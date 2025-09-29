发布日期： 2023 年 12 月 18 日
撰稿人： Teaganne Finn、Amanda Downie
蓝队是指内部 IT 安全团队，负责抵御包括红队在内的网络攻击者，这些攻击者会对组织造成威胁，并提升组织的安全状况。
蓝队的任务是通过对业务目标的深刻理解和不断改进组织的安全措施，始终确保组织资产的安全。
蓝队的目标包括：
1. 通过数字足迹分析和风险情报分析，确定并减少漏洞和潜在的安全事件。
2. 进行定期安全审计，如 DNS（域名服务器）、事件响应和恢复。
3. 对所有员工进行有关潜在网络威胁的培训和教育。
用足球队来比喻蓝队的工作方式最恰当不过了。蓝队由组织的网络安全专业人员组成，是组织抵御所有潜在威胁（如网络钓鱼攻击和可疑活动）的防线。蓝队工作（或称防线）的第一步是了解组织的安全策略，收集必要的数据，以制定针对实际攻击的防御计划。
在制定防御计划之前，蓝队将收集有关哪些区域需要保护的所有信息，并进行风险评估。在测试期间，蓝队将确定关键资产并记录每个资产的重要性，同时进行 DNS 审计并采集网络流量样本。一经确定了这些资产，就可以进行风险评估，以确定每项资产面临的威胁，以及哪些地方可能存在明显的缺陷或配置问题。这就好比在足球队里，教练和球员们会讨论过去的比赛，哪些比赛踢得好，哪些比赛踢得不好。
评估完成后，蓝队将采取安全措施，如进一步对员工进行安全程序培训，加强口令规则；在足球比赛中，这就是创造新的战术，测试其效果如何。在制定防御计划后，蓝队的职责是安装监控工具，以检测入侵迹象、调查警报和应对异常活动。
蓝队将利用一系列不同的应对措施和威胁情报，开始了解如何保护网络免受攻击，并加强整体安全状况。
蓝队成员需要不断寻找潜在的漏洞，并针对新出现的威胁测试现有的安全措施。以下是蓝队成员应拥有的一些技能和工具。
蓝队成员应基本了解网络安全的一些概念，如防火墙、网络钓鱼、安全网络架构、漏洞评估和威胁建模。
蓝队成员应该对操作系统有深入的了解，例如 Linux、Windows 和 macOS。
重要的是，要随时准备好应对可能发生的事件。蓝队成员应具备制定和执行事件响应计划的技能。
熟练使用安全工具，例如防火墙和入侵检测系统/预防系统 (IDS/IPS)，以及防病毒软件和 SIEM 系统。SIEM 系统执行实时数据搜索以采集网络活动。此外，能够安装和配置端点安全软件。
蓝队的建立是为了专注于高级别威胁，在检测和响应技术方面必须做到万无一失。
现在，您已经建立了一支强大的蓝队，并对组织的防御系统进行了审计，是时候付诸行动了。这就是红队或进攻型安全团队介入测试网络安全的时候了。红队演习可定义为由独立道德黑客组成的安全专业人员小组，旨在评估组织的系统安全。
红队模拟真实攻击者针对组织自身系统的策略、技术和程序 (TTP)，作为评估安全风险的一种方式。通过执行渗透测试，组织可以更好地了解其人员和流程在黑客对组织资产发起攻击时的防御能力。红队成员还可能在模拟攻击中部署恶意软件，以测试蓝队的安全防御，或利用社会工程学来操纵蓝队成员共享信息。
红队的主要目标是让测试人员在蓝队毫无察觉的情况下绕过他们的防御。红队和蓝队具有共生关系，因为两者都为同一目标而努力，但采用两种完全不同的方法。当两者一起工作时，通常被称为紫队。随着改进安全的新技术不断涌现，蓝队的工作就是随时了解情况，并与红队分享任何新信息。
一旦两个团队都完成了红/蓝队练习和测试，下一步就是报告他们的发现。他们共同制定计划并实施必要的安全控制措施来保护组织。
蓝队测试为企业的威胁检测提供了巨大的价值，建立一支具备必要技能的蓝队非常重要，这支蓝队可以构建和执行具有卓越响应能力的安全系统。
