警报疲劳正成为医疗保健、网络安全和金融等领域日益严峻的问题，任何依赖持续实时监督的组织都难以幸免。此问题往往发生在长时间工作和高压力环境中。通知一般由监控系统、安全工具和临床决策支持平台生成。
警报疲劳不仅是组织层面的挑战，更是心理层面的挑战。研究表明，长期过度刺激（例如持续警报）会使大脑陷入应激状态，导致信息处理能力下降。
当专业人士（如网络安全从业人员或临床医师）频繁接触重复且非紧急信号时，他们就会开始忽略这些信号。1这一认知脱敏现象对于重症监护室 (ICU) 来说极为致命，并且可能在安全运营中心 (SOC) 引发灾难性后果。
如果组织忽视高优先级或严重问题，就会导致响应延迟并削弱人员对警报管理和安全系统的信任度。无论是来自患者监护仪的遥测数据，还是来自防火墙的威胁情报，过多的干扰最终必然导致系统陷入静默状态，从而造成灾难性后果。
警报疲劳的风险并非限于理论层面，还存在患者安全事故、安全漏洞、运营中断和监管合规失效等表现形式。由于专业人士面临的警报数量异常庞大，因此他们开始不信任警报系统，以致覆盖、延迟或忽略通知。
在某次令人震惊的医疗事故案例中，一名儿童接受了超出常规剂量 39 倍的普见抗生素治疗。系统虽多次告警，但持续不断的提示导致值班临床医师疲于应对，最终造成警报漏处理。其问题不在于数据，而在于警报疲劳（特定于临床环境的警报疲劳子集）。
在网络安全领域，这种模式不断重复出现。SOC 每天会收到数千甚至数万个警报。这种过载可能会导致响应延迟并增加数据泄露的脆弱性。
恶意行为者甚至学会了将警报疲劳武器化，发起大量低优先级事件来分散分析师的注意力，并将恶意活动隐藏在众目睽睽之下，这种策略有时被称为“警报风暴”。
其他行业也未能幸免。在能源领域，忽视安全警报可能会导致电网停机。在金融领域，警报过多可能会干扰事件响应。危险并不局限于某一垂直领域；凡是需要实时人工干预的场景均存在这一隐患。
如今，随着人工智能 (AI) 在运营中发挥核心作用，潜在风险进一步升级。警报疲劳会向系统输入无关数据、干扰优先级工作流并削弱其针对高数据量环境检测实际威胁的能力，从而危及系统完整性。
如果不加以控制，警报疲劳可能会造成严重影响，包括：
警报疲劳的原因包括基础设施设计、工具碎片化、认知局限和低效工作流。导致警报疲劳的常见诱因包括：
海量遥测数据往往包含大量重复或无意义的信息，以致决策者应接不暇。缺乏适当的筛选和上下文，团队就会陷入数据洪流，而无法提取有效的洞察分析。
SOC、医院和企业经常采用功能重合的安全工具，导致产生冗余警报。缺乏统一的警报管理系统整合可能会导致处理关键警报时出现冗余操作、混乱局面和低效问题。
当安全工具无法识别警报的根本原因时，就会针对同一潜在事件生成多个警报，以致团队不得不逐一调查每个警报，却对其关联度一无所知。这可能会增加误报的数量并造成警报疲劳现象。
当团队缺乏自动化或优先级排序工具时，他们在手动筛选警报时就会变得“寸步难行”。这一繁琐的过程会延迟响应时间并增加人为错误的风险。
当严重问题和低优先级干扰难以区分时，团队就会陷入困境，从而掩盖真正的威胁。对警报严重程度进行错误分类也会阻碍响应人员有效分配其注意力。
默认警报阈值难以反映实际风险，导致仪表板充斥着大量低价值警报。阈值设置不当也会使团队难以区分正常波动与实际威胁，继而引发警报疲劳。
了解不同类型的警报及其相关风险如何升级，有助于简化并确定响应的优先级。
无需立即执行操作的常规日志和指标。过多的信息类警报虽然有助于开展审计工作，但也会挤占仪表板空间并掩盖重要信号。
非威胁性事件会触发警报，进而严重加剧疲劳。频繁误报会削弱用户对警报系统的信任度，导致其忽视合法警告。
针对需要监控但无需立即干预的潜在问题发出信号。有效进行管理，需要借助上下文来判断警报升级的时机。
由于脱敏，高优先级信号被掩埋和忽略。错过的警报可能带来重大运营风险，并可能导致严重后果。
需要立即关注，表明存在潜在的数据泄露、患者安全问题或恶意软件等活跃威胁。快速识别并采取行动，对于化解重大风险至关重要。
警报的生成和处理方式对于组织应对疲劳问题也发挥着关键作用。
随着组织竭力减少警报疲劳，理解手动警报和自动警报对团队的不同要求至关重要。
手动警报取决于人为判断，在模糊或高风险情境下颇为实用，但在面临高压力时运行迟缓且容易出错。自动警报由基于规则的逻辑或机器学习驱动，可以执行更快速且可扩展的检测，但可能会遗漏重要上下文信息或产生误报。
最有效的警报策略是将人工与机器相结合：自动执行常规威胁检测，同时保留人工审查以应对需要深入洞察分析的案例。
要有效应对警报疲劳，需采取战略、技术和人工“三管齐下”的解决方案。潜在策略包括：
通过在实时监控环境下测试警报工具和自动化工作流，预测设计阶段的警报疲劳问题。主动设计有助于微调警报阈值、减少误报，并及时防止警报疲劳影响响应。
根据环境规范定制警报阈值，减少无关警报。基于风险的评分（一种根据潜在影响和发生几率对警报进行排序的方法）有助于识别有效警报并抑制无关警报，从而确保响应人员更高效地集中处理警报。
人工智能驱动的警报分类系统利用自然语言处理(NLP) 和事件关联来处理大量警报，从而提高效率并优化注意力分配机制。ML 驱动的分类系统通过识别模式、减少重复项并关联相关警报减轻人工工作量，显著降低人工操作和错误率。
智能自动化可支持分析人员和临床医师专注解决真正严重的问题。例如，当用户必须在多个系统或界面之间切换以收集信息时，警报可以直接传输到安全信息和事件管理(SIEM) 平台，从而最大限度减少上下文切换操作。
定期监控关键指标（例如警报量、平均修复时间(MTTR) 和误报率）有助于完善警报管理策略。通过持续教育和分享最佳实践来强化这些举措，可实现安全团队和临床团队的预期协同。
根据 IBM X-Force Threat Intelligence Index 获取洞察分析，更快且更有效地准备和应对网络攻击。
访问此 Gartner 报告，了解如何管理完整的 AI 资产清单、通过防护机制保障 AI 工作负载安全、降低风险、管理治理流程，从而为组织内所有 AI 应用场景建立 AI 信任。
利用我们一流的威胁检测和响应解决方案套件来提升您的安全性。
保护现有投资并通过 AI 增强它们，改善安全运营并保护混合云。
借助可信的 IAM 解决方案构建不受供应商限制的强大身份结构。