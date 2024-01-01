IBM LinuxONE 4 通过端到端加密、量子安全加密和先进的合规工具将数据保护提升到新的水平，旨在成为市场上最安全的 Linux 服务器。
LinuxONE 4 专为需要保护敏感数据同时确保性能和可扩展性的组织而设计，提供了无与伦比的安全架构，旨在应对当前和未来威胁的挑战，包括量子计算带来的潜在风险。
IBM LinuxONE 的量子安全加密技术通过采用专为承受量子计算机先进计算能力而设计的后量子加密算法，使组织应对未来的网络安全挑战做好了准备。这些算法有助于确保敏感数据始终受到保护，甚至可以抵御可能危及传统加密方法的量子威胁。
此外，加密灵活性还允许组织在加密算法之间进行无缝切换，将运行中断降至最低，有助于确保随着后量子标准的发展顺利过渡到后量子标准。这种灵活性可以适应未来的安全措施，使企业能够随着技术的进步保持高水平的数据保护。
IBM LinuxONE 4 通过对所有敏感信息进行端到端加密，无论是在静态、传输过程中还是在密钥管理过程中，都有助于确保全面的数据安全。
利用 IBM LinuxONE 4，组织不必在性能和安全性之间做出取舍。该系统经过优化，在帮助确保完全加密和合规性的同时，还能提供高速处理能力，使其成为任务关键型应用程序的理想解决方案。
IBM Secure Execution for Linux 可提供防篡改环境，保护最敏感的工作量免受恶意访问或操纵。这项技术可创建硬件强制隔离的可信执行环境，帮助确保应用程序和数据安全分离，最大限度地降低风险并提高安全性。通过实施职责分离，Secure Execution 可隔离关键任务来减少漏洞，防止未经授权的用户访问敏感数据。这种强大的安全模式有助于确保工作量始终受到保护，即使面对复杂的网络威胁也不例外。
IBM LinuxONE 提供一套全面的合规性和审计功能，可帮助确保组织保持安全并满足监管要求。通过实时监控，系统可持续跟踪运行情况，在漏洞升级为更大的安全威胁之前主动发现并解决漏洞。该平台的审计就绪工具简化了合规性流程，使您能够满足 GDPR、HIPAA 和 PCI-DSS 等严格的行业标准。这些功能可简化审计工作，提供详细的安全洞察分析，帮助多个行业保持合规性。
IBM LinuxONE 4 与领先的安全解决方案和软件工具无缝集成，为您的关键工作量提供全面保护。它还可以与各种第三方安全解决方案集成，包括 SIEM、防火墙和身份管理系统，使组织在设计安全架构时更具灵活性。
为混合云环境提供稳健、注重安全的基础。它支持使用 Kubernetes 进行现代应用程序开发，实现跨多个基础架构（包括公有云、私有云和本地部署环境）无缝部署和管理云原生应用。这种组合带来了更高的安全性、可靠性和可扩展性，这对于任务关键型应用程序至关重要。
在 IBM LinuxONE 上提供广泛的自动化功能。这种集成使用户能够自动执行和管理混合云环境中的工作负载，从而简化基础架构配置、配置管理和应用程序部署。它可以增强运营敏捷度，特别是对于希望通过自动化实现 IT 环境现代化并保护其 IT 环境的企业而言。