完全同态加密 (FHE) 是一项创新技术，无需解密即可解锁非信任域上数据的价值，从而帮助您实现零信任。
当今的业务数据会存储在混合多云环境中，从而面临各种安全与隐私风险。虽然加密可提供保护，但通常须首先解密敏感数据才能对其进行访问，以便执行计算操作和业务关键型操作。
如此一来，便会对隐私与机密性控制措施的潜在泄露打开大门。到目前为止，这些漏洞一直都是在云端以及与第三方开展业务而需付出的代价。
借助全同态加密，您便可更好地实现零信任，因为这些数据始终会处于加密状态，且即便在云端的不可信域上也可共享这些数据，而进行此计算的人员却依旧无法读取。
简而言之，现在，内外部各方均可运行高价值的分析和数据处理任务，而无需公开相关数据。
虽然 ML 有助于为从金融交易欺诈到投资成果的各种情况创建预测模型，但相关法规和政策却常会阻止组织共享和挖掘敏感数据。FHE 支持使用 ML 模型来计算加密数据，而不暴露此信息。
虽然云在承载大型临床试验的工作负载方面非常高效，但隐私风险和医疗保健法规却常致使医院无法顺利过渡到云端。FHE 可提高数据共享协议的接受度、增加临床研究的样本量，并加快围绕真实数据的学习。
技术可大规模监控消费者如何搜索和访问信息，但隐私权却致使组织难以通过这些数据来获利。FHE 可在隐藏用户查询并保护个人隐私权的同时，深入了解消费者行为。
IBM 网络安全服务提供咨询、集成和托管安全服务以及进攻和防御功能。我们将全球专家团队、专有技术及合作伙伴技术相结合，共创量身定制的安全计划来管理风险。