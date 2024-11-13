IBM Guardium® Key Lifecycle Manager 是一款用于创建、存储、备份和管理加密密钥的软件，是 IBM Guardium 数据安全软件系列的一部分。
IBM Guardium Key Lifecycle Manager 是一款加密密钥管理工具，可集中、简化和自动执行密钥管理流程。该工具通过使用互操作性协议（包括 KMIP、IPP 和 REST）以及 PKCS#11 等接口，为自加密应用程序和解决方案提供功能强大、高度安全的密钥存储、密钥提供和密钥生命周期管理。Guardium Key Lifecycle Manager 通过提供访问控制、密钥轮换和其他密钥生命周期管理的自动化流程，帮助客户从容遵守《支付卡行业数据安全标准》 (PCI DSS)、《萨班斯法案》以及《健康保险流通和责任法案》 (HIPAA) 等法规要求。
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通过安全存储密钥材料和在使用时提供密钥，提供集中、精简和透明的密钥管理。
提供与 KMIP、IPP 和 REST 等支持协议以及 PKCS#11 等接口进行简单安全的集成。
采取密钥自动分配和轮换策略，减少密钥管理成本。
提供多种部署选项，包括裸机服务器、虚拟机或容器。
Guardium Key Lifecycle Manager 需要软件和使用权限的组合。
合格的软件许可证类型包括：
合格的使用许可证类型包括：
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了解加密密钥管理系统如何保护数据安全，防止未经授权的使用、更改、泄露或删除。
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监控数据活动，对于存储在任何位置的数据，均可加快合规报告速度。发现数据和数据源并对其进行分类，监控用户活动，以及近似实时应对威胁。
扫描数据，以检测漏洞、威胁和安全薄弱环节，将有助于保障数据的安全。
以零信任策略为基础，部署针对敏感数据和受管制数据的发现和分类功能，无论数据存储于何处（结构化或非结构化数据、静止或运动状态）。
在所有状态和各种环境中对不同类型的敏感数据（包括文件、数据库和应用程序）进行加密。应对数据安全和隐私法规要求，并控制云端数据的加密密钥。