最早的勒索软件攻击只是要求通过支付赎金换取重新访问受影响数据或使用受感染设备所需的加密密钥。通过定期或连续进行数据备份，组织可以限制此类勒索软件攻击的成本，且通常可以避免支付赎金的情况。

近年来，勒索软件攻击已经演变为包括双重勒索和三重勒索诡计，让受害者面临的风险大幅增加。即使对于严格维护数据备份或支付初始赎金要求的受害者也是如此。

双重勒索攻击增加了受害者面临数据被窃取并将其泄露到网上的威胁。三重勒索攻击会增加使用被盗数据攻击受害者的客户或商业伙伴的威胁。