主页 安全性 Guardium Key Lifecycle Manager IBM Key Lifecyle Manager
获取简化的密钥管理、集中式证书运行状况和到期洞察分析、广泛的互操作性等功能
观看产品概述 (1:49) 90 天免费试用
Guardium Key Lifecycle Manager 的混合用户界面插图

IBM Guardium® Key Lifecycle Manager 是一款用于创建、存储、备份和管理加密密钥的软件，是 IBM Guardium 数据安全软件系列的一部分。

 通过集中化密钥生命周期管理来保护数据

IBM Guardium Key Lifecycle Manager 是一款加密密钥管理工具，可集中、简化和自动执行密钥管理流程。该工具通过使用互操作性协议（包括 KMIP、IPP 和 REST）以及 PKCS#11 等接口，为自加密应用程序和解决方案提供功能强大、高度安全的密钥存储、密钥提供和密钥生命周期管理。Guardium Key Lifecycle Manager 通过提供访问控制、密钥轮换和其他密钥生命周期管理的自动化流程，帮助客户从容遵守《支付卡行业数据安全标准》 (PCI DSS)、《萨班斯法案》以及《健康保险流通和责任法案》 (HIPAA) 等法规要求。
特别报道

查看 2024 年 X-Force Threat Intelligence 指数，深入了解攻击者的策略和身份保护建议

 分析人员报告

了解 IBM Security Guardium Key Lifecycle Manager 为何在 Omdia 的加密密钥管理评比中独占鳌头
优势 集中透明的密钥管理

通过安全存储密钥材料和在使用时提供密钥，提供集中、精简和透明的密钥管理。

 简单安全的集成策略

提供与 KMIP、IPP 和 REST 等支持协议以及 PKCS#11 等接口进行简单安全的集成。

 降低成本

采取密钥自动分配和轮换策略，减少密钥管理成本。

 灵活的部署

提供多种部署选项，包括裸机服务器、虚拟机或容器。
功能
高效精简的密钥管理 Guardium Key Lifecycle Manage 通过自动创建、导入、分发和备份密钥，使企业能够管理密钥的生命周期。该软件能从一个中心位置生成和分发密钥，并将设备集合成不同的域，以实现更简化的密钥管理。此外还支持管理员帐户基于角色的访问控制。
提供安全的密钥管理 该解决方案为密钥提供带来经加密验证的端到端安全性，并提供高可用性部署的自动化复制机制，支持联邦信息处理标准 (FIPS) 140-2 第 1 层，让用户可以选择使用 FIPS 140-2 第 3 层验证的硬件，从而增强密钥安全性。
可快速评估和调查数字证书状态 可借助 Guardium Key Lifecycle Manager 的 Certificate Vision 仪表板深入了解数字证书的运行状况和状态。用户可从中心位置快速评估受管证书的的到期时间，并按类别深入查看更多细节。通过对数字证书进行上下文分析，用户可更好地了解数字证书的状态、风险、有效期以及影响网络安全的其他因素。
加速实施 此解决方案能减少运营成本并加速实施，并凭借向导式协助流程，从中增加互操作性。此方案可确保管理员通过 KMIP、IPP 或 REST 兼容的设备，以及 Oracle TDE 数据库来快速配置集成，同时提供发布重要通知的管理欢迎页面。此方案还提供基于 Web 的 GUI，帮助轻松执行密钥配置和管理任务，包括自动进行密钥配置、轮换和销毁。
我们如何为 Guardium Key Lifecycle Manager 定价

Guardium Key Lifecycle Manager 需要软件和使用权限的组合。

合格的软件许可证类型包括：

  • GKLM 基础版
  • 适用于分布式平台的 GKLM 容器版
  • 适用于 zCX 的 GKLM 容器版
     

合格的使用许可证类型包括：

  • 资源价值单元位基于原始或可用的十进制 TB 或 PB 存储空间
  • 某些端点（透明数据加密数据库、VMware 及其他）的设备类型许可证
立即在企业自己的测试环境中体验我们市场领先的密钥管理系统，享受我们的 90 天免费试用版。
资源 五种常见数据安全陷阱

了解如何提升数据安全性和合规性状况

 如何提前为设备证书到期最好准备

了解设备证书，以及为何需要适当的系统来监控其运行状况和状态。

 试用密钥管理系统

了解加密密钥管理系统如何保护数据安全，防止未经授权的使用、更改、泄露或删除。

 技术规范

查看 IBM Security Guardium Key Lifecycle Manager 支持的设备。

 技术文档

查看 IBM Security Guardium Key Lifecycle Manager V4 和 V3 的全部最新发布。

 系统要求

查看硬件、操作系统、浏览器、管理程序、中间件、HSM 和 KMIP 的支持矩阵。
Guardium 产品 IBM Guardium DSPM

想要识别影子数据及其在应用程序之间的移动？了解 Guardium Insights 中的数据安全状况管理 (DSPM).

 IBM Guardium® Data Protection

监控数据活动，对于存储在任何位置的数据，均可加快合规报告速度。发现数据和数据源并对其进行分类，监控用户活动，以及近似实时应对威胁。

 IBM Guardium® Vulnerability Assessment

扫描数据，以检测漏洞、威胁和安全薄弱环节，将有助于保障数据的安全。

 IBM Discover and Classify

以零信任策略为基础，部署针对敏感数据和受管制数据的发现和分类功能，无论数据存储于何处（结构化或非结构化数据、静止或运动状态）。

 IBM Guardium® Data Encryption

在所有状态和各种环境中对不同类型的敏感数据（包括文件、数据库和应用程序）进行加密。应对数据安全和隐私法规要求，并控制云端数据的加密密钥。

 了解有关 Guardium 产品系列的更多信息
采取下一步行动

首先深入了解 IBM Security Key Lifecyle Manager 的 90 天免费试用版，或在 30 分钟的免费通话中与 Guardium 专家一起探讨您的选项。

 开始免费试用
更多探索方式 思想领导力 社区 Security Learning Academy IBM Security Expert Labs for Guardium