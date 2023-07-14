大量敏感信息在云端或连接的服务器上在线管理和存储。 加密使用网络安全来防御恶意软件和勒索软件等暴力破解和网络攻击。 数据加密的工作原理是保护云端和计算机系统上传输的数字数据。 有两种数字数据，一种是传输的数据（也称为动态数据），另一种是存储的数字数据（也称为静态数据）。
现代加密算法已取代过时的数据加密标准以保护数据。 这些算法保护信息并推动安全计划，包括完整性、认证和不可抵赖性。 这些算法首先对消息进行认证以验证来源。 接下来， 算法将检查完整性，以验证内容是否未被更改。 最后，不可抵赖性防止发送方否认发送过消息。
有几种不同的加密方法，每种方法都考虑到了不同的安全性和安全性需求。 数据加密主要有两种方法：非对称加密和对称加密。
非对称加密，也称为公钥加密，使用两个单独的非对称加密密钥来加密和解密数据。 我们将这两个密钥称为“公钥”和“私钥”。
常见的非对称加密方法：
对称加密仅使用一个对称密钥来加密明文和解密密文。
常见的对称加密方法：
随着越来越多的组织转向混合和多云环境，人们越来越关注公共云安全以及在不同复杂环境中的数据保护问题。 企业内的数据加密和加密密钥管理有助于保护本地和云上的数据。
云服务提供商 (CSP) 可能要负责云自身的安全，但客户要负责云上内容的安全，特别是数据安全。 组织的敏感数据必须受到保护，同时允许授权用户执行其工作职能。 这种保护不仅仅是加密数据，还应提供强大的加密密钥管理、访问控制和审计日志记录功能。
健全的数据加密和密钥管理解决方案应提供：
采用以数据为中心的安全解决方案和服务，保护企业数据并满足监管合规的要求
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IBM Data Privacy Passports 在数据从其源跨混合多云流动时通过策略来保护敏感数据和维护隐私。
IBM Cryptographic Services 保护敏感数据并保持对敏感数据的完全控制。
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