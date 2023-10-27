网络安全旨在保护个人和组织的系统、应用程序、计算设备、敏感数据和金融资产免受计算机病毒、复杂且代价高昂的 勒索软件 攻击等。

网络攻击能够扰乱企业经营，损害企业利益，甚至让企业瘫痪，而且受害者付出的代价还在不断上升。例如，根据 IBM 2023 年数据泄露成本报告，

2023 年数据泄露的平均成本为 445 万美元，比过去几年增长了 15%；





2023 年与勒索软件相关的数据泄露平均成本甚至更高，达到 513 万美元。这个数字不包括赎金支付的费用平均额外增加 1,542,333 美元比上一年增长 89%。

据估计，到 2025 年，网络犯罪每年可能给世界经济造成 10.5 万亿美元的损失（链接位于 ibm.com 之外）。1

过去几年不断扩展的信息技术（IT）趋势包括

云计算采用率上升，

网络复杂度，

远程工作和在家工作，

自带设备 (BYOD) 计划

以及从门铃到汽车再到装配线等各种设备和传感器的连接设备和传感器。

所有这些趋势创造了巨大的商业优势和人类进步但也为网络罪犯提供了成倍增加的攻击机会。

也许并不奇怪，最近的一项研究发现，全球网络安全人员缺口（现有网络安全人员与需要填补的网络安全职位之间的缺口）为 340 万人。2资源紧张的安全团队正在专注于开发全面的网络安全策略，利用先进的分析、人工智能和自动化来更有效地应对网络威胁，最大限度地减少网络攻击发生时造成的影响。