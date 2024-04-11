哪种 Security Guardium Data Encryption 产品适合贵企业？

Guardium® for File and Database Encryption 通过使用集中式密钥管理、特权用户访问控制和详细数据访问审核日志对静态数据进行加密，来满足合规报告要求，同时保护结构化数据库、非结构化文件和云存储服务。

Guardium® for Cloud Key Management 通过对加密密钥进行完整生命周期控制（包括自动化密钥轮换和到期管理），集中管理密钥以降低复杂性和运营成本。自带密钥 (BYOK) 客户密钥控制允许分离、创建、拥有和撤销加密密钥或用于创建加密密钥的租户密钥。

Guardium® for Data Encryption Key Management 集中管理 Guardium 解决方案以及第三方设备、数据库、云服务和应用程序的密钥。对 KMIP（一种用于加密密钥交换的行业标准协议）的支持使企业可以使用一组通用政策来管理密钥。