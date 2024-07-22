数据可以为世界经济提供动力。网络罪犯深知此类数据的价值，意在窃取敏感信息的网络攻击（或者在勒索软件的情况下，将数据作为人质）已经变得越来越普遍，极具破坏性且代价高昂。根据 IBM 的《2021 年数据泄露成本报告》，2020-2021 年数据泄露的平均总成本已创下新高，达到 424 万美元。



数据泄露会在多各方面为受害者造成损失。意外停机时间会导致业务损失。当客户的敏感信息被泄露时，公司往往会失去客户，并遭受重大、有时甚至无法弥补的声誉损害。窃取知识产权会损害公司的盈利能力，并削弱其竞争优势。



数据泄露受害者还可能面临监管罚款或法律处分。《通用数据保护条例》(GDPR) 等政府法规和《健康保险流通和责任法案》(HIPAA) 等行业法规均要求公司保护其客户的敏感信息，否则可能会导致巨额罚款。因为 2017 年的数据泄露事件，Equifax 同意向联邦贸易委员会 (FTC)、消费者金融保护局 (CFPB) 和全美 50 个州支付至少 5.75 亿美元的罚款；2021 年 10 月，英国航空公司因 2018 年数据泄露相关的 GDPR 违规事件被罚款 2600 万美元。



毫不意外，企业在信息安全技术和人才方面的投资比以往任何时候都要多。Gartner 估计，2021 年信息安全与风险管理技术和服务方面的支出总额为 1504 亿美元，比 2020 年增长 12.4%。监督信息安全工作的首席信息安全官 (CISO) 已成为企业高级管理层的固定成员。而且，对持有高级信息安全认证的信息安全分析师的需求正在上升，例如 (ISC)² 的认证信息系统安全专业人员 (CISSP) 认证。美国劳工统计局预计，截至 2030 年，获得这类认证的分析师就业人数将增长 33％。