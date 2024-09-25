什么是网络钓鱼模拟？

网络钓鱼测试通常是由 IT 部门或安全团队负责的较广泛的安全意识培训的一部分。

该过程通常包括五个步骤：

规划：企业首先要确定目标和范围，决定使用哪种类型的网络钓鱼电子邮件以及模拟的频率。他们还确定目标受众，包括对特定群体或部门进行细分，通常还包括高管。 起草：在制定计划后，安全团队通常会仿照暗网上的网络钓鱼模板和网络钓鱼工具包，创建与真实网络钓鱼威胁非常相似的真实模拟网络钓鱼电子邮件。他们密切关注主题行、发件人地址和内容等细节，以制作逼真的网络钓鱼模拟。它们还包括社会工程策略，甚至冒充（或“欺骗”）高管或同事作为发件人，以增加员工点击电子邮件的可能性。 发送：在最终确定内容后，IT团队或外部供应商会通过安全方式将模拟网络钓鱼电子邮件发送给目标受众，同时考虑到隐私。 监控：发送模拟恶意电子邮件后，领导者要密切跟踪并记录员工与模拟电子邮件的互动情况，监控他们是否点击链接、下载附件或提供敏感信息。 分析：网络钓鱼测试结束后，IT 领导者会分析模拟测试的数据，以确定点击率和安全漏洞等趋势。之后，他们通过即时反馈跟进模拟失败的员工，解释他们如何正确识别网络钓鱼企图以及如何避免将来的真正攻击。

完成这些步骤后，许多组织会编制一份综合报告，总结模拟网络钓鱼的结果，分享给相关利益方。一些组织还利用这些洞察分析来改进安全意识培训，然后定期重复该过程，以提高网络安全意识，并提前采取行动来防范不断变化的网络威胁。