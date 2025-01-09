威胁情报不仅仅是原始的威胁信息。它是经过关联和分析的威胁信息，可让安全专业人员深入了解其组织面临的潜在威胁，包括如何阻止这些威胁。

更具体地说，威胁情报有三个关键特征，使其有别于原始威胁信息：

详细且情境化：威胁情报不仅涵盖组织面临的潜在威胁。它还涵盖攻击背后的威胁参与者、他们使用的战术、技术和程序 (TTP) 以及可能表明网络攻击成功的入侵指标 (IoC)。

根据 IBM 的数据泄露成本报告，数据泄露给受害组织带来的损失平均为 488 万美元。检测和升级成本在其中占比最大，为 163 万美元。

威胁情报程序为安全专业人员提供信息，帮助他们更早地检测攻击，并彻底阻止某些攻击的发生。这些更快、更有效的响应可以降低检测成本，并显著限制成功入侵的影响。