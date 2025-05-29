警报疲劳是一种由大量警报引起的精神和操作疲惫状态，其中许多警报是低优先级、误报或其他不可操作的警报。



警报疲劳正成为医疗保健、网络安全和金融等领域日益严峻的问题，任何依赖持续实时监督的组织都难以幸免。此问题往往发生在长时间工作和高压力环境中。通知一般由监控系统、安全工具和临床决策支持平台生成。

警报疲劳不仅是组织层面的挑战，更是心理层面的挑战。研究表明，长期过度刺激（例如持续警报）会使大脑陷入应激状态，导致信息处理能力下降。

当专业人士（如网络安全从业人员或临床医师）频繁接触重复且非紧急信号时，他们就会开始忽略这些信号。1这一认知脱敏现象对于重症监护室 (ICU) 来说极为致命，并且可能在安全运营中心 (SOC) 引发灾难性后果。

如果组织忽视高优先级或严重问题，就会导致响应延迟并削弱人员对警报管理和安全系统的信任度。无论是来自患者监护仪的遥测数据，还是来自防火墙的威胁情报，过多的干扰最终必然导致系统陷入静默状态，从而造成灾难性后果。