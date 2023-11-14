椭圆曲线加密 (ECC) 被认为是下一代的主要焦点之一，是一种基于椭圆曲线理论的公钥加密技术，可以创建更快、更小、更高效的加密密钥。

传统的非对称密码系统虽然安全，但难以扩展。它们需要大量资源，并且在应用于大量数据时会变得非常缓慢。此外，尝试提高公钥密码系统的安全性以逃避日益强大的攻击将需要增加公钥和私钥的位长，这将大大减慢加密和解密过程。

第一代公钥密码系统建立在乘法和因式分解的数学函数之上，其中公钥和私钥揭示了加密明文和解密密文所需的特定数学函数。这些密钥是通过质数相乘得到的。ECC 使用椭圆曲线（可以在图表上表示为曲线的方程）根据折线图上的不同点生成公钥和私钥。

在我们越来越依赖计算能力较低的设备（例如手机）的世界中，ECC 提供了一种基于椭圆曲线晦涩数学的优雅解决方案，可以生成更难以破解的更小密钥。

ECC 相对于以前的公钥密码系统的优势是无可争议的，并且它已经被美国政府、比特币和 Apple 的 iMessage 服务所采用。虽然 RSA 等第一代系统对于大多数设置仍然有效，但 ECC 有望成为在线隐私和安全的新标准，尤其是在量子计算的巨大潜力浮出水面的情况下。

虽然量子计算机仍处于起步阶段，具有难以构建、编程和维护的特征，但计算能力的潜在增长将使所有已知的公钥加密系统变得不再安全，因为理论上量子计算机可以比经典计算机更快地实现强力攻击。