勒索软件防御解决方案

勒索软件攻击不但危险而且能够造成巨大经济损失，贵公司能否有效抵御这类攻击？
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增强勒索软件恢复力及弹性

勒索软勒索软件感染会导致业务中断，造成巨大的经济损失，尤其是当恢复正常业务运营的唯一方法是向网络罪犯支付赎金。如何阻止勒索软件中断业务连续性，并在遭遇攻击后快速恢复正常运营？

采用零信任方法，通过主动管理网络安全风险、识别漏洞并将攻击造成的影响降到最低，达到检测和应对勒索软件威胁的目的。

 借助零信任方法，降低业务中断和勒索软件攻击的风险
为何需要 IBM 来保护您的数据，抵御来自各种危险勒索软件的侵扰？ IBM 借助来自 800TB 的威胁活动数据、超过 1700 万次垃圾邮件和网络钓鱼攻击的信息，以及来自包含 2.7 亿个端点的网络近 100 万个恶意 IP 地址的声誉数据的洞察，从容防范并消除现代勒索软件的威胁。
用于主动勒索软件检测的 AI

通过嵌入式 AI、分析和深度学习提供主动防护，利用机器学习进行更准确的检测，并借助自动化和分析加快响应速度。

 了解有关采用 AI 安全解决方案的更多信息
业务更快恢复正常

自动创建关键数据的不可篡改备份和隔离副本，以帮助您的公司最大限度地减少停机时间并加快遭到攻击后的恢复速度。

 了解更多有关预防和应对网络攻击的信息
开放式安全生态系统

接入基于云的威胁情报平台 X-Force Exchange，75 万活跃用户会在其中与伙伴们协同制定响应计划，并增强数据保护解决方案。

 了解更多有关 IBM Security X-Force 的信息
保护您的数据免受危险的勒索软件威胁 为了防御勒索软件，请遵循以下三个重要步骤：检测、响应、恢复。IBM® Security 产品和专家可以帮助您检查数据安全深度分析的结果，集成安全工具以深入洞察威胁，并为您的团队准备应对策略。
检测并应对威胁

借助智能的安全分析，获得应对最严重威胁所需的切实可行的实时洞察情报，从而加快意外事件分析、缓解和补救措施的执行速度。

 探索 IBM Security® qRadar® 套件
备份和恢复

借助闪存存储解决方案，避免由恶意软件或勒索软件攻击造成的数据损坏，帮助防止数据丢失，提高业务连续性，并降低基础架构成本。

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事件响应

我们的防御安全服务包括基于订阅的事件预防、检测和应急响应计划，有助于在发生重大损害之前检测、响应并遏制相关事件。

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端点安全

大多数勒索软件感染都是从网络钓鱼电子邮件开始的，该邮件会诱骗用户在已连接的端点上启动勒索软件。远程办公和端点互连的增加只会加剧这种端点安全挑战。安全团队需要一种由 AI 驱动的现代化端点检测和响应 (EDR) 工具，可以主动阻止和隔离所有端点（远程和本地）的恶意软件和勒索软件威胁。

 探索 IBM Security® QRadar® EDR
勒索软件防御服务 在网络安全咨询、云端和托管安全服务方面的全球行业领导者的帮助下，推动业务转型并有效管控风险。 X-Force 安全服务

我们的团队由黑客、响应者、研究人员和情报分析人员组成，聚焦于网络威胁并提供各种进攻型和防御型产品和服务，帮助您预防、响应相关事件并从中恢复，从而在安全策略中构建真正永续的网络安全。

 探索 IBM Security® X-Force® 服务 风险管理服务

将安全风险管理集成到整体业务策略中，让高管可以通过财务指标量化相关安全风险，从而做出更明智的决策。

 探索风险管理服务 零信任采纳服务

零信任方法旨在确保每位用户、每台设备和每次连接均获得安全保障，认真抵御每一次攻击。通过制定多部门一体化零信任策略，推动企业加快采纳相关方法。

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成功案例
Aerial view of cargo ship, cargo container in warehouse harbor at thailand .
阻止恶意软件和勒索软件攻击

了解某家国际运输公司如何使用 IBM® Security QRadar EDR（前身为 ReaQta）在网络连接受限的船舶上部署自动化端点安全措施。

 阅读成功案例
勒索软件防御资源
Man Working in Home Office
什么是勒索软件？
增进对勒索软件攻击的理解，了解此类软件如何“劫持”您的数据。
Cyber Attack team are working concentrated in her home office
了解如何预防和应对网络攻击
探索预防和应对网络攻击的强大策略，并了解如何减少安全危机的影响。
Flat Illustration of gradient color dots forming a abstract map
阅读《数据泄露的代价》报告
了解如何降低风险，并获取不同国家或地区及行业数据泄漏的基准成本信息。
Focused male IT technician using laptop in dark server room
2023 年勒索软件权威指南
勒索软件使全球各地的组织相继陷入瘫痪，每年造成的损失高达数十亿美元。了解不同类型的勒索软件，以及保护贵公司的关键步骤。
Aerial view of earth lights at night and part of the ocean
IBM X-Force Threat Intelligence 指数
勒索软件是黑客使用恶意软件劫持敏感数据，对事主实施勒索的手段。据 X-Force Threat Intelligence 报告显示，勒索软件已成为最主要的威胁，占据网络攻击总数的 21%。
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网络安全改善之路
当今结构复杂的组织有很多接入点会面临网络威胁。了解如何预防、检测并应对企业运营过程中所遭遇的任何网络事件。
为贵公司寻找合适的解决方案

无论是接受安全专家指导还是自行探索，您都可以在这里找到防御勒索软件的合适安全解决方案。
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