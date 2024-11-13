主页 安全性 Guardium Discover and Classify Guardium Discover and Classify
对结构化和非结构化数据进行准确、可扩展和集成式发现和分类，可覆盖所有环境
深度数据发现 预约免费实时演示
IBM Security Discover and Classify 的混合 UI 图解图像

IBM® Guardium® Discover and Classify 软件可跨本地和云环境发现敏感数据并对其进行分类。它是 IBM Guardium 数据安全产品系列的一部分。

 智能数据发现

要实现强有力的数据保护，应该从了解敏感数据的存储位置开始。IBM Guardium Discover and Classify (IGDC) 在本地和云端发现已知和未知的敏感数据，无论这些数据是结构化的、非结构化的、动态的还是静态的。

ISDC 基于网络的分析技术、合规就绪功能以及易于部署的特点，可确保其成为 IBM Guardium 的强力后援，进而显著改善企业的数据安全状况管理

 请参阅 IBM Guardium Discover and Classify 产品简介
获取敏感数据情报

使用 ISDC 做出准确且以上下文为导向的决策，通过可操作的仪表板、OCR 等保护数据。

特别报道

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为什么选择 Guardium 9/9

九个类别均显示 IBM Security Guardium 具有“显著优势”，使其成为整体领先产品。

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IBM 每天监控 130 多个国家或地区的 600 亿起安全事件，时刻保持警惕。

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优势 敏感数据情报

利用精确的敏感数据情报增强现有的安全工具，优先采取有效行动。

 更高的数据源可见性

在云端或本地上查找和映射之前未知的静态或动态数据。

 简化体系结构

使用扩展体系结构，无论数据源类型或位置如何，都能支持任何规模的负载。

 智能自动化

根据业务环境和风险因素，对敏感数据实施自动控制。

 提高数据准确性

提高数据分类的准确性，尽量减少误报和漏报。

 简化部署

减少在复杂环境中发现和分类数据所需的时间和精力。
功能
持续扫描和发现 通过持续扫描自动发现存储库和元数据。
自动识别和分类 连续自动地识别和分类敏感数据。
支持所有数据类型和平台 使用一款产品即可发现所有类型的数据，无论存储类型或位置如何。
自动化智能 利用人工智能和机器学习来训练系统识别哪些文件包含敏感数据。

用例

数据保护 对正确的数据采用正确的保护方法，从而充分利用数据保护工具。IBM Guardium Discover and Classify 通过持续的网络扫描，提供定量数据上下文，为您的数据保护控制提供最佳信息，从而明确清晰地进行手动数据发现和分类，消除可能的错误。
SIEM 和 SOAR 数据上下文 IBM Guardium Discover and Classify 可为已泄露的数据提供深入的业务环境，从而丰富您的 SIEM 和 SOAR 工具。这些数据丰富的信息，包括特定数据的位置和敏感程度，对于帮助您了解哪些数据已泄露或放置不当、规划数据防泄露政策以及将响应活动的优先级细化到数据资产级别至关重要。
减少攻击面 IBM Guardium Discover and Classify 通过对重复、未使用或不再需要保护的数据进行分类和消除，帮助最大限度地减少攻击面。它对整个生态系统中的敏感数据进行盘点，并使用标记功能对风险评估进行分类，并生成围绕数据资产的上下文。通过仅保留必要的敏感数据并删除旧的或无用的记录和文件，您可以更好地满足合规性和报告要求。
扩展数据丢失预防 IBM Guardium Discover and Classify 通过扩展数据丢失预防 (DLP) 功能，并提供持续且自动的发现、分析、沿袭等功能，减少 DLP 工具通常需要的人工操作。准确的策略执行，提供围绕数据的业务环境。
数据泄露后取证 IBM Guardium Discover and Classify 可立即准确地映射整个网络中受威胁的信息和网络，包括其类型和范围。它还能确定敏感信息的位置、监控数据流，并协助制定响应计划、预防未来攻击和遵守事故后法规。
漏洞管理 基于风险的漏洞管理，通过关注包含敏感数据的资产来帮助确定漏洞的优先级。
集成 IBM Guardium Discover and Classify 和 Guardium Data Protection

IBM Guardium Discover and Classify 提供准实时自动发现、网络映射和敏感数据跟踪功能。再结合 IBM Guardium Data Protection 提供的强大数据监控功能，有助于提高运营效率，显著降低风险，并削减企业成本。

 进一步了解集成
结构化和非结构化数据的简单定价


托管虚拟服务器 (MVS) 用于结构化数据发现，太字节 (TB) 用于非结构化数据发现。定价因数据源数量和环境配置而异。
结构化数据服务器

我们计算各个数据库服务器的数量来确定 MVS 的数量，而不考虑该服务器上数据库模式或数据源的数量。

 TB 级非结构化数据

存储库、云或本地的未压缩数据量。

请联系 IBM 代表，详细讨论符合您业务需求的选件定价。
资源 什么是深度数据发现？

在确定最适合您的安全和隐私措施时，了解您正在使用的数据至关重要。

 不断变化的数字世界中的数据发现

了解数字技术的兴起如何加大了对强大数据发现和分类的需求，从而更好地保护敏感信息。

 Guardium 用户社区

借鉴 Guardium 用户的经验，并分享您的数据保护最佳实践。
Guardium 产品 IBM Guardium® DSPM

想要识别影子数据及其在应用程序之间的移动？了解 中的数据安全状况管理 (DSPM) 功能。

 IBM Guardium® Data Protection

监控数据活动，对于存储在任何位置的数据，均可加快合规审计和报告速度。发现数据和数据源并对其进行分类，监控用户活动，以及近似实时应对威胁。

 IBM Guardium® Vulnerability Assessment

扫描数据，以检测漏洞、威胁和安全薄弱环节，将有助于保障数据的安全。

 IBM Guardium® Key Lifecycle Manager

提供安全可靠的集中式密钥管理，并降低成本和提高运营效率。

 IBM Guardium® Data Encryption

在所有状态和各种环境中对不同类型的敏感数据（包括文件、数据库和应用程序）进行加密。应对数据安全和隐私法规要求，并控制云端数据的加密密钥。
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更多探索方式 思想领导力 社区 IBM Security Expert Labs for Guardium IBM Security Learning Academy