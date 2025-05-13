使用 IBM LinuxONE  实现可持续发展

IBM LinuxONE 将能源效率与高性能相结合，助力实现可持续 IT 发展。通过整合 Linux 工作量，企业可削减 65% 的能源消耗，并每年减少超过 109 公吨二氧化碳当量排放，帮助达成可持续发展目标。2
借助 IBM® Telum II DPU、AIU 和 IBM® Spyre Accelerator，在不增加能耗的情况下实现实时推理。与同类 x86 解决方案相比，运行融入 AI 的 OLTP 工作负载时，可节省高达 83% 的功耗。3
通过将 x86 工作负载迁移到 IBM LinuxONE，降低成本和环境影响。与同类 x86 解决方案相比，运行云原生容器化工作负载时，可在 5 年内节省能源、占地面积，并将总体拥有成本降低高达 44%。4
LinuxONE 硬件采用可持续材料设计，因此可以减少制造和生命周期结束处理对环境的影响。IBM 的全球资产回收服务支持硬件重复使用和回收利用，同时最大限度地减少浪费。
使用这些工具通过 IBM LinuxONE 来规划、衡量和优化可持续发展工作。从工作负载整合到能源监控，每种工具都支持您实现更高效、更环保的 IT 基础设施。
了解从 x86 迁移到 IBM LinuxONE 5 如何降低能耗、碳排放和总体拥有成本。
使用 LinuxONE HMC 环境仪表板跟踪功耗、冷却要求和其他可持续发展指标。
通过 IBM 全球资产回收服务退回或回收您的 IBM LinuxONE 系统，恢复价值并减少对环境的影响。
阅读了解巴塞罗那港如何通过 IBM LinuxONE 和 Red Hat OpenShift 提升核心 IT 系统性能与敏捷性。
了解 IBM LinuxONE 的节能与可持续 IT 解决方案。 预约 IBM 代表，进行 30 分钟免费会议。
¹ IBM 内部测试模拟了一个运行容器化 WebSphere Liberty 和 EDB Postgres 工作量的完整 IT 解决方案，结果显示单个 IBM LinuxONE Emperor 5 Max 136 的处理能力相当于最多 2944 个内核的 x86 对比解决方案。
免责声明：IBM 针对内核整合研究的内部性能测试目标为对比以下服务器。IBM Machine Type 9175 MAX 136 系统由三个含 136 个可配置处理器单元的 CPC 抽屉和六个 I/O 抽屉组成，支持网络与外部存储空间。x86 解决方案采用配备两个第五代 Intel® Xeon® Platinum 8592+ 处理器（每 CPU含 64 核）的商用企业服务器。两种解决方案共享相同存储空间。工作量包括运行在 Red Hat OpenShift Container Platform (OCP) v4.17 上的容器化在线交易处理 (OLTP) WebSphere Liberty v25 应用程序，以及同一 OCP 集群上模拟核心银行业务功能的 EDB Kubernetes 版 Postgres v1.25。两种解决方案均使用 Red Hat Enterprise Linux v9.5 和 KVM。结果可能有所不同。测试结果外推至包含彼此隔离的生产与非生产 IT 环境的典型完整客户 IT 解决方案。总拥有成本 (TCO) 涵盖软件、硬件、能源、网络、数据中心空间及人力成本。在 IBM z17 方案中，完整解决方案需要一台 IBM z17 9175 MAX 136 型主机；而在 x86 方案中，完整的 IT 解决方案需要 23 台对比服务器。
2 在纽约，将完整的 IT 解决方案整合到 IBM LinuxONE Emperor 5 上，而非在配置条件相似的 x86 解决方案上运行，每年可降低 65% 的能耗，并减少超过 109 吨的二氧化碳当量排放。这相当于少消耗 12,284 加仑汽油。
免责声明：在针对核心整合研究开展的 IBM 内部性能测试中，将配备 136 个可配置处理器单元的 IBM Machine Type 9175 Max136 机器，与采用配备两颗第五代 Intel Xeon Platinum 8592+ 处理器（每颗 CPU 拥有 64 个核心）的商用企业级服务器的 x86 解决方案进行了对比。测试所涉及的工作负载包括一个运行在 Red Hat OCP v4.17 上的容器化 OLTP WebSphere Liberty v25 应用程序，以及在同一 OCP 集群上运行的 EDB Postgres for Kubernetes v1.25。两种解决方案均使用 Red Hat Enterprise Linux v9.5 和 KVM。测试结果已推演至典型完整客户 IT 解决方案场景，包含彼此隔离的生产与非生产 IT 环境。IBM Machine Type 9175 解决方案需 1 台 Max136，x86 方案需 23 台对比服务器。包含来自 Electricity Maps 碳强度数据（遵循 ODbL 开放数据库许可）的信息。等效换算基于 EPA 温室气体计算器。结果可能有所不同。
3 在 IBM LinuxONE Emperor 5 上运行融合 AI 的 OLTP 工作负载，相比采用两年旧 x86 服务器的方案最高可节省 83% 功耗。
免责声明：基于在 IBM Machine Type 9175 上开展的内部性能测试，并将其结果与在配备 2 颗 28 核 Intel Xeon Gold 5420+ 处理器（主频 2.20 GHz）的商用企业级服务器上运行的相同测试进行对比。MegaCard 基准测试是一个容器化的 IBM WebSphere Liberty v24 在线事务处理（OLTP）应用程序，该应用程序部署在运行于 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.4 操作系统（并启用 KVM）之上的 Red Hat OpenShift Container Platform (RHOCP) 4.17 平台上。使用 Kubernetes v1.25 EDB Postgres 数据库。模型将测试结果外推至包含彼此隔离的生产与非生产 IT 环境的典型完整客户 IT 解决方案。完整的 IBM 9175 型解决方案需要 1 台 Max136，完整的 x86 IT 解决方案需要 72 台对比服务器。结果可能有所不同。
4 将云原生容器化工作负载从 x86 解决方案迁移至运行相同软件的 IBM z17，五年内总拥有成本最高可降低 44%。
免责声明：IBM 针对内核整合研究的内部性能测试目标为对比以下服务器。IBM Machine Type 9175 MAX 136 系统由三个含 136 个可配置处理器单元的 CPC 抽屉和六个 I/O 抽屉组成，支持网络与外部存储空间。x86 解决方案采用配备两个第五代 Intel Xeon Platinum 8592+ 处理器（每 CPU含 64 核）的商用企业服务器。两种解决方案共享相同存储空间。工作量包括运行在 Red Hat OpenShift Container Platform (OCP) v4.17 上的容器化在线交易处理 (OLTP) WebSphere Liberty v25 应用程序，以及同一 OCP 集群上模拟核心银行业务功能的 EDB Kubernetes 版 Postgres v1.25。两种解决方案均使用 Red Hat Enterprise Linux v9.5 和 KVM。结果可能有所不同。测试结果外推至包含彼此隔离的生产与非生产 IT 环境的典型完整客户 IT 解决方案。总拥有成本 (TCO) 涵盖软件、硬件、能源、网络、数据中心空间及人力成本。在 IBM Machine Type 9175 方案中，完整的解决方案需要 1 台 Max136，而在 x86 方案中，完整的 IT 解决方案需要 23 台比较服务器。