在许多消息传递服务中，第三方会存储仅在传输过程中加密的数据。 这种服务器端加密方法只能保护未经授权的查看者的数据。 但这种方法会使得发件人也可以查看该信息，这不适用于整个过程都需要保护数据隐私的传输过程。

在端到端的加密中，加密数据只能由具有解密密钥的人查看。 换句话说，E2EE 可以防止非预期用户（包括第三方）读取或修改数据，而只有预期的读者具有这种访问权限和能力。

