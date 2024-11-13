IBM® Guardium® Discover and Classify 软件可跨本地和云环境发现敏感数据并对其进行分类。它是 IBM Guardium 数据安全产品系列的一部分。
要实现强有力的数据保护，应该从了解敏感数据的存储位置开始。IBM Guardium Discover and Classify (IGDC) 在本地和云端发现已知和未知的敏感数据，无论这些数据是结构化的、非结构化的、动态的还是静态的。
ISDC 基于网络的分析技术、合规就绪功能以及易于部署的特点，可确保其成为 IBM Guardium 的强力后援，进而显著改善企业的数据安全状况管理。
使用 ISDC 做出准确且以上下文为导向的决策，通过可操作的仪表板、OCR 等保护数据。
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九个类别均显示 IBM Security Guardium 具有“显著优势”，使其成为整体领先产品。
IBM 每天监控 130 多个国家或地区的 600 亿起安全事件，时刻保持警惕。
利用精确的敏感数据情报增强现有的安全工具，优先采取有效行动。
在云端或本地上查找和映射之前未知的静态或动态数据。
使用扩展体系结构，无论数据源类型或位置如何，都能支持任何规模的负载。
根据业务环境和风险因素，对敏感数据实施自动控制。
提高数据分类的准确性，尽量减少误报和漏报。
减少在复杂环境中发现和分类数据所需的时间和精力。
IBM Guardium Discover and Classify 提供准实时自动发现、网络映射和敏感数据跟踪功能。再结合 IBM Guardium Data Protection 提供的强大数据监控功能，有助于提高运营效率，显著降低风险，并削减企业成本。
我们计算各个数据库服务器的数量来确定 MVS 的数量，而不考虑该服务器上数据库模式或数据源的数量。
存储库、云或本地的未压缩数据量。
在确定最适合您的安全和隐私措施时，了解您正在使用的数据至关重要。
了解数字技术的兴起如何加大了对强大数据发现和分类的需求，从而更好地保护敏感信息。
借鉴 Guardium 用户的经验，并分享您的数据保护最佳实践。
想要识别影子数据及其在应用程序之间的移动？了解 中的数据安全状况管理 (DSPM) 功能。
监控数据活动，对于存储在任何位置的数据，均可加快合规审计和报告速度。发现数据和数据源并对其进行分类，监控用户活动，以及近似实时应对威胁。
扫描数据，以检测漏洞、威胁和安全薄弱环节，将有助于保障数据的安全。
提供安全可靠的集中式密钥管理，并降低成本和提高运营效率。
在所有状态和各种环境中对不同类型的敏感数据（包括文件、数据库和应用程序）进行加密。应对数据安全和隐私法规要求，并控制云端数据的加密密钥。