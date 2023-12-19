如今，组织面临着越来越多的跨行业和跨辖区的合规性法规。这些合规性法规通常是针对特定行业的复杂法规，如医疗保健行业的 HIPAA，也可能是针对特定地区，如欧盟的 GDPR。

不遵守这些法律要求往往会带来巨额罚款和法律纠纷。例如，2023 年 5 月，爱尔兰数据保护机构对总部位于美国加利福尼亚州的 Meta 公司处以 13 亿美元的罚款，原因是该公司违反了 GDPR 规定。

此外，消费者对合规问题和网络安全的态度正在发生变化。在 McKinsey 最近的一项研究中，85% 的受访者表示在购买之前了解公司的数据隐私政策非常重要。企业开始认识到，合规不仅是做生意的代价，甚至可能对企业有利。

尽管如此，要符合合规要求仍是一项挑战。许多组织的全球化程度越来越高，在全球设有多个办事处，员工和客户遍布多个地区，所有地区都有不同的监管要求。这些组织可能会发现很难在合规要求方面保持领先，特别是随着新技术的出现，法律法规不断变化。每当组织增加一项新的业务计划或数据处理方法时，都有可能增加合规的复杂性。

合规管理系统 (CMS) 可帮助企业面对复杂的监管环境并保持合规。它可以近乎实时且更轻松地自动检查不合规领域，并响应不断变化的法规和法律要求。

有效的 CMS 还能让企业在不同地区实现合规工作的标准化，并定制其方法，以符合特定行业的法规和标准。更广泛地说，CMS 还有助于执行道德标准，建立合规文化和企业问责制。