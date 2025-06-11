什么是行为生物特征？

欺诈者和网络犯罪分子日益以合法用户为目标，利用恶意软件、钓鱼攻击和 社交工程骗局窃取凭证并劫持其账户用于恶意目的。根据 IBM 《数据泄露成本报告》，被盗或遭泄露的凭证是数据泄露事件中最常见的攻击途径，占 泄露事件的 16%。

行为生物特征认证方法能为身份安全和欺诈检测系统提供额外安全层，其安全性超越密码或安全密钥等传统认证措施。

黑客可窃取密码和 USB 密钥以控制用户账户。然而，要突破行为生物特征认证系统，他们必须模仿用户的行为模式——这使得隐藏可疑活动变得困难得多。