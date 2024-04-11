虽然开源软件使 AI 更易于访问、更实惠且富于创新，但您需得到适当水平的支持才能成功实施这些框架。随着 AI Toolkit for IBM Z and LinuxONE 的推出，您可利用我们久经验证的支持产品在 z/OS® 和 LinuxONE 平台上部署和加速采用流行的开源 AI 框架。

此 AI 工具包由 IBM Elite Support 和 IBM Secure Engineering 组成，它们可用于审查和扫描开源 AI 服务框架以及经 IBM 认证的容器，从而检测安全漏洞并验证是否符合行业法规。

AI Toolkit for IBM Z and LinuxONE 预计于 2023 年第 4 季度正式发布。