这些预构建的数据集可进行下载，并打包为 CSV 与 DDL 文件，以便使用并兼容所有内容（包括数据库、电子表格和硬件平台以及标准 AI 工具）。这些数据集还使用了 IBM 的行业专业知识和金融服务领域的知识，而不使用任何真实的客户种子数据，从而可缓解涉及个人身份信息 (PII) 的安全问题。

为应对此场景，经整理的 IBM 合成数据集可用于欺诈检测用例。因此，客户可下载这些数据集，并支持开发面向金融服务的预测性 AI 模型和 LLM，或优化现有模型以提高准确性并降低风险。