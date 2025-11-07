IBM Digital Asset Haven 是金融机构和受监管企业进入数字资产经济的运营支柱。它为安全的钱包管理和交易编排提供统一的平台，可以有效地与多个公共和私有区块链进行交互。

基于策略的可编程治理和多种开发人员友好型界面支持有效地整合到现有的银行服务系统中，并允许机构根据内部控制和流程灵活地定制运营工作流。