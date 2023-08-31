Log4j 漏洞（也称为“Log4Shell”）被视为是有史以来最具灾难性的软件缺陷之一。Apache 于 2021 年 12 月修补了该漏洞，但它仍然是安全团队关注的问题。事实上，它仍然是最容易遭到利用的安全漏洞之一。

Log4Shell 之所以持续存在，是因为它影响的 Apache Log4j 2 软件包是全球使用最广泛的日志记录库之一。据 美国国土安全部称，查找和修复 Log4Shell 的每个实例预计需要十年时间。

与此同时，安全团队可以采取一些措施，加快在其网络中缓解和修复 Log4Shell 漏洞的进程。