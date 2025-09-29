移动工作不同于传统的远程工作，在传统的远程工作中，员工在自己家中办公。移动工作人员特别指那些不在单一固定地点工作的员工。这包括在家庭和办公室之间分配时间的混合型工作者，以及需要在工作日内移动地点的无办公桌的工作者。旅行护士、在不同店铺间轮岗的零售员工，以及电信行业的实地技术人员都属于流动工作者。

根据前面提到的 OMDIA 报告，移动员工占当今劳动力的大部分。只有 33% 的员工被“束缚”在一个地方，例如集中的办公室或商店。

在 COVID-19 疫情期间，许多公司都积极接纳了员工移动性的理念。将传统的基于地点的工作（例如学校教师和银行员工）转变为远程工作，使组织能够在危机期间保持业务连续性。

但长期技术和业务变革，也是移动劳动力增长的推动力。由于先进的移动设备使员工能够在任何地方工作，采用移动员工队伍的公司已经收获了以下优势：