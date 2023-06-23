许多组织需要满足不同形式的监管合规要求，对于这些组织而言，SIEM 解决方案是备受欢迎的选择。SIEM 提供自动数据收集和分析功能，因此，在收集和验证整个业务基础架构中的合规数据方面，SIEM 是一种极具价值的工具。



SIEM 解决方案可以为 PCI-DSS、GDPR、HIPPA、SOX 和其他合规标准生成实时的合规报告，从而减轻安全管理的负担并及早发现潜在的违规行为，以便解决这些问题。许多 SIEM 解决方案都带有预构建的开箱即用附加组件，可以自动生成旨在满足合规要求的报告。