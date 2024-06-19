托管检测和响应 (MDR) 是一种网络安全服务，它可将先进技术与人类专业知识相结合，以提供全面的威胁检测、威胁搜寻与威胁响应功能。

它涉及对组织的网络、端点和云环境的持续监控，以快速识别和减轻潜在威胁。MDR 超越了传统的安全措施，它可以检测正在进行的攻击并防止其再次发生，从而增强组织的整体安全状况 。

MDR 的 主要优势之一是，它可以全天候访问由 经验丰富的 安全专业人员组成的安全运营中心 (SOC)。这些专家利用 他们的知识和高级威胁情报来更有效地识别和遏制 最新威胁， 从而执行威胁搜寻、 威胁监控 和事件响应 。这种人为因素至关重要，因为它可以进行细致入微的分析和快速决策，从而应对复杂的 安全事件。

MDR 服务对于缺乏内部资源或专业知识来管理端点检测和响应 (EDR) 等复杂安全工具的组织有益。通过将这些功能外包给 MDR 服务提供商，组织可以确保提供强大的保护，而无需额外配备代价高昂的人员，并能够有效地管理安全工作负载。

由研究人员和工程师组成的 MDR 提供商安全团队会持续监控网络、分析事件并响应安全案例，因而实际成为了该组织自身安全平台的外延。

MDR 的主动性还可以帮助组织随着时间的推移改进其安全运营。通过分析过去的事件，并使用 先进的威胁情报，MDR 服务可通过解决根本原因来帮助防止相同类型的攻击再次发生。这种持续改进周期增强了即时威胁响应能力并 加强了 威胁管理 和长期安全策略。

MDR 可为现代网络安全挑战提供可扩展且有效的解决方案。通过结合全天候监控、专家分析以及先进的威胁检测和响应技术，MDR 可帮助组织降低风险、阻止攻击并提高整体安全运营的有效性。这种全面的方法可确保组织能够领先于不断变化的威胁，并保持对网络攻击的强大防御。