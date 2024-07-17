零信任安全解决方案

时刻守护每位用户、每台设备、每次连接的安全
阅读《数据泄露的代价》报告
在绘制有二进制代码的地面上行走的人们
为什么要实施零信任解决方案？

由于企业需要允许多个用户访问公司的资源，尽管这些员工、合作伙伴、客户和消费者的目标和需求不同，但他们都需要某种级别的权限来访问企业信息。因此，企业需要管理的连接和资源繁复无比，用户验证也进而变得非常复杂。

迁移至混合、多云的基础架构意味着您的资源也可能分散在多个 IT 环境中，具有多个端点（包括 IoT 设备），及不同层次的可视化和控制度。您很难明确知晓：是否是正确的用户拥有正确的权限来访问正确的数据。您需要利用上下文信息来帮助自己做出正确的决定。

同样令人担忧的还有普遍存在的恶意行为，例如恶意软件、勒索软件和网络钓鱼；这些恶意行为会让您的网络、数字资产和业务面临风险。根据《IBM 数据泄露成本报告》所示，相关损失成本在过去 3 年中增加了 15%。

安排与 X-Force 的研讨会，讨论报告的调查结果

IBM 零信任安全策略可帮助组织提高网络弹性，控制业务环境断开连接的风险，同时仍然允许用户访问适当的资源。这是一种在正确的时间和条件下应用上下文信息的模式和计划，旨在确保让正确的用户能够安全连接至敏感数据，同时还能保护组织免于遭受网络威胁。该方法有助于创建零信任策略，从而允许保护级别较高的远程工作、混合工作，并为防火墙所依据的标准、本地工作模型提供高安全状态。
阅读“实施零信任策略时，上下文信息至关重要”
让零信任策略发挥作用 利用基于上下文信息的安全策略消除所有限定条件，拓展业务发展空间。
保护您的投资

利用当前已配备的工具且仅增添所需工具，即可节省时间和金钱，最大限度地发挥当前投资的效果。
轻松连接工具

使用和连接所选择的工具，即可轻松实施零信任策略。您可以允许 IT 团队进行远程访问和故障排除。
快速获取帮助

触手可及的专家服务助您更快地具体实施零信任策略。
使用随时可用的集成方案

将您的安全工具、功能和系统与广泛的提供商合作伙伴生态系统集成，可帮助您全面实施零信任整体策略。
零信任安全策略的作用 通过将零信任安全策略应用于以结果为中心的选定计划中，您的业务将能够得到更快、更安全地发展。 减少勒索软件攻击

组织机构正在转型实施零信任策略，以实现安全保护现代化，并防止勒索软件攻击。零信任策略持续对用户身份进行验证，当出现安全漏洞时，可有助于减少数据泄露的情形。

 采用零信任策略保护您的组织免受勒索软件的侵害 保护混合云

要保护企业增长、组织转型以及混合云的所有优势，您需要将零信任网络访问 (ZTNA) 作为着力点，以现代化的思维重新设计企业安全的架构。

 采用零信任安全策略迁移至混合多云架构，确保万无一失 保障混合、远程办公员工的网络安全

企业的安全模型应能确保员工能够在任何位置使用任何设备、任何应用程序办公，同时能够访问任何生态系统中的工具和数据。安全模型应可实时提供各域的上下文信息，完美匹配零信任安全策略。

 利用无处不在的网络安全，让员工随时随地办公
零信任策略解决方案 IBM 带来了一整套基于云的技术、服务和战略合作伙伴关系，在不影响用户体验的前提下提供全面零信任架构。
威胁检测和响应解决方案

借助 IBM Security® QRadar®、IBM Cloud Pak® for Security 以及其他威胁检测和响应解决方案，深入了解威胁和风险，并更迅速地自动做出响应和应对。

 探索 Qradar 深入了解 IBM Cloud Pak for Security
身份和特权访问管理

通过 IBM Security Verify 集中控制员工和用户身份及访问权限管理 (IAM)，利用特权访问管理 (PAM) 解决方案和访问控制降低网络攻击的风险。

 深入了解 IBM Security Verify 探索 PAM 解决方案
终端和数据保护

使用 IBM Security MaaS360® 等 AI 驱动的统一终端管理 (UEM) SaaS 解决方案，管理和保护您的移动办公员工，并跨多种环境（包括远程用户）保护敏感数据。

探索 MaaS360 探索数据安全解决方案
安全服务

IBM 安全服务可提供业内最广泛的咨询服务和全球托管安全服务，致力于通过部署正确的安全性控制，帮助企业量化风险，并确定风险应对的优先级别。

 探索 IBM 网络安全服务 探索量身定制的安全访问服务边缘 (SASE) 解决方案
了解 IBM 如何实施零信任策略
国际商业银行 (Commercial International Bank S.A.E.)

要确保员工、客户和客户投资安全无虞，所涉及的工作非常复杂。因此，如果您负责银行安全工作又敢于面对挑战，那么这个方案对您会大有裨益。

 阅读 CIB 案例研究
Technicians using digital tablet in computer server room
IBM 零信任策略

“零信任不是您可以购买的某种产品或实施的某个项目，它是一种理念和策略。坦率地讲，在 IBM，我们甚至不会把零信任描述成一种安全策略。这是一种以安全方式完成的 IT 战略。”

 阅读 IBM CISO 关于此观点的更多内容
零信任资源
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2024 年 X-Force Threat Intelligence 指数
从全球威胁态势的角度了解您的网络攻击风险
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什么是零信任？
详细了解零信任安全策略、使用零信任模型的重要性及其工作原理。
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2023 年《数据泄露的代价》报告
《2023 年数据泄露成本报告》探讨了相关的财务影响和安全措施，用以帮助企业和机构避免数据泄露，或在发生数据泄露事件时降低相关成本。
In the System Control Room IT Technician Holds and Works on a Laptop, in Background Multiple Displays with Graphics. Facility Works on Artificial Intelligence, Big Data Mining, Neural Network, Surveillance Project.
关于零信任的最新信息
在 Security Intelligence 博客上阅读关于零信任安全方法、威胁和安全漏洞的最新信息。
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2023 年勒索软件权威指南
勒索软件使全球各地的组织相继陷入瘫痪，每年造成的损失高达数十亿美元。了解不同类型的勒索软件，以及保护贵公司的关键步骤。
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网络弹性组织调研报告
这项全球研究调查了企业或机构为提高其整体网络弹性恢复的能力而采取的各种方法。该研究还详细阐述了在面临网络攻击时，网络安全和弹性恢复能力对于最大限度地减少业务中断的重要性，这也构成了企业强大安全防线的一部分。
后续步骤

无论是由安全专家指导还是自己亲自探索，您都可以在这里找到适合企业零信任安全需求的解决方案。我们的安全团队随时准备帮助您在实施零信任策略的过程中迈出下一步。

 通过免费的零信任框架研讨会 (IBM Garage™) 进行探索