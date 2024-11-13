要实现强有力的数据保护，应该从了解敏感数据的存储位置开始。IBM Guardium Discover and Classify (IGDC) 在本地和云端发现已知和未知的敏感数据，无论这些数据是结构化的、非结构化的、动态的还是静态的。

ISDC 基于网络的分析技术、合规就绪功能以及易于部署的特点，可确保其成为 IBM Guardium 的强力后援，进而显著改善企业的数据安全状况管理。