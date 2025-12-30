什么是自适应 MFA？

截至目前，我们大多数人都曾体验过多重身份验证 (MFA)。MFA 要求您使用其他身份验证方法证明自己的身份，以便为您的帐户增设额外的安全防护要求。与单点登录 (SSO) 和双重身份验证 (2FA) 一样，MFA 属于身份和访问管理 (IAM) 的身份验证环节。与仅依赖密码的传统方法不同，您通常需要两个或多个因素才能登录。这些因素可分为三大类别：

您掌握的信息，如密码或安全问题的答案。



您拥有的物品，如智能手机、安全令牌或实体钥匙（USB 驱动器中的 Yubi 密钥）。



您的生物特征 —— 具体指的是指纹或面部扫描信息的生物识别数据。

例如，系统可能会要求您输入密码（即“您掌握的信息”），然后向您的手机（即“您拥有的物品”）发送短信验证码，或者扫描您的指纹（即“您的生物特征”）。通过整合这些因素，MFA 就能提高未授权用户访问账户的难度，即使您的密码已遭泄露。现在，将这种方法与一套系统（即仅在感知到更高安全风险时才应用额外安全措施的系统）相结合，您就掌握了自适应 MFA 的精髓。

您可以将自适应 MFA 视为传统 MFA 的进阶升级版。这一防护措施由 Abhijit Kumar Nag 和 Dipankar Dasgupta 发明，比传统 MFA 更进一步。它采用来自用户日常模式的背景信息，评估与特定登录尝试相关的风险级别。如果特定用户登录尝试的风险级别高于预定阈值，则将视为触发事件。

自适应 MFA 允许系统管理员根据多个因素（包括用户角色和企业资产）对触发条件进行排序。沿用上文所举的例子，当您从咖啡馆登录企业仪表板时。如果您以前从未去过这家咖啡馆，系统可能会将其视为触发事件。不过，如果您经常在同一时段前往咖啡馆，系统很可能不会将其视为触发事件。或者，如果有人次日在地球另一端使用您的凭据在异常时间尝试访问企业仪表板，系统几乎必然会发出警告。这一演示展示了自适应 MFA 的真谛：了解特定用户的行为模式，仅在出现可疑或异常情况时才采取额外措施以保障安全。下一节，我们将探讨传统 MFA 功能及其与自适应 MFA 的区别。