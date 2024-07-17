勒索软勒索软件感染会导致业务中断，造成巨大的经济损失，尤其是当恢复正常业务运营的唯一方法是向网络罪犯支付赎金。如何阻止勒索软件中断业务连续性，并在遭遇攻击后快速恢复正常运营？

采用零信任方法，通过主动管理网络安全风险、识别漏洞并将攻击造成的影响降到最低，达到检测和应对勒索软件威胁的目的。