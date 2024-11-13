IBM® Guardium Vulnerability Assessment 软件可扫描本地部署和云数据库基础架构，以检测漏洞，并编排补救措施。它属于 IBM® Guardium 数据安全软件系列，并可与 IBM® QRadar 或 HP ArcSight 等现有安全解决方案集成。
识别数据环境中的漏洞是了解和管理您自身数据安全状态的关键。IBM Guardium Vulnerability Assessment 可扫描数据库、数据仓库和大数据环境等本地部署和云端数据基础架构，以检测漏洞，并根据 STIG、CIS、CVE 和其他配置标准的基准就补救措施提出建议。
Guardium Vulnerability Assessment 能识别数据库中的安全漏洞，如补丁缺失、密码简单、变更未授权、权限配置错误、管理登录次数过多、异常的非营业时间活动以及包括帐户共享在内的其他行为漏洞。然后，它会提供完整的报告以及可操作的建议，从而解决漏洞，夯实数据库环境。
Guardium Vulnerability Assessment 是 Guardium Data Protection 解决方案的组成部分，但也可以作为一个独立的产品来实施，服务于独立的用例。
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个类别均显示 IBM Security Guardium 具有“显著优势”，使其成为整体领先产品。
安全事件每天发生在 130 多个国家或地区。
的新漏洞已知先前被利用过。
几分钟内即可完成漏洞评估，只提供最小的只读访问权限，对性能的影响减至最低甚至为零。
关于以数据为中心的威胁和漏洞的动态报告以及精确的修复建议。
从一个数据源扩展到涉及多个数据中心或地理位置的数万个数据源。支持各大领先的数据库平台和所有主要操作系统，包括大数据环境。
与现有的安全解决方案、IT 系统和应用程序（例如 ServiceNow）集成或互补。无论是高效分配工单还是支持按需重新扫描用户，都可以简化和加快漏洞扫描和修复工作流程。
通过自动实时更新、摘要结果和具体建议，了解支持平台面临的最新漏洞。
查看 Guardium Vulnerability Assessment 的详细系统要求和支持的平台。
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利用课程目录中提供的培训扩充 Guardium 知识。
获取集中化部署的可见性管理、监控、合规性、高级分析和数据源灵活性等功能。简化数据安全保护和分析。
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监控数据活动，对于存储在任何位置的数据，均可加快合规报告速度。发现数据和数据源并对其进行分类，监控用户活动，以及近似实时应对威胁。
提供安全可靠的密钥管理，降低成本并提高运营效率。集中、精简和自动执行加密密钥管理。
以零信任策略为基础，部署针对敏感数据和受管制数据的发现和分类功能，无论数据存储于何处（结构化或非结构化数据、静止或运动状态）。
加密所有状态和各种环境中的敏感数据，包括文件、数据库和应用程序。应对数据安全和隐私法规要求，并控制云端数据的加密密钥。