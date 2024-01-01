主页 计算和服务器 LinuxONE 通过 IBM LinuxONE 实现安全性
为量子安全的未来提供无与伦比的安全性
阅读 LinuxONE 安全性 Redbook 查看文档
数据中心的工程师使用连接到 IBM LinuxONE Emperor 4 的计算机

IBM LinuxONE 4 通过端到端加密、量子安全加密和先进的合规工具将数据保护提升到新的水平，旨在成为市场上最安全的 Linux 服务器。

LinuxONE 4 专为需要保护敏感数据同时确保性能和可扩展性的组织而设计，提供了无与伦比的安全架构，旨在应对当前和未来威胁的挑战，包括量子计算带来的潜在风险。
包含的功能
量子安全加密技术

IBM LinuxONE 的量子安全加密技术通过采用专为承受量子计算机先进计算能力而设计的后量子加密算法，使组织应对未来的网络安全挑战做好了准备。这些算法有助于确保敏感数据始终受到保护，甚至可以抵御可能危及传统加密方法的量子威胁。

此外，加密灵活性还允许组织在加密算法之间进行无缝切换，将运行中断降至最低，有助于确保随着后量子标准的发展顺利过渡到后量子标准。这种灵活性可以适应未来的安全措施，使企业能够随着技术的进步保持高水平的数据保护。

 量子安全加密技术
端到端加密

IBM LinuxONE 4 通过对所有敏感信息进行端到端加密，无论是在静态、传输过程中还是在密钥管理过程中，都有助于确保全面的数据安全。

  • 静态数据加密：数据库和文件系统中存储的敏感数据采用先进的最先进方法进行加密，以防止未经授权的访问。
  • 传输中数据加密：加密协议可确保数据在网络中传输时的安全，帮助确保数据在传输过程中免遭拦截或篡改。
  • 加密密钥管理：集中式密钥管理系统可简化加密密钥的生成、控制和分发，维护整个基础设施的运行安全。

利用 IBM LinuxONE 4，组织不必在性能和安全性之间做出取舍。该系统经过优化，在帮助确保完全加密和合规性的同时，还能提供高速处理能力，使其成为任务关键型应用程序的理想解决方案。

 普及加密和受保护密钥加密技术
机密计算

IBM Secure Execution for Linux 可提供防篡改环境，保护最敏感的工作量免受恶意访问或操纵。这项技术可创建硬件强制隔离的可信执行环境，帮助确保应用程序和数据安全分离，最大限度地降低风险并提高安全性。通过实施职责分离，Secure Execution 可隔离关键任务来减少漏洞，防止未经授权的用户访问敏感数据。这种强大的安全模式有助于确保工作量始终受到保护，即使面对复杂的网络威胁也不例外。

 IBM Secure Execution for Linux 机密计算
合规性和审计

IBM LinuxONE 提供一套全面的合规性和审计功能，可帮助确保组织保持安全并满足监管要求。通过实时监控，系统可持续跟踪运行情况，在漏洞升级为更大的安全威胁之前主动发现并解决漏洞。该平台的审计就绪工具简化了合规性流程，使您能够满足 GDPR、HIPAA 和 PCI-DSS 等严格的行业标准。这些功能可简化审计工作，提供详细的安全洞察分析，帮助多个行业保持合规性。

软件集成

IBM LinuxONE 4 与领先的安全解决方案和软件工具无缝集成，为您的关键工作量提供全面保护。它还可以与各种第三方安全解决方案集成，包括 SIEM、防火墙和身份管理系统，使组织在设计安全架构时更具灵活性。

IBM Z 和 LinuxONE Security and Compliance Center 这一功能强大的工具为实时监控、合规管理和安全审计提供了一个集中枢纽。它通过提供与 GDPR、HIPAA 和 PCI-DSS 等监管框架相一致的预配置策略，帮助组织简化合规性流程。此外，它还提供先进的安全分析功能，以检测潜在漏洞，并帮助确保您的系统始终处于审计就绪状态。 了解 IBM Z and LinuxONE Security and Compliance Center
IBM Hyper Protect Virtual Servers 该软件解决方案旨在利用 IBM Secure Execution for Linux 提供机密计算环境，保护虚拟服务器和容器运行时中运行的敏感数据。它既可以在 IBM Cloud 中以预置方式提供，也可以作为托管产品提供。 深入了解 Hyper Protect Virtual Servers 深入了解 IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers
IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services 和统一密钥编排 即服务 (aaS) 密钥管理和加密解决方案，可让您完全控制加密密钥以保护数据。集成的 Unified Key Orchestrator 作为安全密钥库，用于在多个云中分发和编排密钥，能够快速从密钥丢失或灾难中恢复。 深入了解 IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services 深入了解 Unified Key Orchestrator
IBM Guardium Key Lifecycle Manager 与 IBM LinuxONE 系统配合使用，安全高效地管理加密密钥。这种集成通过集中管理加密密钥和加强整个系统的数据保护，帮助保护 LinuxONE 上的敏感数据。它还能自动进行密钥生命周期管理，包括密钥生成、分发和轮换，从而支持安全法规的合规性。 深入了解 IBM Guardium Key Lifecycle Manager
Red Hat OpenShift Container Platform

为混合云环境提供稳健、注重安全的基础。它支持使用 Kubernetes 进行现代应用程序开发，实现跨多个基础架构（包括公有云、私有云和本地部署环境）无缝部署和管理云原生应用。这种组合带来了更高的安全性、可靠性和可扩展性，这对于任务关键型应用程序至关重要。

 深入了解 Red Hat OpenShift Container Platform Red Hat Ansible Automation Platform

在 IBM LinuxONE 上提供广泛的自动化功能。这种集成使用户能够自动执行和管理混合云环境中的工作负载，从而简化基础架构配置、配置管理和应用程序部署。它可以增强运营敏捷度，特别是对于希望通过自动化实现 IT 环境现代化并保护其 IT 环境的企业而言。

 深入了解 Red Hat Ansible Automation Platform
用例
金融机构

随着欺诈和数据泄露的威胁持续存在，金融服务公司依靠 IBM LinuxONE 的完全加密和量子安全加密来确保交易安全、保护敏感的金融数据，并帮助确保遵守 PCI-DSS 等严格法规。

 医疗保健组织

LinuxONE 4 为医疗机构提供了保护患者数据并满足 HIPAA 合规性要求所需的工具。端到端加密和实时监控有助于保护敏感的医疗记录免受网络威胁，同时维护患者的隐私。

 政府机构

对于处理机密信息的政府机构，LinuxONE 4 可提供高级加密、安全服务容器和量子安全算法，使其成为国家安全相关应用和数据的理想平台。
采取后续步骤

深入了解利用 IBM LinuxONE 系统为量子安全的未来提供无与伦比的安全性。

 阅读 LinuxONE 安全性 Redbook 了解 IBM LinuxONE 4