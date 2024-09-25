什么是网络钓鱼模拟？

网络钓鱼模拟是一种网络安全演习，用于测试组织识别和应对网络钓鱼攻击的能力。
网络钓鱼攻击是一种欺诈性电子邮件、文本或语音消息，旨在诱骗人们下载恶意软件（例如勒索软件）、泄露敏感信息（例如用户名、密码或信用卡详细信息）或向不法分子汇款。
在模拟网络钓鱼过程中，员工会收到模仿真实世界网络钓鱼尝试的模拟网络钓鱼电子邮件（或短信或电话）。这些信息采用相同的社会工程学策略（例如，冒充收件人认识或信任的人，制造紧迫感）来赢得收件人的信任，并操纵他们采取不明智的行动。唯一的区别是，上当受骗的收件人（例如，点击恶意链接、下载恶意附件、在欺诈性登陆页面输入信息或处理虚假发票）根本无法通过测试，不会对组织造成不利影响。
在某些情况下，点击模拟恶意链接的员工会被带到一个登录页面，这表明他们已成为模拟网络钓鱼攻击的受害者，其中包含有关如何在未来更好地发现网络钓鱼诈骗和其他网络攻击的信息。模拟之后，组织还会收到有关员工点击率的指标，并且通常会进行额外的网络钓鱼意识培训。
最近的统计数据显示，网络钓鱼威胁持续上升。自 2019 年以来，网络钓鱼攻击的数量每年增长 150%，反网络钓鱼工作组 (APWG) 报告称，2022 年的网络钓鱼数量创下历史新高，记录了超过 470 万个网络钓鱼网站。据 Proofpoint 称，2022 年 84% 的组织至少经历过一次成功的网络钓鱼攻击。
由于即使是最好的电子邮件网关和安全工具也无法保护组织免受所有网络钓鱼活动的侵害，因此组织越来越多地转向网络钓鱼模拟。精心设计的网络钓鱼模拟以两种重要方式帮助减轻网络钓鱼攻击的影响。模拟为信息安全团队提供了教育员工更好地识别和避免现实生活中的网络钓鱼攻击所需的信息。它们还可以帮助安全团队查明漏洞、改善整体事件响应并降低成功的网络钓鱼尝试造成的数据泄露和财务损失的风险。
网络钓鱼测试通常是由 IT 部门或安全团队负责的较广泛的安全意识培训的一部分。
该过程通常包括五个步骤：
完成这些步骤后，许多组织会编制一份综合报告，总结模拟网络钓鱼的结果，分享给相关利益方。一些组织还利用这些洞察分析来改进安全意识培训，然后定期重复该过程，以提高网络安全意识，并提前采取行动来防范不断变化的网络威胁。
在开展网络钓鱼模拟活动时，组织应考虑以下几点。
网络钓鱼模拟和安全意识培训是重要的预防措施，但安全团队还需要最先进的威胁检测和响应能力，以减轻成功的网络钓鱼活动的影响。
了解有关 IBM QRadar SIEM 的更多信息