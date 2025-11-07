IBM Digital Asset Haven

为您的数字资产业务提供安全且可扩展的基础

赋能受监管的数字资产运营

IBM Digital Asset Haven 是金融机构和受监管企业进入数字资产经济的运营支柱。它为安全的钱包管理和交易编排提供统一的平台，可以有效地与多个公共和私有区块链进行交互。

基于策略的可编程治理和多种开发人员友好型界面支持有效地整合到现有的银行服务系统中，并允许机构根据内部控制和流程灵活地定制运营工作流。
统一平台，实现全面的数字资产控制

在单个集成式基础上启动、运营和扩展您的数字资产业务。
内置安全合规保障

通过结合 IBM 的 MPC、HSM 和机密计算来保护数字资产，且所有这些都符合全球法规。
加快上市时间

旨在通过预先集成的身份验证、金融犯罪预防、收益生成等服务来加速部署。

核心功能

商务人士在笔记本电脑上处理金融电子表格
钱包即服务

创建和集成数字资产钱包，以支持多链交易、简单存款的自动地址创建、实时转账通知、余额跟踪以及通过嵌入式合规性检查和流动性提供商实现高效的资金流动。
办公室里的工作人员正在使用电脑，电脑上显示分析报告软件
交易管理

通过全面的策略控制、路由智能和完整的生命周期可视化功能，实现链上交易的编排和自动化。通过自动重试、排队和故障恢复来格式化和广播跨多个区块链的交易。支持旅行规则数据、费用优化、条件交易流等，所有这些都通过单个 API 实现。
追踪全球市场性能的运营中心 AI 渲染图
可编程治理和权利

定义、管理和执行跨多个区块链的细粒度用户角色、权限、访问控制、交易策略和“最后一英里”验证。确保所有数字资产运营的完全合规和全面安全。
使用安全访问控制系统 RFID 钥匙扣的人物特写
下一代密钥管理架构

通过组合 IBM 多方计算 (MPC) 和硬件安全模块 (HSM) 来管理密钥。利用 IBM 离线签名协调器 (OSO) 实现安全、合规且基于定时器的冷存储交易。采用全面的技术保证和分层保护构建而成，旨在全面保护数字资产运营。
在数据中心内使用笔记本电脑的 IT 专家的肖像
跨生态系统无缝集成

得益于大量预先集成的第三方功能，这些功能可以立即激活，并且可以通过开发人员友好型 REST API、SDK 和工具轻松实现其他集成。与现有的核心银行服务系统、财富管理平台和支付解决方案有效集成。
探索平台

IBM Digital Asset Haven 仪表板采用蓝白色调的极简界面，专为用户导航而设计，其选项包括创建钱包、邀请用户和使用 SDK 进行编码

通过此入门视频了解 IBM Digital Asset Haven 平台及其功能。
IBM 钱包极简界面，包含下拉菜单，暗色主题下展示含多个区块链网络的“新建钱包”设置，清晰的文本标签便于导航

了解如何创建首个数字钱包。
IBM 钱包极简界面，展示钱包别名的创建，右下角可见“创建”按钮，包括用于多个网络的别名、描述和钱包地址的字段

了解如何创建可解析为多个区块链地址的人类可读别名。
IBM 区块链界面，显示可见文本“测试网”、“新建传输”、“SpecETH”以及“1”和“0”等数值，并显示新的传输窗口，其中包括收件人地址、SpecETH 数量和传输确认等字段

了解如何使用人类可读别名进行模拟交易。

用例

特写镜头：一座历史悠久的银行大楼，建筑细节华丽，金色字体醒目地显示“BANK”字样
金融机构

将数字资产服务嵌入现有的网上银行服务渠道，使机构和零售客户能够在银行的控制下安全地持有和交易数字资产。
特写摄影：客户在零售店使用智能手机支付的 NFC 非接触式技术进行付款
支付提供商

通过稳定币结算实现近乎实时的跨境支付 — 在任何支持的区块链实现 T+0 结局。
包含台阶的古典柱子摄影特写
政府机构

通过完全隔离和受全面保护的数字资产托管和资金运营，确保战略储备、国家支持资产或中央银行数字货币基础设施的安全。
20 世纪 90 年代繁忙的银行大厅照片：两名女子正在与两名出纳员进行纸上交易，第三名男子在使用出纳台旁边柜台上的自动取款机，另一名男子在使用背景墙上安装的 ATM，旁边一名银行职员正在查看电脑屏幕并与一名客户交谈
核心银行服务提供商

将数字资产“购买、销售和持有”功能直接嵌入您的平台，从而可以向您的金融服务客户提供数字资产服务作为高级收费模块。

相关产品

IBM® Hyper Protect Offline Signing Orchestrator (OSO)
在气隙隔离或冷存储环境中实现资产的安全管理和签名。
IBM® Hyper Protect Virtual Servers (HPVS)
基于 IBM® Z 和 LinuxONE 系统为敏感工作负载提供机密计算。
IBM LinuxONE
提供专为混合云环境优化的企业级弹性 Linux 平台。
Linux on IBM Z
将 Linux 开放性与 IBM Z 可靠性相结合，实现安全的高性能企业计算。
采取后续步骤

了解 IBM Digital Asset Haven 如何为受高度监管的行业提供银行级数字资产托管。

 深入了解所有数字资产解决方案
