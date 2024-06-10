短信钓鱼攻击与其他类型的网络钓鱼攻击类似，诈骗者使用虚假消息和恶意链接来欺骗人们，从而泄露他们的手机、银行帐户或个人数据。主要区别在于媒介。在短信钓鱼攻击中，诈骗者使用 SMS 或消息应用程序而不是电子邮件或电话来进行网络犯罪。

诈骗者会因各种原因而选择短信钓鱼而不是其他类型的网络钓鱼攻击。研究表明，人们更可能会点击文本消息中的链接。Klaviyo 报告称，短信点击率徘徊在 8.9% 与 14.5% 之间。2相比之下，根据 Constant Contact 的数据，电子邮件的平均点击率则为 2%。3

此外，诈骗者可能会使用一次性手机欺诈电话号码或利用软件并通过电子邮件发送短信等计策来掩盖短信钓鱼消息的来源。

此外，要发现手机上的危险链接也越发困难。在计算机上，用户可将鼠标悬停在某一链接上以查看它指向的位置。在智能手机上，用户则无此选项。同时，人们还习惯于银行和各个品牌会通过短信联系他们，以及接收短信中的简短 URL。



2020 年，联邦通信委员会 (FCC) 要求各大电信公司采用 STIR/SHAKEN 协议。STIR/SHAKEN 会对电话通话进行身份验证，而这也是某些手机如今在遇到可疑号码来电时显示“可能是诈骗电话”或“可能是骚扰电话”消息的原因。

但是，尽管采用此规则更易发现诈骗电话，但它对短信的影响却不同，从而导致很多诈骗者将注意力转向短信钓鱼攻击。