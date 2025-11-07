为您的数字资产业务提供安全且可扩展的基础
IBM Digital Asset Haven 是金融机构和受监管企业进入数字资产经济的运营支柱。它为安全的钱包管理和交易编排提供统一的平台，可以有效地与多个公共和私有区块链进行交互。
基于策略的可编程治理和多种开发人员友好型界面支持有效地整合到现有的银行服务系统中，并允许机构根据内部控制和流程灵活地定制运营工作流。
在单个集成式基础上启动、运营和扩展您的数字资产业务。
通过结合 IBM 的 MPC、HSM 和机密计算来保护数字资产，且所有这些都符合全球法规。
旨在通过预先集成的身份验证、金融犯罪预防、收益生成等服务来加速部署。
通过此入门视频了解 IBM Digital Asset Haven 平台及其功能。
了解如何创建首个数字钱包。
了解如何创建可解析为多个区块链地址的人类可读别名。
了解如何使用人类可读别名进行模拟交易。
将数字资产服务嵌入现有的网上银行服务渠道，使机构和零售客户能够在银行的控制下安全地持有和交易数字资产。
通过稳定币结算实现近乎实时的跨境支付 — 在任何支持的区块链实现 T+0 结局。
通过完全隔离和受全面保护的数字资产托管和资金运营，确保战略储备、国家支持资产或中央银行数字货币基础设施的安全。
将数字资产“购买、销售和持有”功能直接嵌入您的平台，从而可以向您的金融服务客户提供数字资产服务作为高级收费模块。
了解 IBM Digital Asset Haven 如何为受高度监管的行业提供银行级数字资产托管。