当今的业务数据会存储在混合多云环境中，从而面临各种安全与隐私风险。虽然加密可提供保护，但通常须首先解密敏感数据才能对其进行访问，以便执行计算操作和业务关键型操作。



如此一来，便会对隐私与机密性控制措施的潜在泄露打开大门。到目前为止，这些漏洞一直都是在云端以及与第三方开展业务而需付出的代价。

借助全同态加密，您便可更好地实现零信任，因为这些数据始终会处于加密状态，且即便在云端的不可信域上也可共享这些数据，而进行此计算的人员却依旧无法读取。



简而言之，现在，内外部各方均可运行高价值的分析和数据处理任务，而无需公开相关数据。