增强 XaaS 时代的数据安全性和合规性

IDC 最近的一项研究发现， 85% 的受访 CEO 将数字能力视为对加快收入增长至关重要的战略差异因素。然而，IT 决策者仍然关注与数字基础架构相关的风险及其可能对业务成果的影响，其中数据泄露和安全问题是最大的威胁。
随着 XaaS 消费模式的快速增长，以及 AI 和数据的集成成为每个商业计划的重中之重，我们相信保护数据安全是成功的关键。它还可以帮助客户简化数据合规性要求，为组织的 AI 和数据密集型工作负载提供动力。
数据是所有 AI 应用程序的核心。访问和处理必要数据的能力可以使 AI 模型产生最佳结果。IBM 始终致力于与合作伙伴和客户积极合作，推出一套称为可部署架构的自动化蓝图。
这些蓝图旨在简化客户的部署流程。我们的目标是让企业毫不费力地选择和部署其云工作负载，使其符合预设的、可审查的安全要求，并帮助实现 AI 和 XaaS 的无缝集成。我们去年所取得的成就进一步体现了这种对 AI 和 XaaS 融合的承诺。该平台旨在帮助企业有效地训练、验证、微调和部署 AI 模型，同时扩展工作负载并构建负责任的数据和 AI 工作流。
企业领导者需要注意混合云支持的重要性，同时承认现代企业往往需要混合云和内部部署环境来支持其数据存储和应用的现实。事实上，不同的工作负载对高效运行有不同的需求。
这意味着，无论是在企业内部、公共云、私有云还是在边缘，您都无法将所有工作负载集中在一处。其中一个例子是我们与 CrushBank 的合作。该机构使用 watsonx 通过为其 IT 员工提供改进的信息来简化 AI 的桌面操作。这提高了生产率，并最终改善了客户体验。定制化的混合云战略可以管理安全性、数据延迟和性能，让您的员工能够从 IT 事务中解放出来，专注于自身业务。
这一切都要从构建混合云 XaaS 环境开始，通过提高数据保护能力来支持应用数据的隐私和安全，而无需修改应用程序本身。在 IBM，安全性和合规性是我们一切工作的核心。
我们最近扩展了 IBM Cloud Security and Compliance Center，这是一套现代化的云安全和合规解决方案，旨在帮助企业在混合、多云环境和工作负载中降低风险并保护数据。在这个 XaaS 时代，数据是数字化转型的命脉，投资强大的数据保护对于成功至关重要。
在这个日益互联和依赖数据的世界中，IBM 继续展示其致力于达到最高安全标准的决心。我们可以帮助支持关键任务工作负载，因为我们的软件、基础设施和服务产品旨在支持客户应对不断变化的安全和数据合规要求。随着 XaaS 和 AI 的兴起，优先考虑数据安全可以帮助您保护客户的敏感信息。
