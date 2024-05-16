增强 XaaS 时代的数据安全性和合规性

企业领导者需要注意混合云支持的重要性，同时承认现代企业往往需要混合云和内部部署环境来支持其数据存储和应用的现实。事实上，不同的工作负载对高效运行有不同的需求。

这意味着，无论是在企业内部、公共云、私有云还是在边缘，您都无法将所有工作负载集中在一处。其中一个例子是我们与 CrushBank 的合作。该机构使用 watsonx 通过为其 IT 员工提供改进的信息来简化 AI 的桌面操作。这提高了生产率，并最终改善了客户体验。定制化的混合云战略可以管理安全性、数据延迟和性能，让您的员工能够从 IT 事务中解放出来，专注于自身业务。

这一切都要从构建混合云 XaaS 环境开始，通过提高数据保护能力来支持应用数据的隐私和安全，而无需修改应用程序本身。在 IBM，安全性和合规性是我们一切工作的核心。

我们最近扩展了 IBM Cloud Security and Compliance Center，这是一套现代化的云安全和合规解决方案，旨在帮助企业在混合、多云环境和工作负载中降低风险并保护数据。在这个 XaaS 时代，数据是数字化转型的命脉，投资强大的数据保护对于成功至关重要。