缩率 5:1
所有 FlashSystem 产品还支持行业标准 NVMe 模块和 SAS 连接的传统 HDD