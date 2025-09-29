移动劳动力是不受中央物理位置约束的一组员工。相反，这些员工通过各类移动技术进行连接：计算机、智能手机和其他移动设备。由于这些技术越来越便携、更易于使用且价格实惠，因此移动员工变得越来越普遍。
移动劳动力远远超出了简单的在家工作的范畴。随着先进移动设备的出现，移动员工现在可以访问曾经只能在公司总部获得的软件应用程序和数据。医疗保健、建筑和农业等行业的实地工作人员可以在现场或在路上执行复杂的任务。
移动工作不同于传统的远程工作，在传统的远程工作中，员工在自己家中办公。移动工作人员特别指那些不在单一固定地点工作的员工。这包括在家庭和办公室之间分配时间的混合型工作者，以及需要在工作日内移动地点的无办公桌的工作者。旅行护士、在不同店铺间轮岗的零售员工，以及电信行业的实地技术人员都属于流动工作者。
根据前面提到的 OMDIA 报告，移动员工占当今劳动力的大部分。只有 33% 的员工被“束缚”在一个地方，例如集中的办公室或商店。
在 COVID-19 疫情期间，许多公司都积极接纳了员工移动性的理念。将传统的基于地点的工作（例如学校教师和银行员工）转变为远程工作，使组织能够在危机期间保持业务连续性。
但长期技术和业务变革，也是移动劳动力增长的推动力。由于先进的移动设备使员工能够在任何地方工作，采用移动员工队伍的公司已经收获了以下优势：
员工可以通过移动设备访问数据，立即提供客户答案，并实时解决现场难题，而不必等到返回办公室。
Global Workplace Analytics（链接位于 ibm.com 外部）的一项研究发现，如果员工每周在办公室外工作 2-3 天，公司每年可以为每位员工节省 11,000 美元。公司的租金支出减少，视频聊天可以降低物流和差旅成本，因为无需将员工带到集中地点参加会议。
移动办公可以帮助团队成员找到工作生活平衡并减轻压力，从而提高员工绩效和保留率。根据 OMDIA 报告，54% 的公司表示，向移动工作的转变提高了员工生产力。借助移动工作，企业可提供 24/7 全天候客户服务，并与跨时区的员工建立持续的工作流程。
移动劳动力可以包括来自世界各地的人员，实现原本不可能的地理、社会经济和文化多样性。身患残疾、身为父母、照料者等其他可能需要更大灵活性的工作者，也可能更偏好移动工作选项。
像 COVID-19 大流行这样的危机，凸显了尽可能实现移动工作的重要性。挑战在于如何让移动工作者远程访问关键业务软件，同时保持协作、高效和安全。
在建立移动员工队伍时，公司领导者可能需要考虑以下因素：
移动员工希望选择自己的设备。他们期望借助工作场所技术，获得与消费者应用程序和设备类似的用户体验。组织可能需要创建自带设备 (BYOD)政策和流程，管理各种软件和硬件，包括笔记本电脑、可穿戴设备、平板电脑、智能手机等等。
使用自己的设备和应用程序进行工作的员工，可能会造成安全漏洞。员工可能会将影子 IT（未经官方批准或监督而使用的 IT 资产）带入公司网络。如果员工通过不安全的公共 Wi-Fi 网络访问敏感数据，即使是经过批准的移动应用程序和设备也可能会带来问题。
公司经常跟踪移动工作者及其资产，以保持合规性并优化工作流程。例如，公司可以使用位置跟踪，将现场技术人员与位置最近的任务对接起来。但是，员工可能会反对被跟踪，特别是如果他们使用自己的设备。
为多个平台开发定制移动应用程序，可能既昂贵又复杂。另一方面，维护来自多个第三方供应商的应用程序，也可能使 IT 管理变得困难。IBM 等软件供应商不仅开发移动应用程序，而且还提供集成的移动应用管理解决方案。
在 COVID-19 疫情期间，许多公司允许员工远程办公，以确保业务连续性。疫情过后，许多公司保留了这些远程和移动工作安排。新技术也让远程办公变得更加切实可行。
Asana、Slack、Webex、Zoom 和 Google Calendar 等工具使移动员工之间的线上工作和协作变得轻松高效。然而，这些新工具和应用程序可能对有效的 IT 管理构成挑战。移动技术的其他创新——例如生物识别读取器、可穿戴设备、语音控制、近场通信 (NFC)、虚拟现实 (VR) 和增强现实 (AR)——也在改善通信和业务工作流程。
直到最近，实施移动技术的主要障碍之一是缺乏可靠、快速的无线信号。随着 5G 无线技术的引入，移动工作人员可以与同事共享海量文件，并通过视频进行协作，而不会出现延迟或中断。
像 5G 这样的创新，甚至可以让小型企业利用 AR 和 VR 技术来增强沟通和协作。工作人员可以使用 AR 按需提供的信息来执行复杂的任务。例如，建筑和工程工人可以用 AR 设备规划新项目，供应链管理和库存分拣也可以通过 AR 完成。
组织很可能会继续采用新的软件工具，更好地管理办公室员工向远程和移动工作的大规模转变。作为这一转变的一部分，公司可能会与主要软件和设备供应商以及网络服务提供商建立战略关系，以尽量减少对基础设施和服务的干扰。
人口趋势也影响了移动劳动力的增长。千禧一代和 Z 世代加在一起构成了劳动力的最大部分（链接位于 ibm.com 外部）。研究表明（链接位于 ibm.com 外部）这些员工更喜欢灵活的工作方式。
虽然一些移动员工依靠 Slack 和 Asana 等应用程序来完成工作，但许多公司使用专门的移动劳动力管理工具，支持移动劳动力的安全和生产力。
移动劳动力管理软件 (MWM) 是一个广泛的平台类别，可帮助公司管理在集中办公室之外工作的员工。不同的移动劳动力管理解决方案，具有不同的特性和功能，但许多都支持日程安排、任务分配和跟踪，以及通信和状态更新。一些 MWM 工具可用于后台人力资本管理任务，如入职和工资单。
现场服务管理 工具是一种 MWM 平台，旨在管理在公司场所之外安装、维护或修理设备、系统或资产的现场工作人员。管理者和技术人员经常使用现场服务管理软件，进行作业订单处理、日程安排、调度自动化以及收款等。
统一终端管理 (UEM) 解决方案，使公司能够从单个控制台监控、管理和保护所有最终用户设备（台式机、笔记本电脑、智能手机、平板电脑、可穿戴设备等），无论操作系统或位置如何。借助 UEM，公司可以针对网络上的所有设备，设置和执行移动安全、设备管理和应用程序管理策略。IT 团队不再需要单独的工具来管理本地和移动员工的设备。
