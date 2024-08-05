加密是将可读明文转换为不可读密文的过程，用于向未经授权的用户屏蔽敏感信息。根据 IBM 数据泄露成本报告，使用加密技术的组织可以将数据泄露的财务影响减少达 24 万美元以上。

人们在电脑、手机和 IoT 设备上所做的几乎所有事情都依赖加密来保护数据和通信的安全。 它可以保护静态、传输中和处理中的数据，因此几乎对每个组织的网络安全 态势都至关重要。

对称加密，也称为对称密钥加密或密钥加密，是与非对称加密一起的两种主要加密方法之一。对称加密通过创建一个共享密钥来加密和解密敏感数据。对称加密的主要优点是，它在保护数据安全方面通常简单高效。

然而，对称加密通常被认为不如非对称加密安全，这主要是因为对称加密依赖于安全的密钥交换和细致的密钥管理。任何截获或获得对称密钥的人都可以访问数据。

因此，企业和通讯应用程序越来越依赖混合加密方法，即使用非对称加密进行安全密钥分发，使用对称加密进行后续数据交换。

此外，随着人工智能 (AI) 和量子计算的进步有可能使传统加密方法失效，许多组织都在依赖集成加密解决方案来保护敏感数据。