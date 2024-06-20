零信任模式遵循“永不信任，始终验证”的原则，而不是默认向网络内的所有用户授予信任。这种精细的安全管控方法有助于解决远程工作人员、混合云服务、个人设备以及当今企业网络内的其他元素所带来的网络安全风险。

随着攻击面不断扩大，越来越多的组织开始采用零信任模式来改善其安全状况。根据 TechTarget Enterprise Strategy Group 2024 年发布的一份报告，有超过三分之二的企业表示，他们正在企业内部实施零信任政策。1

不断变化的法律与监管要求也推动了对零信任的采用。例如，美国总统 Joseph Biden 于 2021 年发布行政命令，指示所有美国联邦机构实施零信任架构 (ZTA)。2