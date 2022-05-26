IBM Telum 芯片专为 IBM® Z 和 LinuxONE 系统设计，与 IBM® z15 相比，每个插槽的性能增长超过 40%1。它引入了专用的片上 AI 加速器，确保稳定的低延迟和高吞吐量推理能力。该加速器简化了软件编排和库的复杂性，而经加速的 AI 处理器则改变了企业的 AI 集成，在混合云环境中以无与伦比的性能提供实时场差分析。