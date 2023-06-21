什么是同态加密？

完全同态加密 (FHE) 是一项创新技术，无需解密即可解锁非信任域上数据的价值，从而帮助您实现零信任。

当今的业务数据会存储在混合多云环境中，从而面临各种安全与隐私风险。虽然加密可提供保护，但通常须首先解密敏感数据才能对其进行访问，以便执行计算操作和业务关键型操作。

如此一来，便会对隐私与机密性控制措施的潜在泄露打开大门。到目前为止，这些漏洞一直都是在云端以及与第三方开展业务而需付出的代价。

借助全同态加密，您便可更好地实现零信任，因为这些数据始终会处于加密状态，且即便在云端的不可信域上也可共享这些数据，而进行此计算的人员却依旧无法读取。

简而言之，现在，内外部各方均可运行高价值的分析和数据处理任务，而无需公开相关数据。
同态加密的优点
获得富有价值的洞察成果

允许各业务线和第三方对加密数据进行大数据分析，同时保持隐私与合规控制措施，从而产生可衡量的经济效益。
在混合云中自信地开展协作

在公有云和私有云以及第三方环境中处理加密数据，同时维持机密性控制措施。
启用 AI、分析和机器学习 (ML)

使用 AI 和 ML 对加密数据进行计算，而不暴露敏感信息。
同态加密用例

金融服务领域的加密预测分析

虽然 ML 有助于为从金融交易欺诈到投资成果的各种情况创建预测模型，但相关法规和政策却常会阻止组织共享和挖掘敏感数据。FHE 支持使用 ML 模型来计算加密数据，而不暴露此信息。

医疗保健与生命科学领域的隐私保护

虽然云在承载大型临床试验的工作负载方面非常高效，但隐私风险和医疗保健法规却常致使医院无法顺利过渡到云端。FHE 可提高数据共享协议的接受度、增加临床研究的样本量，并加快围绕真实数据的学习。

零售与消费者服务领域的加密搜索

技术可大规模监控消费者如何搜索和访问信息，但隐私权却致使组织难以通过这些数据来获利。FHE 可在隐藏用户查询并保护个人隐私权的同时，深入了解消费者行为。
