由于企业需要允许多个用户访问公司的资源，尽管这些员工、合作伙伴、客户和消费者的目标和需求不同，但他们都需要某种级别的权限来访问企业信息。因此，企业需要管理的连接和资源繁复无比，用户验证也进而变得非常复杂。
迁移至混合、多云的基础架构意味着您的资源也可能分散在多个 IT 环境中，具有多个端点（包括 IoT 设备），及不同层次的可视化和控制度。您很难明确知晓：是否是正确的用户拥有正确的权限来访问正确的数据。您需要利用上下文信息来帮助自己做出正确的决定。
同样令人担忧的还有普遍存在的恶意行为，例如恶意软件、勒索软件和网络钓鱼；这些恶意行为会让您的网络、数字资产和业务面临风险。根据《IBM 数据泄露成本报告》所示，相关损失成本在过去 3 年中增加了 15%。
IBM 零信任安全策略可帮助组织提高网络弹性，控制业务环境断开连接的风险，同时仍然允许用户访问适当的资源。这是一种在正确的时间和条件下应用上下文信息的模式和计划，旨在确保让正确的用户能够安全连接至敏感数据，同时还能保护组织免于遭受网络威胁。该方法有助于创建零信任策略，从而允许保护级别较高的远程工作、混合工作，并为防火墙所依据的标准、本地工作模型提供高安全状态。
利用当前已配备的工具且仅增添所需工具，即可节省时间和金钱，最大限度地发挥当前投资的效果。
使用和连接所选择的工具，即可轻松实施零信任策略。您可以允许 IT 团队进行远程访问和故障排除。
触手可及的专家服务助您更快地具体实施零信任策略。
将您的安全工具、功能和系统与广泛的提供商合作伙伴生态系统集成，可帮助您全面实施零信任整体策略。
组织机构正在转型实施零信任策略，以实现安全保护现代化，并防止勒索软件攻击。零信任策略持续对用户身份进行验证，当出现安全漏洞时，可有助于减少数据泄露的情形。
要保护企业增长、组织转型以及混合云的所有优势，您需要将零信任网络访问 (ZTNA) 作为着力点，以现代化的思维重新设计企业安全的架构。
企业的安全模型应能确保员工能够在任何位置使用任何设备、任何应用程序办公，同时能够访问任何生态系统中的工具和数据。安全模型应可实时提供各域的上下文信息，完美匹配零信任安全策略。
借助 IBM Security® QRadar®、IBM Cloud Pak® for Security 以及其他威胁检测和响应解决方案，深入了解威胁和风险，并更迅速地自动做出响应和应对。
通过 IBM Security Verify 集中控制员工和用户身份及访问权限管理 (IAM)，利用特权访问管理 (PAM) 解决方案和访问控制降低网络攻击的风险。
使用 IBM Security MaaS360® 等 AI 驱动的统一终端管理 (UEM) SaaS 解决方案，管理和保护您的移动办公员工，并跨多种环境（包括远程用户）保护敏感数据。
IBM 安全服务可提供业内最广泛的咨询服务和全球托管安全服务，致力于通过部署正确的安全性控制，帮助企业量化风险，并确定风险应对的优先级别。
要确保员工、客户和客户投资安全无虞，所涉及的工作非常复杂。因此，如果您负责银行安全工作又敢于面对挑战，那么这个方案对您会大有裨益。
“零信任不是您可以购买的某种产品或实施的某个项目，它是一种理念和策略。坦率地讲，在 IBM，我们甚至不会把零信任描述成一种安全策略。这是一种以安全方式完成的 IT 战略。”
无论是由安全专家指导还是自己亲自探索，您都可以在这里找到适合企业零信任安全需求的解决方案。我们的安全团队随时准备帮助您在实施零信任策略的过程中迈出下一步。