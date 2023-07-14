数据加密 是指使用算法将标准文本字符转换为不可读格式的过程。 简而言之，该过程使用加密密钥对数据进行加密，只有经过授权的用户才能读取数据。 端到端加密也是相同的过程。 但是，它的保护性更强，因为它可以保护一个端点到另一个端点的通信。
在许多消息传递服务中，第三方会存储仅在传输过程中加密的数据。 这种服务器端加密方法只能保护未经授权的查看者的数据。 但这种方法会使得发件人也可以查看该信息，这不适用于整个过程都需要保护数据隐私的传输过程。
在端到端的加密中，加密数据只能由具有解密密钥的人查看。 换句话说，E2EE 可以防止非预期用户（包括第三方）读取或修改数据，而只有预期的读者具有这种访问权限和能力。
E2EE 尤其适用于用户最关注隐私的时侯。 隐私包括敏感的话题，如业务文档、财务资料、法律诉讼、医疗条件或私人谈话。 因此，未能保护隐私数据可能会对企业业务及其客户利益造成损害。
端到端加密有助于保护数据免受网络攻击。 例如，2020 年，全球数据泄露的平均成本为 386 万美元，美国为 864 万美元。. 这些成本包括发现和应对违反行为、停机和收入损失的成本，以及对企业及其品牌的长期声誉损害。 如果 PII 遭到破坏，可能会导致失去客户信任、受到监管罚款甚至法律诉讼。
端到端加密提供的不仅仅是发送加密消息。 它还可以允许控制授权用户访问存储的数据。 集中的特权用户策略管理系统粒度控件可以控制谁能够访问什么信息。 再加上遵守密钥管理互操作性协议 (KMIP) 的集中式密钥管理系统，企业可以在各个级别加密和保护数据。
Signal 等消息应用程序和 TETRA 等数字集群移动无线电标准使用端到端加密来保护用户之间的对话。 电子邮件系统也可以用于 E2EE，但它需要 Pretty Good Privacy (PGP) 加密配置。 用户还可以使用 ProtonMail 和 Tutanota 等内置 PGP 的服务。
1Password、BitWarden、Dashlane 和 LastPass 等密码管理器使用 E2EE 来保护用户的密码。 但是，在这种情况下，用户位于两端，并且是唯一拥有密钥的人。
存储设备通常提供静态 E2EE。 然而，服务提供商也可以在云存储设置中提供 E2EE，保护用户数据不受任何人（包括云服务提供商）的影响。
端到端加密始于加密系统，这是一种通过将信息转换为密文的不可读格式来保护信息的方法。 只有拥有密钥的用户才能将消息解密或解密为明文。 使用 E2EE，发送者或创建者对数据进行加密，只有指定的接收者或阅读者才能对其进行解密。
非对称加密或公钥加密使用两个单独的加密密钥对数据进行加密和解密。 公钥用于加密消息并将其发送给公钥的所有者。 然后，只能使用相应的私钥（也称为解密密钥）对消息进行解密。 例如，传输层安全 (TLS) 加密协议可防止第三方拦截传输中的消息。
在密码管理和地面集群无线电 (TETRA) 中，用户既是加密者又是解密者。 例如，使用 TETRA 端到端加密，接收方使用密钥管理中心 (KMC) 或密钥管理设施 (KMF) 生成加密密钥。 然后，他们检索加密数据进行解密。
对称加密是种加密类型，其中仅使用一个密文对称密钥来加密纯文本和解密密文。
E2EE 仅加密端点之间的数据。 这一事实意味着端点本身容易受到攻击。 因此，企业实施端点安全以保护传输中的数据。
黑客可以在两个端点之间窃听和拦截消息。 他们可以冒充预期的接收者，交换解密密钥并将消息转发给实际接收者而不会被发现。
无论公司是否有意在其加密系统中设置后门，网络攻击者都可以引入并使用后门破坏密钥协商或绕过加密。
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